News Brevi – 15.07.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO HH-139B SULL’ISOLA DI FAVIGNANA – Nelle prime ore della giornata di martedì 15 luglio un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto a Favignana (TP) per recuperare una signora anziana rimasta gravemente traumatizzata ad un arto inferiore in seguito ad una caduta. L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), è decollato alle 04:15 per dirigersi verso l’isola dell’arcipelago delle Egadi, dove ha imbarcato sia la donna infortunata che il personale sanitario che la ha assistita durante il volo verso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Giunti presso la struttura ospedaliera, la paziente è stata sbarcata e affidata alle cure del personale sanitario dell’ospedale. L’elicottero si è quindi diretto nuovamente a Favignana per sbarcare il personale sanitario, e a seguire ha fatto rientro alla base aerea di Trapani, alle 04:45 circa, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale. L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL 51° STORMO DI ISTRANA E IL 15° STORMO DI CERVIA SI ESERCITANO NELLE PROCDURE DI RECUPERO EQUIPAGGI IN MARE – Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Distaccamento Aeronautico del Lido di Venezia, il periodico addestramento di uso dell’equipaggiamento di emergenza e recupero in mare da un elicottero con l’utilizzo del verricello. L’attività, che ha coinvolto i piloti del 51° Stormo di Istrana e il personale del 15° Stormo di Cervia, ha avuto come scopo quello di mantenere un adeguato livello di preparazione in situazioni di emergenza e rinnovare la prevista “currency” annuale per gli equipaggi di volo. Per l’addestramento di acquaticità e sopravvivenza in mare, previsto dai programmi addestrativi e di Sicurezza Volo degli equipaggi di volo dell’Aeronautica Militare, è stato scelto, come scenario, lo specchio d’acqua antistante il distaccamento dell’Aeronautica Militare del Lido di Venezia, ove è stato attuato il recupero in mare dei piloti del 51° Stormo da parte dell’equipaggio di un elicottero HH-139 B del 15° Stormo di Cervia. Un’esercitazione che ha consentito di consolidare le tecniche di sopravvivenza in acqua e le procedure di ricerca e soccorso tra gli enti preposti e coinvolti in situazioni d’emergenza, tra cui la Capitaneria di Porto di Venezia, e sperimentare le tecniche di galleggiamento e di nuoto con indosso l’equipaggiamento di volo, così da affinare le tecniche di recupero con verricello, condotte dall’elicottero. Tra i piloti che hanno partecipato all’attività addestrativa, il Comandante del 51° Stormo, Colonnello Fabio De Luca, che ha potuto constatare il grado di professionalità del personale interessato, in un contesto esercitativo particolarmente difficoltoso come quello del recupero in mare. Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale e al costante aggiornamento e ottimizzazione delle procedure operative. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivolo F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei cinque Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC AL 10° ANNIVERSARIO DELLA QUOTAZIONE DELLA SOCIETA’ AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA – L’Enac informa: “Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto ieri, da remoto, alla cerimonia per il decimo anniversario della quotazione della Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. L’evento ha rappresentato l’occasione per valorizzare un percorso decennale di investimenti, innovazione e connessioni con il territorio, a conferma del ruolo centrale degli aeroporti nel sistema della mobilità nazionale e internazionale. Il Presidente Pierluigi Di Palma nel suo intervento ha parlato della posizione strategica raggiunta dallo scalo di Bologna nel sistema aeroportuale nazionale, anche grazie alla liberalizzazione delle concessioni aeroportuali portata avanti da Enac. Il Presidente, inoltre, ha messo in evidenza la necessità di creare un sistema aeroportuale integrato, la cui promozione garantirebbe, con la delocalizzazione del traffico aereo, la crescita anche degli altri aeroporti del territorio”.

