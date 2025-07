United Airlines registra un utile nel secondo trimestre

United Airlines (UAL) ha registrato un second-quarter profit superiore alle aspettative e ha registrato una crescita sia degli utili che del pre-tax margin nella prima metà del 2025 rispetto alla prima metà del 2024.

“La compagnia ha registrato second-quarter pre-tax earnings pari a 1,2 miliardi di dollari, con pre-tax margin dell’8,2%, e adjusted pre-tax earnings di 1,7 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin dell’11,0%. La compagnia ha inoltre conseguito un diluted earnings per share di 2,97 dollari e un adjusted diluted earnings per share di 3,87 dollari, rispetto alla guidance di 3,25 – 4,25 dollari. Il total operating revenue è cresciuto dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 15,2 miliardi di dollari.

A partire dall’inizio di luglio, United ha registrato un’accelerazione sequenziale di 6 punti percentuali della domanda e un’accelerazione a due cifre della business demand rispetto al secondo trimestre. La compagnia aerea attribuisce questo risultato alla minore incertezza geopolitica e macroeconomica e ha aggiornato la full-year adjusted diluted earnings per share guidance a 9,00 – 11,00 dollari, a dimostrazione della resilienza del modello di business di United, basato sulla fedeltà al brand e sulla diversificazione dei ricavi.

Le diverse fonti di fatturato di United hanno contribuito ai risultati del secondo trimestre: i Premium cabin revenue sono aumentati del 5,6% su base annua; i ricavi della Basic Economy sono aumentati dell’1,7% su base annua; i cargo revenue sono aumentati del 3,8% su base annua e i loyalty revenue sono aumentati dell’8,7% su base annua”, afferma United.

“La performance operativa di United nel secondo trimestre ha continuato a gettare le basi per il suo successo complessivo. Le partenze puntuali sono state le più elevate e i tassi di cancellazione dei posti sono stati i più bassi della compagnia aerea per un secondo trimestre dall’inizio della pandemia. Gli hub di Newark, Los Angeles e San Francisco hanno tutti registrato il best on-time departure per un secondo trimestre dall’inizio della pandemia”, prosegue United.

“La nostra performance nel secondo trimestre è stata un’ulteriore dimostrazione che la strategia United Next sta funzionando. Sono estremamente orgoglioso del team per aver portato a termine un’operazione solida e aver navigato attraverso un periodo macroeconomico volatile, pur continuando a incrementare gli utili e il pre-tax margin nella prima metà dell’anno”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “È importante sottolineare che United ha registrato un cambiamento positivo nella domanda a partire dall’inizio di luglio e, come per il 2024, prevede un’ulteriore flessione nell’offerta del settore a metà agosto. Il mondo è meno incerto oggi rispetto ai primi sei mesi del 2025 e questo ci dà fiducia per una conclusione positiva dell’anno”.

“Le modifiche proattive allo schedule di United e lo stretto coordinamento con la FAA e la Port Authority of New York and New Jersey hanno riportato Newark al suo ruolo di leader nella nostra attività e la domanda dei clienti è tornata ai suoi livelli storici. La compagnia aerea non vede l’ora di riprendere i voli per Tel Aviv il 21 luglio”, conclude United.

Risultati finanziari del secondo trimestre:

Capacità in aumento del 5,9% rispetto al secondo trimestre 2024.

Total operating revenue pari a 15,2 miliardi di dollari, in aumento dell’1,7% rispetto al secondo trimestre 2024.

Pre-tax earnings pari a 1,2 miliardi di dollari, con pre-tax margin dell’8,2%; adjusted pre-tax earnings di 1,7 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin dell’11,0%.

Net income pari a 1,0 miliardi di dollari; adjusted net income pari a 1,3 miliardi di dollari.

Diluted earnings per share di 2,97 dollari; adjusted diluted earnings per share di 3,87 dollari.

Generati 2,2 miliardi di dollari di operating cash flow.

Generati 1,1 miliardi di dollari di free cash flow.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)