Qatar Airways lancia Privilege Club Pro

Il Qatar Airways loyalty programme ha lanciato Privilege Club Pro, un servizio in abbonamento che consente ai soci di accumulare Avios e Qpoints aggiuntivi mensilmente.

“È la prima volta che un programma fedeltà con Avios introduce un abbonamento che permette ai soci di accumulare status points, stabilendo un nuovo standard per aumentare i premi e il tier status.

Privilege Club Pro è l’ultimo prodotto sviluppato in collaborazione con Points, una Plusgrade company specializzata in ancillary revenue solutions. Il subscription service consente ai membridi aumentare il proprio saldo Avios e offre maggiori opportunità di ottenere premi, tra cui la partecipazione a offerte per esperienze imperdibili con la Privilege Club Collection, la prenotazione di award seat flights, lo shopping nel Qatar Duty Free e presso centinaia di partner in tutto il mondo”, afferma Qatar Airways.

Christophe Guittard, Qatar Airways Senior Vice President Business-to-Consumer, ha dichiarato: “In qualità di programma fedeltà lifestyle, Privilege Club continua ad ampliare il modo in cui i membri interagiscono con le loro transazioni quotidiane, garantendo progressi costanti e prevedibili verso premi significativi. La nostra ultima novità, Privilege Club Pro, è una flexible subscription offering che avvicina i membri ai loro obiettivi. Aumentando il saldo mensile di Avios e Qpoints, i membri possono ora pianificare in anticipo il viaggio dei loro sogni o arricchire il loro viaggio con upgrade e momenti esclusivi nel Qatar Duty Free, che ospita una delle più vaste collezioni di brand di lusso in qualsiasi aeroporto, oltre a boutique curate e ristoranti di livello mondiale. Riflette il nostro continuo impegno nel premiare la fedeltà in modi più personali, pertinenti ed entusiasmanti e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai membri in questo nuovo capitolo”.

“I membri possono iscriversi a Privilege Club Pro su qatarairways.com e sull’app Qatar Airways e scegliere tra un piano mensile o annuale per ottenere risparmi aggiuntivi attraverso quattro livelli:

– Access: offre ai loyalty members 2.500 Avios al mese; l’abbonamento costa 50 USD al mese o 500 USD all’anno.

– Select: offre ai loyalty members 7.500 Avios al mese; l’abbonamento costa 130 USD al mese o 1.300 USD all’anno.

– Exclusive: offre ai loyalty members 15.000 Avios al mese; l’abbonamento costa 240 USD al mese o 2.400 USD all’anno.

– Ultimate: offre ai loyalty members 20.000 Avios e cinque Qpoints al mese; l’abbonamento costa 350 USD al mese o 3.500 USD all’anno.

Con Privilege Club Pro Ultimate, gli iscritti potranno usufruire delle ricompense aggiuntive dei Qpoints, che consentiranno loro di mantenere il proprio status o effettuare un upgrade. Il numero di Qpoints necessari per l’upgrade del proprio loyalty status è il seguente:

– Da Burgundy a Silver – 150 Qpoints

– Da Silver a Gold – 300 Qpoints

– Da Gold a Platinum – 600 Qpoints

I loyalty members he desiderano spendere i propri Avios per esperienze esclusive possono visitare Privilege Club Collection per fare offerte su pacchetti esclusivi e curati dedicati a sport, intrattenimento, lifestyle e cultura. La piattaforma offre ai membri del Privilege Club eventi esclusivi e personalizzati che si svolgono in tutto il mondo.

Inoltre, i Privilege Club members che viaggiano all’Hamad International Airport possono anche scegliere di spendere i propri Avios presso il Qatar Duty Free“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)