IBERIA PRESENTA I NUOVI MENU ESTIVI 2025 – Iberia informa: “Quest’estate, Iberia lancia un’offerta gastronomica rinnovata, sia a bordo che nelle sue lounge VIP, pensata per offrire ai suoi clienti un’esperienza culinaria fresca e sofisticata, rappresentativa del meglio della cucina mediterranea. I menu stagionali combinano tradizione, innovazione e prodotti di stagione. Sui voli a lungo raggio, i clienti Iberia Business possono gustare nuovi antipasti, nuovi piatti principali e nuovi dessert. Sui voli a corto e medio raggio, i clienti della Iberia Business Class possono anch’essi gustare nuovi piatti speciali. Anche il menu del Gastrobar di Iberia è stato aggiornato con proposte più leggere e saporite per questi mesi estivi. Sono inoltre disponibili nuovi cocktail rinfrescanti come il Rebujito o il Mojito. Il servizio di prenotazione, che consente ai clienti Iberia di selezionare in anticipo il menu che desiderano gustare a bordo, include questi nuovi piatti con ricette fresche. I clienti possono anche prenotare in anticipo il piatto vincitore dell’On Board Hospitality Awards, il budino di riso con seppie e gamberi”. “Iberia ha anche rinnovato l’offerta gastronomica nelle sue Lounge Premium dell’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas, adattandola alle preferenze stagionali dei clienti. L’offerta riguardo il caffè è stata aggiornata con l’aggiunta di Illy, un fornitore riconosciuto a livello mondiale per la sua qualità. L’esperienza gastronomica si completa con un nuovo menù di gelati, appositamente pensato per i mesi estivi”, conclude Iberia.

ALL NIPPON AIRWAYS E HITACI PRESENTANO IL PRIMO AIRLINE ‘OPERATIONS BRAIN’ SYSTEM PER CONSENTIRE FLIGHT SCHEDULE REVISIONS OTTIMALI DURANTE LE DISRUPTIONS – ANA informa: “Per ridurre l’impatto delle interruzioni sui clienti, All Nippon Airways (ANA) e Hitachi, Ltd. (Hitachi), in collaborazione con Hitachi Consulting Co., Ltd. (Hitachi Consulting), hanno lanciato un sistema che genera automaticamente e rapidamente flight schedule revisions ottimizzate durante le disruptions che interessano le operazioni di volo domestiche di ANA. Questo sistema è stato sviluppato congiuntamente combinando l’esperienza operativa di ANA con le capacità tecnologiche di Hitachi. È la prima volta che una compagnia aerea giapponese implementa un sistema di questo tipo. Il sistema raccoglie e analizza dinamicamente grandi quantità di dati, tra cui aircraft operation schedules, maintenance plans, crew schedules e varie condizioni aeroportuali, per generare autonomamente multiple revised schedule proposals. Si adatta in modo intelligente ai cambiamenti in tempo reale, tra cui maintenance plans, airport or runway closures and consecutive irregular events in più aeroporti. Il personale operativo di ANA può quindi esaminare e selezionare rapidamente l’opzione più efficace, riducendo significativamente i tempi decisionali e migliorando le performance operative. In precedenza, ANA si affidava in larga misura all’esperienza di personale operativo esperto, il che creava sfide sia nello sviluppo delle risorse umane che nel tempo necessario per formulare optimal schedule revisions che tengano conto di condizioni complesse in un arco di tempo limitato. Pertanto, era necessaria un’innovazione nella gestione operativa. Riconoscendo queste sfide, ANA, Hitachi e Hitachi Consulting hanno iniziato a sviluppare il sistema nel 2019. Ampie sperimentazioni hanno confermato che le proposte del sistema corrispondono alla qualità degli schedules prodotti da personale operativo altamente esperto, riducendo al contempo i tempi di lavoro di diverse ore, soprattutto durante interruzioni su larga scala. Ad esempio, in scenari in cui i tifoni hanno gravemente interrotto le operazioni di volo, il personale ANA veterano con oltre un decennio di esperienza in precedenza trascorreva intere notti a modificare manualmente gli schedules per minimizzare l’impatto”. “Con l’implementazione di questo nuovo sistema, ora possiamo ridurre il tempo necessario per valutare le revisioni fino al 70%: rispondere in modo flessibile e ripetuto ai cambiamenti nelle previsioni meteorologiche, come le traiettorie e la velocità dei tifoni; alleviare lo stress mentale del personale operativo, che è sotto pressione per creare e decidere rapidamente le schedule revisions; migliorare la flight stability consentendo il rapido confronto di più opzioni di revisione. Questi vantaggi dovrebbero consentire una comunicazione più rapida con i nostri clienti, il che a sua volta si tradurrà in una migliore esperienza per il cliente. ANA continua a guidare la trasformazione digitale integrando tecnologie avanzate con competenze umane, impegnandosi a stabilire nuovi standard globali per l’eccellenza operativa. Hitachi prevede di espandere questo sistema con le Lumada solutions. L’iniziativa estenderà le funzionalità alle operazioni internazionali di ANA e ad altre compagnie aeree in tutto il mondo, supportando infrastrutture sociali critiche. Puntiamo inoltre a migliorare la produttività del personale in prima linea e a migliorare il benessere delle persone”, conclude ANA.

