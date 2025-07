Scuola Addestramento Trasporti Aerei: al via i corsi con il nuovo velivolo P-180 EVO+ per i piloti delle linee Combat Support

Con l’arrivo della nuova classe di piloti presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (S.A.T.A.) di Pratica di Mare, prende il via l’addestramento sui nuovi velivoli Piaggio P-180 EVO+.

“Questo segna un importante passo avanti nella formazione dei futuri piloti “multicrew”, ponendo l’accento sull’innovazione e l’aggiornamento delle capacità addestrative della Forza Armata.

L’inizio della fase volativa di questa nuova leva di allievi piloti presso la S.A.T.A. segna l’avvio della transizione a una piattaforma all’avanguardia per l’addestramento avanzato dei piloti militari destinati alle linee di Combat Support (multicrew) ad ala fissa. Il Piaggio P-180 EVO+, identificato con la denominazione militare VC-180C, subentra alla precedente versione “Avanti I” (VC-180A), che per 15 anni ha supportato la formazione di oltre 120 piloti con un totale di oltre 12.000 ore di volo effettuate.

Questa transizione rappresenta un significativo salto tecnologico, perfettamente in linea con le iniziative dell’Aeronautica Militare volte alla modernizzazione e all’aggiornamento di tutti gli strumenti e le capacità addestrative. L’avionica di ultima generazione e l’implementazione di tecnologie avanzate permetteranno infatti ai nuovi piloti di immergersi in un contesto operativo e procedurale molto più simile a quello che troveranno nei futuri Reparti Operativi. Questo approccio innovativo contribuirà a disegnare un profilo formativo più efficiente ed efficace, pienamente rispondente alle esigenze operative della Forza Armata“, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il Piaggio P-180 EVO+ è un bimotore turboelica di corto-medio raggio, noto per le sue alte prestazioni e i bassi consumi. Nelle sue diverse configurazioni, il P-180 è impiegato dall’Aeronautica Militare non solo per l’addestramento dei piloti, ma anche per la calibrazione e il controllo delle radioassistenze e per il trasporto di personale”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“La Scuola Addestramento Trasporti Aerei, sotto la dipendenza del Comando Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea con sede a Bari, è il fulcro dell’addestramento avanzato per i piloti dell’Aeronautica Militare destinati alle linee Combat Support (multicrew) ad ala fissa. La Scuola, inoltre, svolge un ruolo cruciale nell’addestramento di piloti provenienti da altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, sia italiani che stranieri, seguendo i più moderni dettami del concetto multicrew e gli standard internazionali”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)