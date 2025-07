Condor amplia ulteriormente la sua flotta a lungo raggio

Proseguendo nella sua strategia di crescita: Condor ha ordinato altri quattro A330-900neo a lungo raggio al costruttore europeo Airbus. Il Supervisory Board ha già approvato l’ordine questa settimana.

“Attualmente, Condor opera già 18 A330neo e ne sono previsti altri tre entro la fine del 2027. Pertanto, quest’estate Condor volerà sulle sue rotte a lungo raggio esclusivamente con aeromobili nuovi che offrono ai passeggeri il massimo comfort in volo. Con i quattro aeromobili aggiuntivi, la flotta Condor raggiungerà un totale di 25 A330neo altamente efficienti e moderni entro il 2031″, afferma Condor.

“Con l’ordinazione di ulteriori aeromobili a lungo raggio, intendiamo aprire nuove opportunità nel business internazionale e proseguire la strategia di crescita di successo degli ultimi anni”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Con questo summer flight schedule, per la prima volta offriamo ai nostri clienti un prodotto completamente standardizzato per tutte le destinazioni a lungo raggio. Il feedback costantemente positivo dei clienti e la stabilità operativa dimostrano che siamo sulla strada giusta per continuare a contare sull’A330neo anche in futuro”.

“Condor ha inoltre concordato un’opzione per altri quattro aeromobili A330neo. Non è stata ancora presa una decisione in merito a ulteriori ordini. L’espansione della flotta supporta l’impegno nel segmento a lungo raggio, che beneficia anche delle nuove Condor city flight destinations da quest’anno. Le city destinations non solo offrono ai passeggeri maggiori opzioni di viaggio in tutta Europa, ma sono anche adatte come connecting flights al Condor long-haul network.

Condor ha completato il rinnovo della sua flotta a lungo raggio nel 2024. Da allora, i passeggeri sulle rotte a lungo raggio hanno potuto usufruire di un prodotto coerente che offre il massimo comfort, molto più spazio, connettività e intrattenimento a bordo gratuito. Inoltre, grazie ai motori all’avanguardia Trent 7000 di Rolls Royce, l’aereo può oprare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)