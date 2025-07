News Brevi – 17.07.2025

EUROWINGS CREA NUOVI MOMENTI SPECIALI A BORDO – Eurowings informa: “Volare a prezzi accessibili e vivere un’atmosfera di benessere allo stesso tempo? Eurowings lo rende possibile e va volutamente oltre il modello puramente low cost. La più grande leisure airline tedesca sta creando una varietà di nuove esperienze di volo per i suoi oltre 20 milioni di ospiti. L’esperienza di volo viene gradualmente ampliata per includere elementi multisensoriali innovativi. Ogni nuovo “momento distintivo”, dall’imbarco allo sbarco, è progettato per essere emotivamente coinvolgente e sorprendente e per creare un’esperienza di viaggio che rimarrà un ricordo positivo”. “Non vogliamo solo che i nostri ospiti si sentano al sicuro e ben accuditi, ma anche che siano veramente coinvolti, con tutti i sensi”, afferma Clemens Strauss, Head of Customer Experience, Marketing & Sustainability. “Piccoli dettagli studiati fanno la differenza, creando esperienze di brand tangibili”. “Un fiore all’occhiello è la nuova fragranza esclusiva “Burgundy Breeze”, sviluppata in collaborazione con la rinomata Cologne-based fragrance marketing agency Scentcommunication. La composizione crea un’atmosfera di cabina fresca e armoniosa che fa rivivere la serenità del brand a bordo. Eurowings si concentra anche su un dettaglio affettuoso al momento dello sbarco: d’ora in poi, gli ospiti riceveranno una caramella nei tipici colori aziendali Borgogna o Azzurro Cielo. Con un gusto fruttato di cassis o rinfrescante di menta piperita, questo piccolo gesto assicura un dolce momento di arrivederci dall’impatto emotivo. Una musica di sottofondo suggestiva fa parte dell’esperienza Eurowings: su ogni volo, durante l’imbarco e lo sbarco. Il sound design è stato sviluppato appositamente per il brand Eurowings e crea un ambiente rilassante per tutti i passeggeri. I brani musicali appositamente composti contengono effetti sonori e suoni che evocano nei viaggiatori l’idea di una vacanza fin dall’imbarco: ad esempio, i suoni della natura o di un aereo in decollo si fondono con il sound “Organic Electro”. Con questi dettagli, Eurowings, in qualità di value airline, punta deliberatamente sulla qualità emozionale dell’esperienza di viaggio, distinguendosi così nettamente dall’ambiente spesso standardizzato della concorrenza. Il richiamo mirato ai sensi garantisce riconoscimento, benessere e una vera fidelizzazione del cliente. Nei prossimi mesi sono previste ulteriori misure per ampliare l’Eurowings brand experience e rafforzare consapevolmente i momenti speciali lungo l’intera catena di viaggio”, conclude Eurowings.

LOT POLISH AIRLINES FORNISCE AEREI PER L’EU CIVIL PROTECTION PROGRAMME – LOT Polish Airlines informa: “LOT Polish Airlines si sta occupando di air transport and medical evacuation flights (medevac flights) nell’ambito di rescEU, l’European Union’s (EU) civil protection programme. La compagnia aerea polacca dispone di tre aerei in standby permanente a tale scopo, che possono essere impiegati nell’ambito dell’EU Civil Protection Mechanism (UCPM). LOT Polish Airlines ha firmato un accordo contrattuale corrispondente con la Polish Government Agency for Strategic Reserves (RARS), che coordina la fornitura degli aerei e dei voli per conto della Commissione Europea. I tre velivoli sono due multipurpose aircraft, ciascuno dei quali può trasportare almeno 65 passeggeri o 19 tonnellate di carico. Il terzo velivolo è utilizzato per i voli di evacuazione medica e può trasportare almeno 16 pazienti o sei pazienti che necessitano di cure mediche intensive durante il volo. I tre velivoli hanno un raggio d’azione medio, consentendo loro di raggiungere tutte le destinazioni in Europa e nelle regioni limitrofe senza scali”. “L’UCPM regolamenta una maggiore cooperazione all’interno dell’UE in caso di catastrofi, ad esempio calamità naturali, gravi minacce per la salute o crisi umanitarie. Il compito di rescEU è garantire la disponibilità di riserve. Oltre alla disposizione dei voli, ciò include anche ospedali da campo e servizi di assistenza medica, ad esempio, che possono essere attivati come “ultima risorsa” qualora gli Stati membri non siano in grado di rispondere adeguatamente a una minaccia. La Polonia è attualmente l’unico Stato membro dell’UE a disporre di rescEU flight capacities in questo contesto”, conclude LOT Polish Airlines.

