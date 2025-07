Emirates potenzierà i servizi verso Dublino e torna a volare a Damasco

Emirates potenzierà i servizi per Dublino con un terzo volo giornaliero

In un significativo potenziamento delle sue operazioni in Irlanda, Emirates opererà un terzo servizio giornaliero per Dublino quest’inverno a partire dal 26 ottobre 2025.

“Il volo Emirates EK165 partirà da Dubai alle 02:10 e arriverà a Dublino alle 06:25, ora locale. Il volo di ritorno, EK166, partirà da Dublino alle 08:25 e arriverà a Dubai alle 20:00 ora locale.

Il volo aggiuntivo offrirà ai viaggiatori irlandesi un’opzione di partenza al mattino presto, integrando le partenze pomeridiane e serali già esistenti offerte dal doppio servizio giornaliero della compagnia aerea per il paese.

Il terzo volo giornaliero sarà operato con un Boeing 777-300ER configurato a tre classi, offrendo ai clienti 8 suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 posti in Economy Class.

Il servizio aggiuntivo offrirà inoltre ai viaggiatori una migliore connettività verso destinazioni popolari della rete Emirates, tra cui Sydney, Melbourne, Singapore, Kuala Lumpur e Bangkok”, afferma Emirates.

“Il mese scorso, la compagnia aerea ha presentato ufficialmente il suo Boeing 777 recentemente rimodernato sulla rotta Dubai-Dublino, offrendo ai passeggeri irlandesi un’esperienza di viaggio migliorata grazie alla sua configurazione a quattro classi, con la pluripremiata cabina Premium Economy e l’ultima esperienza in Business Class. La compagnia aerea ha inoltre annunciato che il suo secondo Boeing 777 ristrutturato volerà a Dublino a partire dal 16 ottobre”, conclude Emirates.

Emirates atterra a Damasco

Emirates è tornata ufficialmente nella capitale siriana Damasco, reintegrando la città nella sua ampia rete di destinazioni in Medio Oriente.

Il volo EK913 è arrivato alle 14:30 con 286 passeggeri a bordo ed è stato festeggiato all’arrivo al Damascus International Airport, accolto con un water cannon salute.

Adil Al Ghaith, Emirates’ Senior Vice President Commercial Operations (Centre), ha sottolineato l’importanza delle operazioni della compagnia aerea per la capitale siriana. Ha dichiarato: “Oggi si celebra un traguardo significativo: il ritorno di Emirates a Damasco. Fornendo i nostri servizi e collegando Damasco al mondo, stiamo aiutando a riunire famiglie, amici e comunità che hanno a lungo atteso un accesso più facile ai propri cari. Gli Emirati Arabi Uniti e la Siria hanno storicamente goduto di forti legami bilaterali e il Paese è sempre stato un mercato importante per Emirates, fin dai nostri primi voli nel 1988. Attraverso le nostre operazioni passeggeri, miriamo a fungere da facilitatore vitale per il turismo, il commercio e gli investimenti e, collegando la Siria a quasi 150 destinazioni attraverso la nostra rete, speriamo di essere un prezioso facilitatore della sua ripresa. Desideriamo ringraziare le autorità siriane ed emiratine e l’Autorità Generale per l’Aviazione Civile per la loro collaborazione e il loro impegno nel rendere possibile la ripresa dei servizi”.

Alaa Sallal, Director of Public Relations at the General Authority of Civil Aviation, Syria, ha dichiarato: “I team della Syrian Civil Aviation Authority e degli United Arab Emirates hanno lavorato instancabilmente, attraverso un coordinamento di alto livello e una visione condivisa, per soddisfare tutti i requisiti necessari alla ripresa delle operazioni aeree. Questi fruttuosi sforzi hanno portato al ripristino dei voli Emirates per Damasco, un passo che riflette la profonda cooperazione tra le due parti e il loro impegno comune a rafforzare i legami fraterni ed economici”.

“I voli Emirates per Damasco saranno inizialmente operativi tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e domenica, con l’intenzione di aumentare i voli a quattro volte a settimana a partire dal 2 agosto, con un volo aggiuntivo il sabato. Emirates estenderà i suoi voli per Damasco a operazioni giornaliere a partire dal 26 ottobre. I clienti Emirates che volano da e per Damasco beneficeranno anche della partnership codeshare con flydubai, che completerà il suo programma di voli e la sua rete, offrendo maggiori opzioni e comodità nei voli da e per la capitale siriana.

Il Boeing 777-200LR di Emirates operante da e per Damasco offre 38 posti in Business Class e 264 posti in Economy Class. La Business Class di Emirates sul volo per Damasco avrà una configurazione 2-2-2.

Emirates ha iniziato i voli per Damasco nel 1988 e, prima di sospendere le operazioni nel 2012, la compagnia aerea ha trasportato oltre 2,1 milioni di passeggeri da e per la Siria. Attualmente la compagnia aerea vola verso 14 città in Medio Oriente/GCC, servendo la regione con un totale di 194 voli settimanali”, conclude Emirates.

