easyJet: trading update per il trimestre concluso il 30 giugno 2025

easyJet hapubblicato il trading update per il trimestre chiuso il 30 giugno 2025.

Q3 headline profit before tax pari a 286 milioni di sterline, con un miglioramento di 50 milioni di sterline su base annua, in linea con le aspettative.

ASK Capacity +7,9% su base annua, con una crescita dei posti del 2,0% su base annua

easyJet holidays ha registrato un profit before tax di 86 milioni di sterline, +13 milioni di sterline su base annua

“L’utile di easyJet nel terzo trimestre è migliorato di 50 milioni di sterline su base annua, trainato dalla forte domanda per il primary airport network di easyJet e dai benefici derivanti dalla Pasqua. Il numero di passeggeri è aumentato del 2%, con un load factor in miglioramento di +0,2 punti percentuali. Le nostre azioni di resilienza proattiva hanno migliorato significativamente le performance operative giornaliere nel trimestre di giugno, con un miglioramento di 4 punti percentuali sia in termini di puntualità che di soddisfazione del cliente.

easyJet holidays continua a registrare ottime performance, con un profit before tax in crescita a 86 milioni di sterline nel trimestre, con un miglioramento di 13 milioni di sterline su base annua.

Le prospettive per il FY2025 rimangono positive, con una buona crescita degli utili prevista su base annua, sebbene influenzata dai recenti aumenti dei costi del carburante e dalle industrial action da parte del French air traffic control. Con il 67% della capacità della compagnia aerea nel quarto trimestre venduta, il risultato finale per il FY2025 dipenderà, come sempre, dalle prenotazioni di fine estate e dai relativi rendimenti.

Si prevede che easyJet holidays continuerà a registrare ottime performance, con un profit before tax superiore a 235 milioni di sterline nel FY2025, il che significa che un nuovo obiettivo a medio termine verrà fissato verso la fine di quest’anno.

Guardando al primo trimestre 2026, la capacità di posti in vendita è aumentata di circa il 5%, con il 19% del programma attualmente venduto, +1 punto percentuale su base annua. easyJet holidays continua a registrare una buona crescita anche quest’inverno e attualmente ha venduto il 50% nel primo trimestre del 2026″, afferma easyJet.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, commentando i risultati, ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto buoni risultati nel trimestre, aumentando i profitti e migliorando le performance operative, il che ha incrementato i punteggi di soddisfazione dei clienti easyJet e abbiamo continuato a registrare una forte domanda da parte dei nostri clienti. Siamo estremamente delusi dallo sciopero dell’ATC francese all’inizio di luglio, che oltre a presentare sfide per clienti ed equipaggi ha anche generato costi imprevisti e significativi per tutte le compagnie aeree. easyJet Holidays rimane sulla buona strada per generare oltre 235 milioni di sterline di profitti per l’intero anno e prevediamo prospettive positive per il Gruppo per il FY2025 e oltre, mentre continuiamo a concentrarci sul raggiungimento dei nostri obiettivi a medio termine”.

“Riguardo l’outlook, easyJet prevede una crescita della ASK capacity nel FY25 di circa il 9% su base annua, con una crescita meno pronunciata nel secondo semestre (+7%) rispetto al primo semestre (+12%).

Prenotazioni anticipate per il quarto trimestre, è stato venduto il 67% della capacità per il quarto trimestre, +1 punto percentuale su base annua, dopo l’estate record dell’anno scorso.

easyJet holidays prevede un profit before tax per il FY2025 di oltre 235 milioni di sterline”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)