Turkish Airlines e Airlink firmano un accordo di codeshare

Turkish Airlines ha firmato un completo accordo di codeshare con Airlink, compagnia aerea con sede in Sudafrica, per rafforzare la sua presenza nel continente africano. L’accordo, che entrerà in vigore il 1° agosto 2025, è stato firmato nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede centrale di Airlink a Johannesburg, con la partecipazione di alti dirigenti di entrambe le compagnie.

“Questa collaborazione strategica amplierà in modo significativo le opzioni di viaggio dei turisti, integrando l’impareggiabile rete globale di Turkish Airlines con le ampie rotte nazionali e internazionali di Airlink in Sudafrica e nel continente. La partnership consente di viaggiare senza soluzione di continuità con un unico biglietto, offrendo maggiore comodità e flessibilità ai viaggiatori nazionali e internazionali.

In base al nuovo accordo, Turkish Airlines apporrà il suo codice di volo “TK” sui voli operati da Airlink, consentendo collegamenti agevoli dai servizi di Turkish Airlines a Città del Capo e Johannesburg verso un’ampia gamma di destinazioni sudafricane e continentali”, afferma Turkish Airlines.

Commentando l’accordo, il Chief Investment & Strategy Officer di Turkish Airlines, Levent Konukcu, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, diamo importanza a questa cooperazione con Airlink per migliorare la nostra connettività in Sudafrica e nella regione. Puntiamo a migliorare la nostra partnership per massimizzare le opportunità di viaggio offerte ai nostri clienti. Crediamo che questa partnership non solo porterà benefici a entrambi i vettori dal punto di vista commerciale, ma migliorerà anche le relazioni culturali e turistiche tra i due Paesi”.

Il CEO di Airlink, de Villiers Engelbrecht, ha dichiarato: “Questa collaborazione con Turkish Airlines rappresenta un’opportunità significativa per approfondire i legami tra le due compagnie aeree. L’accordo è non solo un’ulteriore conferma per il marchio Airlink, ma significa anche per i nostri rispettivi clienti opzioni di viaggio più convenienti, con un servizio di classe mondiale e un accesso più facile alle destinazioni attraverso le nostre ampie reti di rotte combinate”.

“Grazie a questa collaborazione, Turkish Airlines non solo porterà avanti la sua crescita strategica in Africa, ma rafforzerà ulteriormente la sua presenza regionale offrendo maggiori opzioni ai suoi clienti”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)