Tecnam e Evionica collaborano per il digital flight training

Tecnam ed Evionica, fornitore all’avanguardia di aviation training technology, annunciano una partnership strategica incentrata sulla ridefinizione del digital flight training.

“Il risultato di questa collaborazione è un fully integrated, next-generation Computer-Based Training (CBT) program per il Tecnam P-Mentor, personalizzato per soddisfare le esigenze delle moderne scuole di volo e degli studenti di tutto il mondo.

Più di un manuale digitale, questo CBT rappresenta un passo avanti nel modo in cui il ground training può essere erogato. Progettato per supportare PPL, IR and UPRT training all’interno di un’unica piattaforma adattabile, il CBT del P-Mentor combina grafica immersiva, precisione operativa e un design incentrato sull’utente, il tutto basato sui dati di velivoli reali di Tecnam e su decenni di esperienza nell’addestramento”, afferma Tecnam.

“Fin dall’inizio della nostra collaborazione con Tecnam, abbiamo condiviso una visione chiara: plasmare il futuro dell’addestramento aeronautico attraverso l’innovazione e la partnership”, ha dichiarato Mateusz Godun, CEO di Evionica. “Il CBT del P-Mentor è un risultato tangibile di questa visione: un prodotto nato dalla condivisione di competenze, dal rispetto reciproco e da una profonda comprensione delle esigenze delle moderne scuole di volo. Grazie alla conoscenza del mondo aeronautico di Tecnam e al nostro digital learning design, abbiamo creato una training solution non solo immersiva e intuitiva, ma anche realmente in linea con le esigenze della formazione dei piloti odierna”.

“Il team di sviluppo di Evionica ha collaborato a stretto contatto con gli ingegneri e i piloti Tecnam per garantire che il CBT non fosse solo tecnicamente preciso, ma anche profondamente basato sull’esperienza operativa. Dalle dettagliate system animations agli scenario-based modules, ogni caratteristica del CBT riflette il comportamento reale del P-Mentor“, prosegue Tecnam

“L’impegno di Tecnam per l’innovazione nell’addestramento ha reso questa collaborazione incredibilmente efficace”, ha continuato Godun. “Combinando la nostra competenza nella formazione digitale con la conoscenza aeronautica di Tecnam, abbiamo creato un CBT che dimostra come la collaborazione possa offrire soluzioni più significative ed efficaci rispetto al lavoro isolato. Questo approccio non solo rafforza la nostra offerta di prodotti, ma incoraggia anche un futuro più connesso e inclusivo per la formazione aeronautica”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha condiviso il suo punto di vista sul progetto: “Evionica ha apportato a questa collaborazione un livello impressionante di professionalità e know-how digitale. Il P-Mentor è fondamentale per la nostra visione di un training ecosystem completo e moderno e ora, grazie a questo CBT, gli operatori dispongono di un potente strumento per trasmettere teoria e procedure in un formato comprensibile agli studenti. Insieme, stiamo definendo lo standard per l’addestramento dei piloti di nuova generazione”.

“Il velivolo P-Mentor, già riconosciuto per la sua versatilità e il suo valore formativo, acquisisce un impatto ancora maggiore grazie a questa soluzione formativa integrata. Il CBT consente ad ATO e FTO di semplificare l’insegnamento in aula, ridurre il carico di lavoro degli istruttori e offrire agli studenti un’esperienza di apprendimento più coinvolgente, flessibile e interattiva, sempre e ovunque”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)