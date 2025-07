Embraer e la Portuguese Air Force celebrano la consegna del terzo KC-390 e il volo inaugurale dell’A-29N

Embraer e la Portuguese Air Force (FAP) hanno celebrato oggi due importanti traguardi relativi ai programmi KC-390 Millennium e A-29N Super Tucano: la consegna del terzo velivolo KC-390 Millennium alla FAP e l’avvio della A-29N flight test campaign, che ha incluso uno storico volo congiunto di entrambi i velivoli.

“Il terzo KC-390 fa parte di un accordo tra Embraer e il governo portoghese che porterà alla messa in servizio di sei velivoli, con ulteriori dieci opzioni di acquisto disponibili per le nazioni alleate e della NATO. Il primo A-29N fa parte di un ordine per 12 velivoli nel 2024, rendendo il Portogallo il cliente di lancio per la variante Super Tucano progettata per soddisfare i requisiti NATO”, afferma Embraer.

“Vedere entrambi i programmi progredire costantemente e rapidamente ci dà un senso di realizzazione e di grande soddisfazione che ci consente di proseguire con la visione di avere una Air Force più moderna, capace e interoperabile. La consegna del terzo KC-390 aumenterà la nostra capacità operativa e consoliderà al contempo l’esperienza con il velivolo, in corso di sviluppo per raggiungere la Full Operational Capability e stabilire nuove frontiere nell’utilizzo di questa piattaforma. Il lancio della A-29N flight test campaign dimostra che siamo sulla buona strada per ottenere una piattaforma distintiva, con una configurazione idealizzata dalla Portuguese Air Force, che dimostrerà la sua capacità nell’advanced training e nell’impiego operativo”, ha dichiarato il Portuguese Air Force Major-General João Nogueira, KC-390 Program Director.

“Siamo estremamente orgogliosi di contribuire in modo significativo al miglioramento delle capacità operative della FAP sia con il KC-390 che con l’A-29N. Questa consegna e questo volo congiunto rappresentano traguardi importanti che riflettono il nostro impegno a supportare la difesa del Portogallo con soluzioni efficienti e innovative, sempre basate sulla nostra solida partnership a lungo termine”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il KC-390 Millennium offre una payload capacity superiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft, vola più velocemente (470 nodi) e percorre distanze maggiori. È in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui cargo and troop transport and airdrops, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian operations. Può operare su piste temporanee o non asfaltate, come terra battuta, terra e ghiaia. Il velivolo può anche essere configurato per il rifornimento in volo, sia come tanker che come receiver.

Questo velivolo soddisfa pienamente gli standard e i requisiti NATO. Oltre al Portogallo, diversi alleati europei e NATO – tra cui Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia e Lituania – hanno scelto il KC-390 per modernizzare le proprie forze aeree. In totale, 11 paesi hanno scelto questo velivolo all’avanguardia, tra cui Brasile e Corea del Sud”, prosegue Embraer.

“L’A-29 Super Tucano è un velivolo versatile e collaudato che offre un’eccezionale flessibilità operativa. Può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui close air support, air patrol, special operations, interdiction, JTAC, forward air control (FAC), tactical coordination (TAC), armed ISR, border surveillance, reconnaissance, escort, training, inclusa la transizione agli air superiority fighters e JTAC/LIFT and FAC training..

La variante A-29N Super Tucano sarà dotata di avionica avanzata, sistemi di comunicazione specifici per la NATO e altre capacità non divulgate, studiate appositamente per soddisfare le esigenze operative della NATO.

Di recente, la flotta globale di A-29 ha superato le 600.000 ore di volo. Con oltre 290 unità ordinate, l’A-29 è già stato scelto da 22 forze aeree in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)