EMIRATES INVITA I VIAGGIATORI A DUBAI QUESTA ESTATE – Emirates informa: “Con l’aumento delle temperature estive, Emirates invita i viaggiatori a ripensare i propri piani con Dubai, una città creata appositamente per il comfort, la scoperta e le esperienze di livello mondiale durante tutto l’anno. Con vantaggi esclusivi per i passeggeri Emirates e collegamenti impeccabili attraverso l’ampia rete globale della compagnia aerea, Dubai non è solo una destinazione estiva appagante, ma anche una tappa ideale per i viaggiatori. Dubai è una delle poche città globali progettate per viaggiare tutto l’anno. Con un’ampia climatizzazione, piscine a temperatura controllata e un’abbondanza di intrattenimento al coperto, i visitatori possono esplorare, rilassarsi e trascorrere il tempo comodamente, anche durante l’alta stagione estiva. Dai parchi a tema al coperto e musei immersivi ai festival dello shopping, eventi dal vivo ed esperienze per famiglie, Dubai offre più di un semplice posto dove soggiornare: è una città che prospera in ogni stagione. Per sfruttare al meglio il loro viaggio, i clienti Emirates possono usufruire di My Emirates Pass, che trasforma la carta d’imbarco in una tessera di accesso per offerte esclusive presso centinaia di negozi, attività ricreative e ristoranti negli Emirati Arabi Uniti. È un modo semplice per sfruttare al meglio ogni giorno a Dubai ed è disponibile per tutti i passeggeri Emirates in viaggio verso o attraverso la città in questa stagione. I clienti Emirates possono inoltre portare la loro pianificazione a un livello superiore con Dubai Experience, l’intuitiva piattaforma di prenotazione di Emirates che consente loro di creare itinerari personalizzati che includono voli, hotel, attrazioni e trasporti, tutto in un unico posto”. “A bordo, Emirates offre un’esperienza di viaggio pensata per il comfort e il piacere in ogni fase del viaggio. I clienti di tutte le classi possono gustare pasti di ispirazione regionale, bevande gratuite e ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, che offre oltre 6.500 canali di film, musica, TV e altro ancora. Arrivando al Dubai International Airport (DXB), i clienti Emirates beneficiano di coincidenze rapide e accesso diretto alla moderna rete di trasporti della città, climatizzata e con aria condizionata, garantendo che il viaggio prosegua senza problemi a terra. Per i viaggiatori che pianificano una vacanza più lunga, Dubai offre un’ampia gamma di attività ricreative al coperto, shopping, cultura e ristoranti. Con opzioni tariffarie flessibili e servizi integrati tramite Dubai Experience, Emirates trasforma gli scali in estensioni del viaggio curate e senza sforzo. Emirates collega Dubai a oltre 140 destinazioni in sei continenti, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo opzioni flessibili per tutta l’estate. Con numerosi voli giornalieri da città chiave in Europa, Asia, Medio Oriente, Americhe e Africa, i passeggeri possono scegliere orari e prodotti di cabina più adatti ai loro piani di viaggio, che si tratti di viaggi di piacere, di lavoro o di scali a Dubai verso altri hub globali”, conclude Emirates.

