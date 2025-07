Gulf Air aggiungerà fino a 18 Boeing 787 Dreamliner alla sua flotta

Boeing e Gulf Air hanno annunciato un accordo per l’acquisto di 12 787 Dreamliner, con opzioni per altri sei, nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della rete internazionale della compagnia aerea con base in Bahrain.

“Una volta finalizzato, questo ordine porterà il portafoglio ordini della compagnia a 14 di questi versatili jet widebody e sosterrà 30.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Il Bahrain Minister of Finance and National Economy Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa e l’U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick si sono uniti al Boeing Commercial Airplanes President and CEO Stephanie Pope e al Gulf Air Group Chairman Khalid Taqi per la firma dell’accordo”, afferma Boeing.

“Questo accordo segna una svolta nel percorso di crescita strategica di Gulf Air, con l’espansione della nostra presenza globale e la modernizzazione della nostra flotta con uno degli aerei più avanzati ed efficienti del settore”, ha dichiarato Khalid Taqi, chairman of Gulf Air Group. “Il Boeing 787 Dreamliner si è dimostrato un aereo eccezionale per le nostre operazioni a lungo raggio e questo nuovo ordine riflette la nostra fiducia nelle sue prestazioni, nell’attrattiva per i passeggeri e nel contributo ai nostri obiettivi di sostenibilità. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con Boeing e di riaffermare il nostro impegno a posizionare il Bahrain come key global aviation hub”.

“Il 787 Dreamliner, riconosciuto per la sua efficienza nei consumi, l’autonomia e l’esperienza di volo, rappresenta già la spina dorsale delle operazioni a lungo raggio di Gulf Air, collegando oltre 50 destinazioni. Con 10 aeromobili 787 in servizio, la compagnia aerea è ben posizionata per espandere la propria rete, servendo mercati nuovi ed esistenti in Asia, Europa e Stati Uniti”, prosegue Boeing.

“Siamo entusiasti di consolidare la nostra partnership di oltre 60 anni con Gulf Air, consegnando il 787 Dreamliner, leader di mercato, per aiutare la compagnia aerea a servire più passeggeri e collegare più destinazioni”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Questo investimento nel 787 Dreamliner dimostra l’impegno di Gulf Air verso le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile, rafforzando la posizione del Bahrain nel settore dell’aviazione”.

“La famiglia 787 Dreamliner ha trasformato il trasporto aereo globale aprendo oltre 425 nuove rotte non-stop e trasportando oltre 1 miliardo di passeggeri in tutto il mondo dal suo lancio commerciale nel 2011. Aereo di punta di Gulf Air, il 787 è dotato dei finestrini più ampi di qualsiasi altro jet widebody, di una cabina con aria meno secca e pressurizzazione con una cabin altitude inferiore per un maggiore comfort, oltre ad una tecnologia che rileva e contrasta le turbolenze, per un volo più fluido.

Dal suo primo DC-3 nel 1961, Gulf Air ha ricevuto 37 aerei Boeing, inclusi i 787 attualmente presenti nella sua flotta”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)