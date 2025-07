BAE Systems supporterà le airborne electronic attack capabilities per l’Italia

BAE Systems ha ricevuto un contratto da 12 milioni di dollari da L3Harris per supportare la modifica di due velivoli Gulfstream G550 in airborne electronic attack (EA) platforms per l’Aeronautica Militare italiana.

“Quando i velivoli saranno dotati di moderni EA mission systems, forniranno all’Italia potenti capacità a lungo raggio in grado di interrompere e sopprimere command and control, communication, navigation and air defense systems avversari.

In base al contratto, BAE Systems fornirà l’hardware necessario per modificare il velivolo, inclusi racks, radomes, cavi e cablaggi per preparare l’installazione di advanced electronic warfare mission systems che miglioreranno la capacità dell’Italia di operare nell’electromagnetic battlespace”, afferma BAE Systems.

“Questo intervento di modifica rappresenta un passo fondamentale verso l’acquisizione di advanced EA capabilities per l’Italian Air Force”, afferma Cory Casalegno, director for Coalition Electronic Attack at BAE Systems. “Fornire high-powered, long-range jamming capabilities a un importante alleato degli Stati Uniti amplia la forza della global allied fleet e supporta la missione dell’U.S. Air Force”.

“I BAE Systems airborne EA mission systems integrano le caratteristiche riguardo range, altitude and endurance dei G550 business jets, fornendo long-range jamming da distanze operative più sicure. I sistemi limitano la situational awareness degli avversari, interrompono il loro utilizzo dello spettro elettromagnetico per le operazioni e si allineano alle capacità dell’U.S. Air Force.

BAE Systems progetta e sviluppa advanced EA mission systems da decenni, evolvendo costantemente la tecnologia per affrontare le minacce moderne e riprogettando l’hardware per diverse tipologie di aeromobili, bilanciando attentamente l’esigenza per high-power output con i vincoli di dimensioni, peso e potenza”, conclude BAE Systems.

(Ufficio Stampa BAE Systems – Photo Credits: BAE Systems)