Aeroporto di Bologna: inaugurato oggi il nuovo parcheggio multipiano P6 Smart

L’Aeroporto di Bologna informa: “È stato inaugurato ufficialmente oggi dall’Amministratore Delegato Nazareno Ventola il nuovo parcheggio multipiano P6 Smart.

Il nuovo parcheggio offrirà ai passeggeri oltre 1.000 posti auto aggiuntivi, in una struttura moderna e funzionale, a breve distanza dal Terminal Passeggeri e dotata delle più evolute tecnologie per la gestione della sosta: dagli indicatori di occupazione dei singoli stalli, ai display digitali per l’informativa sui posti disponibili ai sistemi di pagamento elettronico”.

“L’intervento di realizzazione, iniziato a novembre 2023, ha visto l’utilizzo di oltre 9.000 metri cubi di calcestruzzo, 1.000 tonnellate di ferro da armatura e 1.700 tonnellate di acciaio da carpenteria, ed ha portato allo sviluppo di una struttura in carpenteria metallica ad otto livelli, ciascuno della superficie di circa 3.300 metri quadrati di parcamento, con due ingressi (Nord e Sud) e rampe separate per l’ingresso e l’uscita dei mezzi. I piani, tutti coperti ad eccezione dell’ultimo, sono stati quindi rivestiti con oltre 3 mila e 500 metri quadrati di lamelle, per favorire l’ombreggiatura e allo stesso tempo garantire l’areazione degli spazi.

Lato sostenibilità, va sottolineato che l’acciaio delle strutture principali è prodotto con un processo a forno elettrico e alimentato da energia rinnovabile, con una significativa riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alla produzione dell’acciaio tradizionale. La selezione di questo acciaio sostenibile è stata motivata dalla volontà di allinearsi alla Tassonomia Europea per la mitigazione dei cambiamenti climatici”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Il nuovo parcheggio P6 Smart viene pubblicizzato in questi giorni con lo slogan “Parcheggia in grande!” attraverso una campagna di comunicazione multicanale che comprende spot radiofonici, affissioni, arredo urbano, vestizione di bus e tram in diverse città della catchment area del Marconi e i canali digital proprietari dell’aeroporto. La sosta al P6 è prenotabile online sul sito dell’aeroporto all’indirizzo www.bologna-airport.it.

Nei prossimi giorni, inoltre, inizieranno i lavori per la realizzazione di un secondo lotto del parcheggio, anch’esso di otto livelli ed in adiacenza al primo, cui sarà collegato con un giunto strutturale. Questo secondo lotto dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2026. L’intervento, nel suo complesso, porterà ad un incremento di circa il 40% dei posti auto attualmente disponibili per i passeggeri del Marconi e comporterà un investimento complessivo di circa 38 milioni di euro.

Il taglio del nastro di oggi ha visto la partecipazione del personale AdB coinvolto nel progetto e di rappresentanti di tutte le aziende coinvolte nei lavori: A&C Costruzioni e Pichler Project (associazione temporanea di impresa per la realizzazione dei lavori), FM Ingegneria (progetto, direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) e Area Progetto (collaudo statico)”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