ALL NIPPON AIRWAYS SI AGGIUDICA IL FLIGHTGLOBAL EXECUTIVE LEADERSHIP AWARD – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha ricevuto l’Executive Leadership: Asia-Pacific Award ai FlightGlobal Airline Strategy Awards 2025. Questo prestigioso riconoscimento, una novità per ANA, premia la leadership trasformativa del Presidente e CEO di ANA Shinichi Inoue, la cui guida ha portato ANA verso performance eccezionali e una crescita sostenuta. I FlightGlobal Airline Strategy Awards, giunti alla loro 23a edizione, celebrano le compagnie aeree e i dirigenti che dimostrano una leadership eccezionale e una lungimiranza strategica. Organizzati da FlightGlobal in collaborazione con Korn Ferry, i premi riconoscono i vincitori in diverse categorie, selezionati da una giuria indipendente di esperti del settore. Tra questi, l’Executive Leadership: Asia-Pacific Award premia i team di leadership le cui decisioni hanno contribuito in modo significativo al successo nel dinamico mercato dell’aviazione dell’area Asia-Pacifico”. “Siamo incredibilmente onorati di ricevere il nostro primo riconoscimento da FlightGlobal”, ha dichiarato Inoue. “Questo premio testimonia la dedizione e l’ingegno di ogni dipendente ANA e la forza della nostra visione strategica. Insieme, non solo abbiamo superato le sfide del settore ma, guidati dalla nostra management vision UNITING the WORLD in WONDER, ci impegniamo a offrire viaggi davvero memorabili a tutti i passeggeri. ANA sta ridefinendo il successo”. “I giudici di FlightGlobal hanno concordato che, sotto la guida di Shinichi Inoue, ANA ha continuato a distinguersi nell’Asia-Pacific aviation market, offrendo performance finanziarie e operative eccezionali, oltre a migliorare l’esperienza del cliente”, conclude ANA.

ROBINSON HELICOPTER COMPANY E OPERATION HELO UNISCONO LE LORO FORZE PER RISPONDERE ALLA NECESSITÀ DI VOLI DI PUBBLICA UTILITÀ – Robinson Helicopter informa: “A seguito di due gravi disastri negli Stati Uniti in meno di 9 mesi, Robinson Helicopter Company (RHC) collabora con Operation Helo, un’organizzazione umanitaria leader specializzata in rapid-response helicopter missions negli Stati Uniti, presso l’EAA AirVenture di Oshkosh per sottolineare l’urgente necessità di un maggiore volunteer helicopter support durante le emergenze su larga scala. Per sensibilizzare e incoraggiare un maggior numero di volontari, Robinson Helicopter sosterrà Operation Helo all’EAA AirVenture, con un Operation Helo x Robinson R44 Raven II esposto dal 22 al 27 luglio 2025, dove EAA darà risalto al public benefit flying. Questo specially marked helicopter sottolineerà il ruolo vitale del public benefit flying e la necessità che più piloti di elicotteri aderiscano e vadano in aiuto delle comunità colpite da catastrofi naturali. All’inizio di questo mese Operation Helo ha preso parte all’ultima operazione di soccorso lungo il fiume Guadalupe, nella regione collinare del Texas, con una mezza dozzina di volunteer helicopters, tra cui sei Robinson. Le vite salvate e l’immediato soccorso portato ai residenti sottolineano la necessità di un maggiore supporto”. “Nelle ore critiche successive a un disastro naturale, gli elicotteri, in particolare gli agili elicotteri Robinson, sono spesso l’unico modo per raggiungere chi è isolato dal mondo. Le strade e le infrastrutture sono danneggiate e ogni minuto conta per chi è intrappolato e necessita di cure immediate”, ha dichiarato Eric Robinson, Executive Director/CEO of Operation Helo. Eric ha poi aggiunto: “Collaborare con Robinson Helicopter per portare questo co-branded aircraft a Oshkosh evidenzia questa urgente necessità. Il nostro obiettivo è reclutare decine di altri piloti presso AirVenture perché conosciamo questa semplice verità: più consapevolezza generiamo, più piloti reclutiamo e più piloti e velivoli abbiamo, più vite possiamo salvare insieme”. “Nel marzo 2025 Robinson Helicopter ha stipulato