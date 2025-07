Brussels Airlines è il launch customer per il nuovo Virtual Reality pilot training in Lufthansa Group

Brussels Airlines utilizza ora la Virtual Reality (VR) come parte integrante dell’A320 type rating training per i piloti. Lufthansa Aviation Training e Airbus hanno collaborato per due anni allo sviluppo del nuovo software e Brussels Airlines è il primo cliente di Lufthansa Group.

“Dopo un’intensa fase di test, Brussels Airlines ha raggiunto un traguardo importante nell’addestramento dei piloti implementando con successo il Virtual Procedure Training: dal 2 al 4 luglio, due equipaggi della Belgian Lufthansa Group airline hanno completato parte del loro A320 Type Rating utilizzando una VR-based solution nell’ambito di un authority-approved training program.

È la prima volta che la Virtual Reality (VR) viene utilizzata nel pilot training, non solo come integrazione, ma anche in sostituzione delle sessioni su training devices tradizionali come il Flat Panel Trainer (FPT), e senza la supervisione di un istruttore. Questo cambiamento rappresenta anche una svolta tecnologica: l’uso personalizzato della tecnologia VR eleva il conventional “screen-based cockpit” training a un nuovo livello, offrendo un fully immersive, realistic 3D environment.

L’implementazione del VR training è il risultato di oltre due anni di collaborazione strategica tra Lufthansa Aviation Training (LAT) e Airbus. Nell’ambito di un progetto congiunto con le compagnie aeree di Lufthansa Group, il “Virtual Procedure Trainer” (VPT) software sviluppato da Airbus – un modulo delle Airbus Digital Flight Training Solutions – è stato perfezionato per l’uso operativo e integrato in un innovativo training concept“, afferma Brussels Airlines.

“Con il VPT stiamo creando un nuovo ecosistema di addestramento: più flessibile, più efficiente e sostenibile. Siamo molto lieti che Brussels Airlines sia la prima ad aver creduto in questa innovazione e che siamo stati in grado di plasmare insieme un pezzo del futuro dell’addestramento”, afferma Pia Born, Project Manager, Lufthansa Aviation Training.

Con l’implementazione di successo del VPT, Brussels Airlines sta assumendo un ruolo pionieristico nell’utilizzo di tecnologie immersive nell’addestramento dei piloti, sia all’interno di Lufthansa Group che all’esterno.

“La realtà virtuale offre un’esperienza di addestramento significativamente più realistica e intensa. I nostri piloti possono esercitarsi in modo autodidattico sulle procedure in modo rapido e ripetuto, sviluppare la memoria muscolare e acquisire sicurezza situazionale: una preparazione ideale per la fase di simulazione, con maggiore efficacia e minori requisiti infrastrutturali”, afferma il Captain Gauthier Lesceu, Chief Theoretical Knowledge Instructor (CTKI), Brussels Airlines.

“Questa innovazione mette in luce la nostra agilità e il nostro impegno per l’eccellenza nella formazione dei nostri equipaggi. Un ringraziamento speciale ai nostri partner di LAT per il design e l’esecuzione professionali”, afferma il Captain Dave van Buynder, Nominated Person Crew Training (NPCT), Brussels Airlines.

“Dopo il successo del lancio presso Brussels Airlines, il passo successivo è la graduale introduzione presso tutti i dieci A320 operators di Lufthansa Group, in sette training locations. Il VPT verrà inizialmente utilizzato per addestrare alle normal standard operating procedures. Parallelamente, il sistema viene costantemente ottimizzato e sviluppato ulteriormente per supportare abnormal procedures and additional aircraft types, come l’A330 e l’A350.

Guardando oltre Lufthansa Group, LAT sta anche preparando un prodotto adattato per l’external training market. Allo stesso tempo, le strutture organizzative interne e i processi operativi vengono ulteriormente professionalizzati per affermare la VR come elemento permanente del modern pilot training”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)