EMIRATES RIPORTA LE REGATE SULLE COSTE BRITANNICHE CON L’EMIRATES GREAT BRITAIN SAIL GRAND PRIX – Emirates informa: “SailGP, la regata più emozionante sull’acqua, torna quest’estate sulla costa meridionale dell’Inghilterra con Emirates. La più grande compagnia aerea internazionale al mondo è Title Partner of the Emirates Great Britain Sail Grand Prix Portsmouth, Global Partner and Exclusive Airline Partner of SailGP, Naming Partner of the Emirates Great Britain SailGP Team. In programma il 19 e 20 luglio a Portsmouth, la compagnia aerea sarà presente sul posto offrendo una gamma di esperienze “fly better”, tra cui pacchetti VIP, ospitalità, tour esclusivi presso la base tecnica di Emirates Great Britain SailGP e competizioni entusiasmanti”. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è un convinto sostenitore della vela dal 2004 e siamo lieti di contribuire a riportare l’iconico racing event nel Regno Unito attraverso la nostra partnership con SailGP. Insieme, porteremo lo sport a nuovi livelli e avvicineremo gli appassionati all’azione. Non vediamo l’ora di ammirare l’incredibile talento, la tecnologia innovativa e la rivalità tra i team mentre solcheranno le tumultuose acque del Solent, quest’anno e in futuro”. “All’inizio di questo mese, i membri del team Emirates GBR, Hannah Mills, Dylan Fletcher e Kai Hockley, hanno visitato l’Emirates World Travel Store di South Kensington, Londra. Gli atleti hanno potuto sperimentare in prima persona la rinomata esperienza di viaggio della compagnia aerea, tra cui la suite privata di First Class, una on board lounge a grandezza naturale dell’A380 e posti Premium Economy. Emirates promuove lo sport della vela dal 2004 come naming sponsor of Emirates Team New Zealand in the America’s Cup. Il calendario globale delle regate SailGP vedrà l’Emirates Great Britain SailGP Team competere nelle restanti regate della stagione 2024/2025 con l’iconica imbarcazione F50 a brand Emirates, presente nelle prossime regate in Germania, Francia, Svizzera, Spagna ed Emirati Arabi Uniti. Nel Regno Unito, la compagnia aerea è inoltre partner dell’Arsenal FC, dell’Emirates FA Cup, del Lancashire Cricket Club, oltre che dell’Emirates Old Trafford, della Women’s Rugby World Cup 2025, The Championships – Wimbledon, nonché dell’Investec Champions Cup e dell’EPCR Challenge Cup. Emirates serve attualmente il Regno Unito con 133 voli settimanali, tra cui: sei voli al giorno con l’A380 per London Heathrow; tre voli al giorno con l’A380 per Gatwick; due voli al giorno per Stansted; tre voli al giorno con l’A380 per Manchester; due voli al giorno per Birmingham (incluso un volo giornaliero con l’A380); un volo giornaliero per Newcastle; un volo giornaliero con l’A380 per Glasgow; un volo giornaliero con l’A350 per Edimburgo. L’ampia rete della compagnia aerea, con oltre 140 destinazioni, offre ai clienti l’accesso a una vasta gamma di collegamenti verso Asia, Oceano Indiano, Medio Oriente, Africa e Australasia”, conclude Emirates.

