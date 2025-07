Enac lancia la nuova dashboard interattiva: tutti i dati del traffico aereo a portata di clic

L’Enac informa: “Trasparente, intuitiva, accessibile a tutti: Enac inaugura una nuova era di open data con il lancio della dashboard interattiva sui dati di traffico aereo, a partire dal 2001, disponibile da oggi sul sito istituzionale dell’Ente. Uno strumento pensato per cittadini, operatori e ricercatori, che consente di consultare i dati del traffico aereo, sia quelli storici, sia quelli in tempo reale: numeri su passeggeri, cargo e movimenti degli aeromobili relativi a tutti gli aeroporti italiani aperti al traffico commerciale”.

“La nuova dashboard non è solo uno strumento tecnico, ma si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e semplificazione dei processi delle Pubbliche Amministrazioni. Attraverso la dashboard interattiva, l’Enac non solo fornisce un servizio di pubblica utilità, ma riafferma il proprio impegno verso la cultura dell’open data e la trasparenza, pilastri di un’amministrazione moderna, efficiente e al servizio della collettività”, spiega il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, che sottolinea: “È un ulteriore passo verso un’amministrazione vicina ai cittadini, aperta e inclusiva”.

“L’interfaccia è semplice e immediata: basta un clic sulla sezione ‘Aeroporti/Statistiche’ del sito istituzionale per accedere a una piattaforma avanzata che permette di creare contenuti personalizzati con dati storici (dal 2001) e in tempo reale (aggiornati al mese precedente), selezionare periodi specifici e scaricare i dati in formato excel, utili per elaborazioni approfondite. Tutto questo con aggiornamenti che garantiscono agli utenti di poter fare analisi in modo rapido e autonomo, basate su dati ufficiali e verificati.

E non finisce qui. Sono già in cantiere nuovi sviluppi, tra cui una versione in inglese e funzioni accessibili per utenti ipovedenti, dislessici e daltonici. L’obiettivo è uno solo: rendere l’informazione pubblica fruibile a tutti.

La dashboard è online su www.enac.gov.it, sezione ‘Aeroporti/Statistiche’“, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)