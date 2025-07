Cathay Pacific presenta le nuove proposte culinarie “Chinese Classics” per i clienti della Business Class

Cathay Pacific informa: “Recentemente Cathay Pacific ha ospitato un esclusivo evento di degustazione per presentare il nuovo menù “Chinese Classics”, ispirato alle Otto Grandi Tradizioni Culinarie della Cina e dedicato ai passeggeri di Business Class. A integrazione delle consolidate offerte “Hong Kong Flavours” e “International Favourites”, il nuovo menù “Chinese Classics” mira a offrire un’esperienza gastronomica ancora più ricca e diversificata, sottolineando la leadership e l’innovazione della compagnia nel settore della ristorazione a bordo.

Le Otto Grandi Cucine rappresentano il cuore della tradizione culinaria cinese, incarnando la diversità e la ricca storia gastronomica del Paese. Il menù “Chinese Classics” comprende piatti provenienti da Sichuan, Fujian, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Guangdong, Anhui e Hunan, ridefinendo la ristorazione a bordo grazie a concetti innovativi e a una qualità eccezionale”.

“Per rispondere alle esigenze specifiche della ristorazione in volo, il team culinario di Cathay ha condotto approfondite ricerche sui profili aromatici, gli ingredienti, le tecniche di preparazione e sul patrimonio culturale delle diverse cucine regionali. Gli ingredienti sono stati selezionati con cura e i metodi di cottura adattati per preservare il gusto autentico e l’eleganza della presentazione anche in alta quota.

Il nuovo menù rispetta rigorosi standard di controllo qualità e riflette la saggezza della tradizione gastronomica cinese, offrendo ai clienti di tutto il mondo un’esperienza immersiva che favorisce una comprensione più profonda della cultura cinese”, prosegue Cathay Pacific.

Erica Peng, Direttrice Customer Travel di Cathay, ha dichiarato: “Il nostro menù ‘Chinese Classics’ integra le apprezzate proposte ‘Hong Kong Flavours’ e ‘International Favourites’, valorizzando il ricco patrimonio culturale cinese per tutti i nostri clienti. Questi piatti iconici sono realizzati con grande cura, ricchi di sapore e curati nella presentazione. Ci auguriamo che possano offrire un sapore di casa e riscaldare il cuore dei nostri passeggeri, ovunque e in qualunque momento volino con noi”.

“A partire da aprile 2025, Cathay Pacific ha iniziato a introdurre gradualmente il menù “Chinese Classics” nella Business Class dei voli in partenza da Hong Kong verso la Cina continentale. Ogni mese sarà proposto un nuovo piatto, portando a bordo sapori autentici e sempre diversi. Nel corso del 2025 saranno protagonisti i piatti delle tradizioni di Sichuan, Fujian, Jiangsu e Zhejiang, con il lancio completo delle otto cucine regionali previsto per il 2026.

L’introduzione del menù sarà progressivamente estesa ad altre rotte e classi di viaggio. Per favorire lo scambio culturale, a luglio verrà lanciata una serie documentaristica in tre episodi, che approfondirà il patrimonio e l’artigianalità della cucina cinese, illustrando i concetti di design, le radici culturali e il processo creativo alla base di ogni piatto.

Nel frattempo, il menù “Hong Kong Flavours” è stato implementato su tutti i voli Cathay Pacific e in alcune lounge selezionate, accompagnato da una selezione di vini e tè cinesi serviti a bordo, per offrire un’esperienza multisensoriale. La compagnia prosegue inoltre nel potenziamento dei propri servizi e prodotti, rafforzando la sua eccellenza nella ristorazione in volo, con l’obiettivo di diventare la miglior compagnia aerea premium a livello mondiale”, continua Cathay Pacific.

“Cathay Pacific ha stanziato oltre 100 miliardi di HK$ per investimenti in flotta, prodotti di cabina, lounge aeroportuali e innovazione digitale. Il Gruppo ha appena raggiunto il traguardo delle 100 destinazioni passeggeri globali nella prima metà del 2025. A terra, la lounge The Bridge all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong ha recentemente riaperto con un concept completamente rinnovato, mentre una nuova lounge sarà inaugurata a Pechino durante l’estate. La prima lounge Cathay Pacific negli Stati Uniti, presso l’aeroporto JFK di New York, aprirà le sue porte nel 2026.

A partire da agosto 2025, l’intera flotta sarà dotata di schermi individuali e connettività Wi-Fi ad alta velocità, offrendo ai clienti un’esperienza di viaggio fluida, connessa e senza interruzioni per tutta la durata del volo

Guardando al futuro, Cathay Pacific continuerà a sviluppare e perfezionare il menù “Chinese Classics”, offrendo esperienze gastronomiche di altissima qualità e valorizzando l’unicità della cultura cinese sulla scena internazionale”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)