Pilatus torna all’EAA AirVenture in Oshkosh con il PC-24 e il PC-12 PRO

Nel 2025 Pilatus torna all’EAA AirVenture in Oshkosh. L’evento riunisce produttori, piloti, specialisti e appassionati per scoprire le ultime innovazioni e tendenze del settore. Pilatus sarà presente per la prima volta con il PC-12 PRO e con l’ultima versione del PC-24 Super Versatile Jet.

“Il PC-12 PRO stabilisce nuovi standard con un’avionica all’avanguardia, più avanzata che mai. Con il Garmin G3000 Prime al centro di un cockpit completamente riprogettato, che include cinque display touchscreen ad alta risoluzione, il PC-12 PRO offre un’esperienza senza precedenti.

Il PC-12 PRO, il best-selling turboprop aircraft della sua categoria, può portare in luoghi che altri velivoli possono solo sorvolare. Il motore è progettato per utilizzare Sustainable Aviation Fuel (SAF), un altro aspetto che garantisce operazioni efficienti e rispettose dell’ambiente”, afferma Pilatus Aircraft.

André Zimmermann, Vice President Business Aviation at Pilatus, sottolinea: “Il nuovo PC-12 PRO sarà esposto al pubblico per la prima volta in assoluto nelle Americhe, un evento imperdibile per ogni visitatore della fiera. Lo stand Pilatus presenterà anche l’ultima versione del PC-24 Super Versatile Jet”.

“Il PC-24 è il primo business jet al mondo progettato per operare su piste corte e non asfaltate. Il Pilatus Advanced Cockpit Environment (ACE) è dotato di una vasta gamma di funzioni per offrire un user-friendly smart cockpit, approvato per single pilot operation. Il layout spazioso e la possibilità di trasformare un comodo divano in full-size bed garantiscono che ogni volo sia un’opportunità per sperimentare il massimo comfort. L’ultima versione offre anche range and payload capacity migliorati.

Entrambi i velivoli saranno disponibili per visite in loco e per visite guidate individuali per tutta la settimana. Pilatus sarà presente allo stand n. 124″, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)