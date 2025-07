Il Nagoya City Fire Bureau ordina un Airbus H160

Il Nagoya City Fire Bureau, in Giappone, ha ordinato un Airbus H160. L’elicottero sarà impiegato per missioni antincendio, di ricerca e soccorso, nonché per operazioni di risposta ai disastri, inclusa la ricognizione delle aree colpite.

“Siamo onorati che il nostro cliente di lunga data, il Nagoya City Fire Bureau, abbia scelto l’H160 per le sue missioni vitali. Questo elicottero rivoluzionario ridefinisce i parametri di sicurezza, performance e design, rendendolo ideale per le impegnative attività del Corpo”, ha dichiarato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “Siamo fiduciosi che avrà un impatto significativo e rimaniamo pienamente impegnati a supportare le loro operazioni e ad approfondire la nostra partnership”.

“Il nuovo H160 sarà configurato per search and rescue and aerial firefighting missions, e può essere equipaggiato con un firefighting bucket o un belly-mounted water tank, migliorando la sua capacità di supportare il personale di terra nella lotta contro gli incendi boschivi.

Il Nagoya City Fire Bureau opera in volo dal 1973, anno in cui introdussero il loro primo elicottero, un Alouette III, per proteggere e servire la comunità dall’alto. Oggi operano due AS365N3. Con l’H160 appena ordinato, uno degli attuali elicotteri verrà ritirato, inaugurando una nuova era di supporto aereo per la città”, afferma Airbus Helicopters.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli aeromobili della sua categoria. In grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Giappone, Brasile, Canada, Francia, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei.

Airbus Helicopters è un partner affidabile in Giappone da 65 anni, con circa 380 elicotteri che supportano un’ampia gamma di missioni in tutto il paese. L’innovativo H160 sta guadagnando terreno, con tre unità attualmente in servizio: due impiegate per law enforcement e una per news gathering missions. Questo nuovo ordine per l’H160 è destinato a unirsi alla crescente flotta giapponese, a dimostrazione della crescente fiducia nella versatilità e nelle performance dell’elicottero da parte degli operatori giapponesi”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)