Pilatus: nuovo Authorized PC-24 and PC-12 Service Center a Lugano Agno

Pilatus ha accreditato Dassault Aviation Business Services presso Lugano Airport, in Ticino, come Authorized Service Center per i PC-12 e PC-24, specializzato in line maintenance services. L’azienda offre già maintenance and repair services per tutti i Pilatus business aircraft presso il suo sito di Ginevra.

“L’accreditamento del Dassault Aviation Business Services site a Lugano segna un’ulteriore espansione del Pilatus network of Authorized Service Centers. I clienti degli aeromobili PC-12 e PC-24 ora beneficiano di un accesso ancora più rapido e flessibile a line maintenance and services e di un supporto ancora migliore per i loro aeromobili Pilatus“, afferma Pilatus Aircraft.

André Zimmermann, Vice President Business Aviation at Pilatus, sottolinea: “La domanda per i nostri PC-12 e PC-24 Super Versatile Jet continua a crescere in tutto il mondo, motivo per cui stiamo costantemente ampliando il nostro support network. Siamo fiduciosi che la nostra partnership di successo con Dassault Aviation Business Services e l’accreditamento del sito presso Lugano Airport porteranno a un ulteriore miglioramento del nostro customer service”.

“Sia il PC-12 che il PC-24 sono una scelta popolare per private, business and charter operations in Europa. Non vediamo l’ora di consolidare il nostro rapporto di lunga data con Pilatus e di fornire supporto a questi fantastici velivoli”, aggiunge Cyrille Pillet, Vice President Customer Support & Technical Services at Dassault Aviation Business Services.

“Un elenco completo degli Authorized Pilatus Service Centers è disponibile sul sito web di Pilatus all’indirizzo pilatus-aircraft.com/en/service-centers“, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)