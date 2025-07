Etihad Airways e SKY express siglano una codeshare partnership

Etihad Airways ha firmato un codeshare agreement con la compagnia aerea regionale greca SKY Express, aprendo l’accesso a 24 destinazioni insulari greche e a tre ulteriori città del Mediterraneo orientale per i clienti che viaggiano via Atene.

“La partnership, in vigore dal 14 luglio 2025, si basa sulla solida performance dell’attuale interline cooperation tra le due compagnie aeree e amplia significativamente la portata di Etihad sulle isole greche e nella più ampia regione del Mediterraneo orientale.

In base al codeshare agreement, Etihad applicherà il suo codice ai voli operati da SKY Express oltre Atene, garantendo un accesso senza interruzioni alle destinazioni insulari più popolari della Grecia, tra cui Creta, Rodi, Mykonos, Santorini e Kos, oltre a destinazioni come Corfù, Paros e Salonicco.

La partnership integra il servizio giornaliero di Etihad per Atene, espandendo la connettività via Atene come gateway, posizionando la capitale greca come hub strategico per i viaggi di proseguimento verso le isole”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa partnership con SKY express apre ai nostri clienti nuove ed entusiasmanti possibilità di scoprire la Grecia oltre Atene. L’ampia rete di destinazioni insulari di SKY express si integra perfettamente con il nostro servizio per Atene, offrendo ai viaggiatori un accesso agevole ad alcune delle destinazioni più belle del Mediterraneo con un’unica prenotazione”.

Gerasimos Skaltsas, Chief Commercial Officer di SKY express, ha dichiarato: “La collaborazione con Etihad rappresenta un forte impegno di fiducia in SKY express, rafforzando la nostra posizione di partner affidabile e migliorando significativamente la nostra connettività. I passeggeri possono ora godere di un accesso agevole alla più ampia rete di destinazioni greche, servita dalla flotta più giovane della Grecia. Insieme, ci impegniamo a rendere la Grecia una destinazione ambita tutto l’anno per i visitatori di tutto il mondo”.

“Il codeshare arrangement consente ai clienti di prenotare voli in coincidenza con procedure di check-in semplificate e trasferimenti automatici dei bagagli verso la destinazione finale. I clienti possono prenotare il network greco ampliato tramite etihad.com, l’app Etihad o le agenzie di viaggio.

La partnership rafforza il ruolo di Atene come punto di accesso chiave al network europeo di Etihad, offrendo ai clienti un accesso senza pari alle splendide isole e ai tesori culturali della Grecia“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)