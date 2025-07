GE Aerospace annuncia i risultati del secondo trimestre 2025

GE Aerospace ha annunciato i risultati per il secondo trimestre, conclusosi il 30 giugno 2025, e ha rivisto al rialzo le 2025 financial guidance e il 2028 outlook.

Il GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Il team di GE Aerospace ha registrato un eccellente secondo trimestre, con free cash flow quasi raddoppiato e una crescita di oltre il 20% in orders, revenue, operating profit and EPS. Stiamo alzando la nostra 2025 guidance e il 2028 outlook, grazie alla nostra performance operativa e al solido commercial services outlook, che sostengono le nostre aspettative di crescita in revenue, earnings and cash. Il nostro team sta utilizzando FLIGHT DECK per migliorare safety, quality, delivery and cost, sempre in quest’ordine, mentre ci impegniamo a fornire un servizio clienti senza pari e a rispettare il nostro portafoglio ordini di circa 175 miliardi di dollari”.

“GE Aerospace ha registrato un second quarter total revenue (GAAP) di 11,0 miliardi di dollari, +21%; adjusted revenue pari a 10,2 miliardi di dollari, +23%; continuing EPS (GAAP) di 1,87 dollari, +56%, adjusted EPS di 1,66 dollari, +38%; cash from operating activities (GAAP) di 2,3 miliardi di dollari, free cash flow di 2,1 miliardi di dollari, +92%.

L’azienda alza la sua 2025 guidance e il 2028 outlook, includendo il raggiungimento di circa 11,5 miliardi di operating profit e circa 8,5 miliardi di dollari di free cash flow nel 2028, entrambi in aumento di 1,5 miliardi di dollari rispetto al precedente 2024 Investor Day outlook.

L’azienda aumenterà i capital returns to shareholders dal 2024 al 2026 del 20%, a circa 24 miliardi di dollari”, afferma GE Aerospace.

“Nel trimestre GE Aerospace ha ottenuto nuovi engine commitments, tra cui con Qatar Airways per oltre 400 motori GE9X e GEnx, il più grande widebody engine deal nella storia di GE Aerospace, e con IAG per 32 Boeing 787 aircraft powered by GEnx per British Airways.

Sono stati completati oltre 350 CFM RISE program tests, con un’attenzione iniziale alla durata, tra cui l’advancing new high-pressure turbine blade cooling technology e il testing delle full-size Open Fan blades per fatigue, endurance, load and vibration.

Sono stati inoltre annunciati investimenti significativi per l’upgrade delle hypersonics test infrastructure nei siti statunitensi, tra cui wind tunnels and high-temperature materials rigs”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)