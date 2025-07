Volotea rafforza l’asse Bari–Bordeaux con un collegamento speciale per il periodo natalizio

Volotea annuncia oggi la messa in vendita del collegamento Bari-Bordeaux per il periodo natalizio.

“La rotta, già operata in esclusiva dal vettore, sarà attiva anche dal 18 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026, con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. Ma non solo: in occasione delle prossime festività natalizie sarà disponibile anche il collegamento alla volta di Lione. I voli, già in vendita sul sito Volotea, saranno operati dal 19 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

Grazie a questi voli speciali, i passeggeri francesi potranno approfittare delle festività per scoprire la magia del Natale in Puglia. Bari, con i suoi suggestivi mercatini, le tradizionali luminarie pugliesi, famose in tutto il mondo, e l’atmosfera calorosa del Sud Italia, è la destinazione perfetta per un viaggio all’insegna dello shopping natalizio tra prodotti artigianali, specialità locali e momenti di autentica convivialità. Allo stesso tempo, i collegamenti attivi durante il periodo natalizio rappresentano un’interessante opportunità anche per chi parte da Bari, che potrà così scegliere di trascorrere le festività in due incantevoli città francesi come Bordeaux e Lione“, afferma Volotea.

“Siamo felici di potenziare i nostri collegamenti tra la Francia e la Puglia in un periodo così speciale come il Natale”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Grazie ai voli da Bordeaux e Lione, vogliamo incentivare i flussi turistici verso Bari, una città che durante le festività si trasforma in uno scenario incantato, capace di conquistare i visitatori con le sue tradizioni e il calore della sua accoglienza. Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia volta a valorizzare le piccole e medie città europee, rafforzando al contempo il nostro ruolo come compagnia che promuove la connettività tra territori ricchi di cultura e storia. Vogliamo continuare su questa strada, offrendo soluzioni di viaggio pratiche, convenienti e per un’esperienza di viaggio davvero unica”.

“L’annuncio dell’estensione del collegamento con Bordeaux al periodo natalizio rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici già ottimi in un periodo chiave dell’anno, favorendo in particolare l’incoming verso la Puglia e il capoluogo barese. La Francia si conferma il primo mercato internazionale per la nostra regione in termini di arrivi che, da gennaio ad aprile di quest’anno sono stati oltre 60mila, laddove nello stesso periodo del 2024 erano stati oltre 46mila. Numeri che testimoniano il forte legame anche culturale che unisce i due mercati e la sempre crescente domanda. Questo volo consentirà quindi di intercettare la richiesta del mercato francese, sempre più affascinato dalla magia del Natale in Puglia: mercatini, shopping, eventi culturali e tradizioni autentiche che rendono Bari una meta accogliente in ogni periodo dell’anno. Al contempo, il collegamento offrirà ai pugliesi la possibilità di scoprire la bellezza di Bordeaux nel periodo post-vendemmia, perfetto per immergersi nell’atmosfera invernale della capitale del vino e dell’arte. A questo si aggiunge con soddisfazione l’estensione del collegamento con Lione, a ulteriore conferma della validità dell’offerta e dell’interesse reciproco tra Bari e il mercato francese. Un risultato che rafforza il posizionamento della nostra regione tra le mete europee più attrattive, in grado di coniugare autenticità, cultura e accoglienza”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Nel 2025 sono 14 le destinazioni servite da Volotea presso l’aeroporto di Bari, di cui 13 internazionali. Tra queste, 8 sono in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato), 2 in Francia (Bordeaux e Lione) e 1 in Spagna (Bilbao), mentre il collegamento nazionale è quello Olbia”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)