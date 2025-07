KLM introduce una nuova destinazione invernale: Kittilä, Finlandia

Nella stagione invernale 2025-2026, KLM aggiungerà una nuova destinazione alla sua rete: Kittilä, situata nel nord-ovest della Lapponia finlandese. Dal 23 novembre 2025 al 22 marzo 2026, KLM offrirà un volo settimanale ogni domenica tra Amsterdam e Kittilä.

“Kittilä funge da porta d’accesso alla Lapponia finlandese, offrendo ai viaggiatori l’accesso ai comprensori sciistici di Levi e Ylläs. Oltre allo sci, i visitatori possono praticare diverse attività invernali, come lo sci di fondo, i safari con le renne e i tour con gli husky. Questo rende Kittilä una destinazione completa per i viaggiatori avventurosi.

Con questa nuova rotta, KLM risponde alla crescente domanda verso la Lapponia come destinazione invernale. KLM sta inoltre rafforzando la sua offerta nella regione ampliando il suo flight schedule per Rovaniemi da tre a quattro volte a settimana (martedì, giovedì, sabato e domenica), rendendo ancora più facile per i viaggiatori esplorare la Lapponia finlandese passando sia da Rovaniemi che da Kittilä“, afferma KLM.

“Il volo KL1261 parte ogni domenica alle 12:20 dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) e arriva alle 16:20 ora locale all’aeroporto di Kittilä (KTT). Il volo di ritorno, KL1262, parte da Kittilä alle 17:10 ora locale e arriva ad Amsterdam alle 19:20. La durata del volo è di circa 3 ore.

KLM opera questa rotta con un Boeing 737-800“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)