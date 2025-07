Safran raggiunge importanti risultati con le composite fan blades per i motori del futuro

La società madre di CFM International, Safran Aircraft Engines, ha raggiunto importanti traguardi nelle large-diameter fan blades sviluppate per la Open Fan architecture del CFM RISE technology demonstration program.

“Nell’ambito dei Research & Technology programs supportati dalla the French Civil Aviation Authority (DGAC), Safran Aircraft Engines ha recentemente testato tre fan blade configurations per dimostrare l’integrità meccanica di questi componenti critici in una unducted architecture e convalidare i miglioramenti nelle performance aerodinamiche e acustiche. Oltre 175 ingestion and endurance tests sono stati effettuati nelle test facilities presso il Safran Villaroche center, appositamente configurate per ospitare componenti di grandi dimensioni, oltre alle 300 ore di wind tunnel tests su uno scaled-down Open Fan model presso ONERA (France) e DNW (Netherlands), in partnership con Airbus.

Il design di queste fan blades, lunghe oltre 1,6 metri, sfrutta l’esperienza di Safran in advanced 3D RTM (Resin Transfer Molding) composite materials and processes, sviluppati attraverso la sua piattaforma di innovazione Safran Composites. Questa composite technology, già utilizzata sulle engine fan blades e sul fan case del LEAP engine, ha dimostrato i suoi vantaggi in termini di riduzione del peso e durata, con oltre 70 milioni di ore di volo accumulate dal motore di CFM International dalla sua entrata in servizio commerciale nel 2016″, affermano Safran e CFM International.

“Grazie alle R&T capabilities sviluppate all’interno di Safran, ora disponiamo dei processi e dei materiali all’avanguardia necessari per affrontare le sfide tecnologiche del CFM RISE program”, afferma Pierre Cottenceau, VP Engineering and R&T for Safran Aircraft Engines. “Negli ultimi mesi abbiamo condotto numerose campagne di test con full-scale fan blades presso la nostra Villaroche facility. I risultati estremamente promettenti di questi test ci consentono di ampliare il nostro portafoglio tecnologico e di contribuire a definire la prossima generazione di motori, in linea con i nostri obiettivi di decarbonizzazione”.

“Le due file di pale nella parte anteriore dell’architettura Open Fan svolgono un ruolo chiave nell’efficienza energetica del motore. Lanciato nel 2021, il CFM RISE program mira a migliorare la fuel efficiency di oltre il 20% rispetto ai motori attuali, combinando tecnologie innovative con lo sviluppo di un Open Fan demonstrator.

RISE è uno dei programmi tecnologici più estesi nel settore aerospaziale, con oltre 350 test su componenti e moduli già completati fino ad oggi, inclusi importanti test condotti da Safran su low-pressure turbine and compressor, bearing systems e sugli equipaggiamenti riguaardanti la nuova pitch control functions dell’Open Fan. Safran Aircraft Engines ha inoltre promosso lo sviluppo e la messa a punto di hybrid-electric systems, sfruttando le sinergie con altre aziende di Safran per condurre una hybridization test campaign su un full-scale engine.

Una nuova engine test facility è attualmente in costruzione presso il centro di Villaroche. Operativa il prossimo anno, avrà una camera larga 8 metri e verrà utilizzata per testare large-scale modules e i pitch control systems dell’Open Fan“, concludono Safran e CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Safran – Photo Credits: CFM International – Safran)