LEONARDO PRESENTA LA ROADMAP SUSTAINABILITY IN ACTION 2025 – Leonardo informa: “Progettato per favorire trasparenza ed engagement, Sustainability in Action 2025 presenta la roadmap di Leonardo per un business sostenibile e la sua capacità di affrontare le sfide globali odierne. Il documento rappresenta la strategia integrata che connette sicurezza globale e sostenibilità, sottolineando il ruolo della doppia materialità e del coinvolgimento attivo degli stakeholder nel promuovere pratiche aziendali etiche. Offrendo una prospettiva ampia lungo l’intera catena del valore, evidenzia la solida struttura di governance di Leonardo e il suo focus strategico sull’azione climatica e la decarbonizzazione, impegni rafforzati dalla validazione degli obiettivi aziendali da parte della Science Based Targets initiative (SBTi). Sottolinea, inoltre, l’approccio del Gruppo ai principi dell’economia circolare, all’uso responsabile delle risorse naturali e alla protezione della biodiversità. Sustainability in Action descrive iniziative volte a migliorare la performance ESG lungo tutta la catena di fornitura. Queste includono azioni per accelerare la decarbonizzazione sostenendo, al contempo, la crescita e la capacità di innovazione delle piccole e medie imprese”. “Al centro dell’azione climatica di Leonardo si conferma il Transition Plan: Sustainable Value Creation, che fornisce un percorso strutturato e misurabile per supportare l’evoluzione a lungo termine del Gruppo. Oltre agli obiettivi ambientali, grande attenzione viene attribuita all’impatto sociale. Attraverso programmi che promuovono inclusione e diversità come elementi chiave per l’innovazione e il valore a lungo termine, l’azienda contribuisce a costruire comunità più resilienti. Iniziative come Ad Astra – Costellazione Leonardo, orientata alle discipline STEM, sono un esempio concreto di questo impegno verso le future generazioni. Sustainability in Action 2025 e il Transition Plan stabiliscono una direzione chiara, volta a integrare la sostenibilità nel cuore delle attività di Leonardo, garantendo che la performance finanziaria sia strettamente allineata con la responsabilità ambientale e il progresso sociale”, conclude Leonardo.

LOCKHEED MARTIN RIVOLUZIONA LA MARITIME SURVEILLANCE CON L’AI-POWERED TECHNOLOGY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha compiuto un’importante svolta nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della sorveglianza aerea, con il potenziale di rilevare e tracciare maritime targets con una precisione senza precedenti. In un recente test di volo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, i team di ingegneri di Lockheed Martin hanno dimostrato con successo la tecnologia per il riconoscimento automatico dei bersagli utilizzando un AI-powered Synthetic Aperture Radar (SAR) con autonomia di controllo dei sensori integrata. Il SAR è una tecnologia di riferimento per l’imaging di bersagli in mare, ma tradizionalmente richiede l’interpretazione manuale delle immagini. L’intelligenza artificiale libera appieno il potenziale del SAR per un rilevamento avanzato degli oggetti con un’analisi delle immagini più rapida, accurata e automatizzata. Sfruttando il riconoscimento dei SAR target basato sull’intelligenza artificiale, i militari saranno in grado di distinguere rapidamente un’imbarcazione da combattimento da una civile senza la necessità di un’analisi manuale”. “Si tratta di un grande passo avanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la consapevolezza situazionale e le capacità decisionali, con un’identificazione delle minacce senza precedenti a lungo raggio e in qualsiasi condizione meteorologica”, ha dichiarato John Clark, senior vice president of technology and strategic innovation at Lockheed Martin. “Ci impegniamo a continuare a migliorare questa capacità, inclusa l’integrazione dei dati provenienti da più sensori, per creare informazioni più accurate e aiutare a prendere decisioni informate”. “I test della AI powered AR Automatic Target Recognition (ATR) capability continueranno nel corso dell’anno. I dati raccolti durante questi test di volo saranno utilizzati per sviluppare e perfezionare diversi sistemi autonomi di Lockheed Martin, tra cui collaborative combat aircraft and family of systems applications”, conclude Lockheed Martin.

BAE SYSTEMS: PASSO IMPORTANTE VERSO UN LOW-COST UNCREWED AIR SYSTEM PER CONTRASTARE AIR AND GROUND TARGETS – BAE Systems informa: “Per la prima volta, BAE Systems ha lanciato una precision munition da un multi-rotor Uncrewed Air System (UAS) e ha distrutto con successo air and ground targets durante i test negli Stati Uniti. Questo segna un importante passo avanti nello sviluppo di una low-cost strike and counter UAS option for frontline troops. Il lancio di munizioni con il BAE Systems APKWS® laser-guidance kit da un TRV-150, una versione modificata del Malloy T-150 di BAE Systems, segna il primo air to air engagement di un APKWS guidance kit da un UAS, forte della sua decennale presenza su combat aircraft, tra cui F-16, F-18 ed elicotteri Apache”.