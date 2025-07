LATAM estende la rotta Lisbona-Fortaleza fino a marzo 2026 con 3 voli settimanali

LATAM Airlines estenderà la rotta stagionale Lisbona-Fortaleza dal 27 ottobre 2025 al 26 marzo 2026, aumentando le operazioni da 1 a 3 voli settimanali, operati il lunedì, il martedì e il giovedì. La rotta continuerà a essere servita da aeromobili Boeing 787, con una capacità di 30 passeggeri in Premium Business, 57 in Economy+ e 213 in Economy.

“Originariamente prevista solo da aprile a ottobre 2025, la rotta ha registrato un tasso di occupazione medio dell’82%. Complice anche la forte domanda dei clienti, la compagnia aerea ha deciso di estenderne il periodo di servizio.

Nell’ambito della decisione di dare priorità alla rotta Lisbona-Fortaleza, LATAM sospenderà temporaneamente il servizio Fortaleza-Miami tra il 27 ottobre 2025 e il 26 marzo 2026″, afferma LATAM Airlines.

“Lisbona-Fortaleza è un volo che collega il Brasile all’Europa in sole 7 ore e 30 minuti. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa operazione per il Ceará e per il Brasile. Per questo ci impegniamo a essere sempre attenti alle opportunità di espansione della nostra rete in modo strategico e sostenibile”, afferma Eduardo Macedo, Responsabile degli Affari Pubblici di LATAM Brasile.

“L’aumento del numero di voli consente inoltre a LATAM Cargo di ampliare le opzioni di spedizione durante la settimana, offrendo maggiore flessibilità nel trasporto di merci deperibili da Fortaleza al mercato europeo. Questa espansione non significa solo una maggiore capacità, ma anche un servizio più efficiente e adatto alle esigenze dei clienti cargo.

Attualmente, LATAM è il principale operatore dell’aeroporto di Fortaleza (CE), con circa 200 voli settimanali. Inoltre, opera le rotte Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voli settimanali), Fortaleza-Juazeiro do Norte (7 voli settimanali) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voli settimanali). In termini di operazioni internazionali, oltre alla rotta Lisbona-Fortaleza, la compagnia opera anche la rotta Fortaleza-Santiago.

Grazie ai continui investimenti in persone, prodotti, tecnologia, flotta e connettività, LATAM è in testa ai mercati nazionali e internazionali in Brasile dal 2021, secondo l’Agenzia Nazionale dell’Aviazione Civile (Anac). È anche la compagnia aerea preferita dai viaggiatori business, al primo posto nella classifica dell’Associazione brasiliana delle agenzie di viaggio aziendali (Abracorp) per due anni consecutivi”, prosegue LATAM Airlines.

“Attualmente, LATAM opera la più grande rete di voli della sua storia nel Paese, con voli regolari verso 55 aeroporti in tutte le regioni del Brasile. Solo quest’anno ha già lanciato 4 nuove rotte nazionali e aggiunto 10.000 nuovi posti settimanali al mercato interno.

Nel mercato internazionale, LATAM è la compagnia aerea con il maggior numero di collegamenti tra il Brasile e altri Paesi, con i suoi voli verso 90 destinazioni all’estero. Nel 2025 ha già aggiunto 10.000 nuovi posti settimanali al mercato internazionale.

L’espansione della rete internazionale di LATAM è anche il risultato della partnership con l’Agenzia brasiliana per la promozione del turismo internazionale (Embratur), focalizzata sull’aumento delle connessioni internazionali del Brasile e sulla promozione delle destinazioni turistiche nazionali nei mercati di origine dei voli della compagnia aerea”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)