un initial agreement of support per gli interventi di soccorso in caso di calamità di Operation Helo, fornendo parts, service and flight safety training. Operation Helo ha mantenuto un operational safety record impeccabile in alcuni degli ambienti di missione più difficili. Robinson Helicopter collabora con Operation Helo per addestrare e preparare i propri volunteer pilots a salvare vite umane, riducendo al minimo i rischi operativi. Questa collaborazione è nata in seguito all’uragano Helene, dove Operation Helo ha guidato uno dei più grandi interventi di soccorso con elicotteri civili nella storia recente degli Stati Uniti. Sfruttando una rete di oltre 100 elicotteri e 200 volunteer pilots, l’organizzazione no-profit ha consegnato rifornimenti essenziali e ha condotto missioni di ricerca e soccorso vitali”, prosegue Robinson Helicopters. “Quando si verifica un disastro le conseguenze immediate possono essere il caos, ed è in questi casi che l’agilità e la portata uniche di un elicottero diventano assolutamente vitali per raggiungere aree che i mezzi di trasporto tradizionali semplicemente non possono raggiungere”, ha dichiarato David Smith, president and CEO of Robinson Helicopter Company. “Esporre questo co-branded R44 con Operation Helo non significa solo contribuire alla fornitura di un velivolo: si tratta di amplificare la safety, la visibilità e il mantenimento delle operazioni di questa organizzazione per salvare vite umane e fare davvero la differenza quando le comunità sono più vulnerabili. Incoraggiamo tutti i proprietari di elicotteri a prendere in considerazione l’idea di unirsi e sostenere questa causa fondamentale”.

ROLLS-ROYCE INCREMENTA LE CAPACITA’ PRODUTTIVE IN CAROLINA DEL SUD – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce annuncia oggi l’espansione delle capacità produttive negli Stati Uniti con un investimento di 75 milioni di dollari nel suo Aiken, South Carolina engine plant per la mtu Series 4000 production. L’investimento aumenterà le capacità di lavorazione meccanica e amplierà la presenza dello stabilimento, creando 60 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti, per un totale di 434 posizioni a tempo pieno. Il South Carolina Coordinating Council for Economic Development ha approvato i crediti per lo sviluppo occupazionale relativi al progetto. All’inizio di quest’anno Rolls-Royce ha annunciato un’espansione da 24 milioni di dollari del suo stabilimento di Mankato, Minnesota, con l’aggiunta di 100 posti di lavoro alla divisione Power Systems negli Stati Uniti. Questi investimenti riflettono la rapida crescita dei data center negli Stati Uniti, la crescente pressione sulle reti elettriche e la necessità critica di una power generation affidabile. La domanda per high-power mission critical backup generators è cresciuta considerevolmente nell’ultimo decennio. I motori MTU Serie 4000 che alimentano questi sistemi vengono costruiti ad Aiken e poi assemblati in completi generator sets presso lo stabilimento Rolls-Royce di Mankato”. Adam Wood, Managing Director for Rolls-Royce’s Power Systems division in America, ha dichiarato: “L’aumento degli investimenti rafforza la nostra capacità di servire i clienti statunitensi, in particolare nel settore dei data center americani in rapida crescita. Aumentando le nostre capacità di lavorazione ad Aiken, possiamo fornire più motori a Mankato, il che ci consente di consegnare più gensets con tempi di consegna più rapidi. Questi investimenti riflettono il nostro impegno a supportare i clienti statunitensi con soluzioni affidabili e prodotte localmente”. “Con questo investimento, Rolls-Royce lavorerà ulteriori mtu Series 4000 components negli Stati Uniti. Attualmente, la maggior parte dei componenti viene lavorata in Germania e inviata negli Stati Uniti come prodotto finito. Per soddisfare la domanda, è essenziale un’ulteriore lavorazione in loco”, conclude Rolls-Royce.