Emirates apre ufficialmente una nuova First Class experience a Dubai International (DXB)

Emirates informa: “‘Emirates First’ è stata inaugurata ufficialmente oggi al Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB), offrendo un’esperienza aeroportuale lussuosa e unica ai clienti Emirates First Class e ai membri Skywards Platinum. L’area check-in è stata meticolosamente rinnovata con un’area salotto privata, sontuosa e raffinata, che offre una procedura di check-in esclusiva.

In qualità di più grande operatore al mondo di viaggi internazionali in First Class, con 26.800 posti a settimana e il più ampio inventario di international First Class seats del settore, Emirates continua a investire e a migliorare l’esperienza dei propri clienti in ogni momento, a terra e in volo. Questa è una chiara dimostrazione dell’impegno di Emirates nel rinnovare i suoi servizi a terra e nell’offrire maggiore comfort ai propri clienti”.

Adel al Redha, Emirates Deputy President & Chief Operating Officer, ha commentato: “Investiamo molto nell’aggiornamento dei nostri servizi di terra e Emirates First è una delle aree che offrirà un ambiente unico e privato ai nostri clienti di First Class e ai membri Skywards Platinum. Sappiamo che i nostri clienti apprezzano la privacy e la comodità, e questo aggiungerà un ulteriore livello di ospitalità all’esperienza di check-in, nell’ambito dei nostri sforzi per migliorare costantemente l’esperienza di viaggio nel suo complesso. Ora, i nostri clienti possono godere di un trasferimento elegante con il nostro Chauffeur Drive Service, di un check-in rapido nell’esclusiva Emirates First, esplorare una lounge di livello mondiale prima dell’imbarco e rilassarsi in un’esperienza di volo pluripremiata con Emirates”.

“Emirates First è stata ripensata pensando ai clienti premium e ogni dettaglio del viaggio è stato creato per garantire un’esperienza ‘Fly Better’. Dal momento in cui i clienti raggiungono l’area partenze dedicata del Terminal 3 di Emirates, un grande ingresso dorato ora indica l’accesso in questo spazio privato, dove un addetto Emirates dedicato verifica l’idoneità degli ospiti all’ingresso.

Con una palette neutra di calde tonalità, delicatamente miscelata con accenti bronzo e oro, tipici di Emirates, Emirates First è allo stesso tempo rilassante e lussuosa, offrendo una serena fuga dal trambusto dell’aeroporto. Imponenti colonne fiancheggiano lo spazio, i pavimenti in legno si fondono con eleganti pavimenti in marmo, mentre la morbida moquette avvolge le aree salotto e soffici poltrone e divani in pelle e tessuto morbido attendono gli ospiti. In linea con le premium First Class Lounges di Emirates, i rinomati orologi Rolex di Emirates indicano l’ora nelle principali città del mondo. All’interno della nuova area, tutti gli schermi digitali e le pubblicità sono stati rimossi, è stata curata un’illuminazione soffusa integrata per garantire un’atmosfera tranquilla e il verde naturale aggiunge un tocco rilassante ma vibrante.

Riconoscendo l’importanza del tempo per i clienti premium, Emirates First offre un’esperienza elegante in cui le formalità di check-in possono essere eseguite tramite iPad mentre gli ospiti sono seduti. Le famiglie possono rilassarsi nelle aree con posti a sedere, mentre un membro viene assistito con il check-in per tutti”, prosegue Emirates.

“I clienti possono anche utilizzare i banchi per il check-in, se lo preferiscono, e depositare i bagagli agli accattivanti banchi in marmo e ottone, dove vengono caricati sui nastri trasportatori dedicati ai bagagli di First Class.

I clienti possono quindi superare rapidamente i controlli di sicurezza e immigrazione e dirigersi verso una delle tre Emirates First Class Lounges dedicate nel Terminal 3 di DXB, per gustare pasti à la carte preparati da chef, vini pregiati, liquori e champagne, trattamenti spa gratuiti, business centres, aree per bambini, concierge duty free shopping. In tutto il mondo, il viaggio per gli Emirates First Class customers è curato dall’inizio alla fine, con accesso gratuito a 43 Emirates Lounges dedicate in tutto il mondo e complimentary chauffeur drive per trasferimenti door-to-door nella maggior parte delle destinazioni.

La riapertura di Emirates First Class è l’ultima aggiunta alla recente serie di investimenti di Emirates per i First Class customers”, conclude Emirates.

