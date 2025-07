Vueling ottimizza la manutenzione degli aeromobili con la tecnologia di scansione digitale 3D

Vueling informa: “Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, dà un nuovo impulso alla sua strategia di innovazione e digitalizzazione nella manutenzione dei velivoli incorporando la tecnologia Dentcheck dell’azienda 8tree: uno strumento portatile pionieristico che consente l’ispezione digitale dei danni alla fusoliera mediante scansione tridimensionale”.

“Questa soluzione permette agli ingegneri di Vueling di eseguire valutazioni rapide, accurate e obiettive su ammaccature o segni presenti sulle superfici degli aeromobili, digitalizzando completamente il processo e garantendo una maggiore coerenza dei risultati.

Il dispositivo fornisce dati in tempo reale, riducendo in modo significativo il tempo necessario per ogni ispezione, ottimizzando la pianificazione della manutenzione, il processo decisionale e l’efficienza operativa complessiva.

L’implementazione di tecnologie innovative come la scansione 3D portatile aumenta l’efficienza, riduce i tempi di fermo della flotta e contribuisce al continuo miglioramento della sicurezza. Questo impegno nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica conferma Vueling all’avanguardia nel settore come compagnia nativa digitale”, prosegue Vueling.

“Riconosciuta come l’unica Top Employer europea del settore, l’azienda ha oltre 600 professionisti dedicati all’innovazione nei suoi hub di Barcellona e Saragozza ed è pioniera nell’integrazione di soluzioni intelligenti in tutti i suoi processi operativi”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)