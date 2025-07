FlyBy Aviation riceve il suo primo Tecnam P2006T NG

Tecnam annuncia la prima consegna del suo P2006T New Generation (NG) aircraft alla FlyBy Aviation Academy, una delle Approved Training Organizations (ATO) in più rapida crescita e con la maggiore diversificazione internazionale in Europa, con sede in Spagna.

“Questo traguardo segna un nuovo capitolo nella collaborazione in corso tra Tecnam e FlyBy, che ora opera una flotta di 30 velivoli Tecnam. L’aggiunta del P2006T NG, il moderno twin-engine trainer di Tecnam, riflette l’impegno di FlyBy nell’offrire ai propri cadetti le più recenti aviation training technology, garantendo al contempo facilità d’uso, elevati standard di sicurezza ed efficienza operativa.

FlyBy, recentemente acquisita da Sherpa Capital, leading private equity firm nella Penisola Iberica, sta vivendo una nuova fase di crescita”, afferma Tecnam.

“Il P2006T NG è rinomato per il suo design moderno, l’efficienza nei consumi e la facilità di volo, che lo rendono una piattaforma ideale per il Multi-Engine Piston (MEP) training. Questo velivolo si allinea perfettamente alla missione di FlyBy: offrire un addestramento completo e di alto livello ai piloti, utilizzando strumenti e tecniche all’avanguardia”, prosegue Tecnam.

Pedro Carlos Pavesi, Director of FlyBy Aviation Academy, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è fornire ai nostri cadetti il miglior ambiente di addestramento possibile, e questo inizia dall’aereo che pilotano. Il Tecnam P2006T NG offre esattamente ciò di cui abbiamo bisogno: sistemi moderni, affidabilità e una piattaforma che prepara gli studenti alle esigenze delle airline operations. Siamo orgogliosi di continuare ad ampliare la nostra flotta Tecnam, parallelamente alla crescita della nostra global training community”.

“La collaborazione tra Tecnam e FlyBy rappresenta la perfetta sinergia tra l’innovazione nella produzione di aeromobili e l’eccellenza nel pilot training”, afferma Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer. “Insieme, stiamo plasmando il futuro dell’aviazione, dotando la prossima generazione di piloti di state-of-the-art technology and world-class instruction”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)