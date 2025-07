Etihad Airways lancia il Business corporate portal

Etihad Airways ha lanciato oggi il suo Etihad for Business corporate portal, rendendo completamente online il business travel programme della compagnia aerea. Le aziende possono ora accedere alla loro completa corporate travel management suite tramite un’unica piattaforma digitale.

“Il portale consente alle aziende di gestire i propri programmi di viaggio con strumenti avanzati, monitorare i dati sulle prestazioni in tempo reale e gestire il riscatto dei benefit con funzionalità self-service. I corporate customers possono ora accedere ai dettagli dei contratti, monitorare le spese di viaggio e riscattare i crediti Etihad for Business per una gamma completa di benefit di viaggio”, afferma Etihad Airways.

“Abbiamo creato una piattaforma che mette il controllo direttamente nelle mani dei nostri partner aziendali”, ha dichiarato Javier Alija, Vice President Global Sales & Distribution at Etihad Airways. “Le aziende ora possono gestire tutto, dal monitoraggio delle performance all’utilizzo dei benefit, tramite un’unica semplice interfaccia”.

“L’Etihad for Business programme premia i corporate customers per i loro business travel, consentendo loro di migliorare l’esperienza di viaggio dei propri dipendenti attraverso un sistema di crediti flessibile. Le aziende possono utilizzare i crediti accumulati per acquistare una serie di benefit, tra cui upgrade di posto, servizi prioritari, accesso alle lounge e trasporto via terra.

Le funzionalità principali del portale includono automated performance reports, transparent tiering requirements, streamlined contract management. La piattaforma elimina gli oneri amministrativi, offrendo al contempo alle aziende una chiara visibilità sul valore dei loro programmi di viaggio”, prosegue Etihad Airways.

“Il business travel management dovrebbe essere semplice, non complicato”, ha aggiunto Javier Alija. “Il nostro portale offre esattamente questo: un’esperienza intuitiva che semplifica la massimizzazione del valore dei propri programmi di viaggio”.

“La piattaforma offre diversi livelli di supporto in base alle esigenze aziendali. Funzionalità di analisi avanzate saranno disponibili subito dopo il lancio, con funzionalità aggiuntive previste per ampliare le funzionalità del portale nel tempo.

I corporate customers possono inoltre accedere a un supporto dedicato tramite la piattaforma, dall’assistenza online ai servizi di gestione degli account, garantendo un supporto completo durante tutto il loro percorso di viaggio.

La piattaforma rappresenta uno strumento prezioso che può aiutare le agenzie di travel management e le aziende a gestire i loro corporate travel programmes in modo più efficace, combinando efficienza digitale e servizio personalizzato.

Per maggiori informazioni sul portale Etihad for Business, visitare etihadforbusiness.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)