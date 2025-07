Safran annuncia l’acquisizione delle flight control and actuation activities da Collins Aerospace

Safran annuncia la conclusione dell’acquisizione delle Collins Aerospace flight control and actuation activities, mission critical systems for commercial and military aircraft and helicopters.

“Con questa transazione, Safran diventa global leader in flight control and actuation systems e si posiziona in modo ottimale per le piattaforme di nuova generazione.

L’azienda acquisita impiega circa 4.000 persone in otto stabilimenti principali in Europa (Regno Unito, Italia e Francia) e Asia, e ha attività in Polonia, Stati Uniti e India. I flight control and actuation systems di Collins sono integrati a bordo di 180 piattaforme, hanno generato un fatturato di circa 1,55 miliardi di dollari nel 2024 e un EBITDA di circa 130 milioni di dollari. Questa attività sarà consolidata a partire dal 1° agosto 2025 all’interno di Safran Electronics & Defense“, afferma Safran.

Olivier Andriès, CEO di Safran, ha dichiarato: “Questa acquisizione offre un’opportunità unica per consolidare la nostra posizione nelle mission critical flight control and actuation functions e creare un leader globale in questo settore. Ci consentirà di offrire un’offerta completa ai nostri clienti e di posizionarci in modo ottimale per gli aeromobili di nuova generazione. Questo business si adatta perfettamente sia al nostro portafoglio prodotti che al nostro DNA, con un elevato contenuto tecnologico, recurring aftermarket sales e una crescita redditizia”.

“Per soddisfare l’ambizione di decarbonizzazione del settore, la prossima generazione di single-aisle aircraft presenterà disruptive architecture features e sarà sempre più elettrificata, il che richiederà una svolta in flight control and actuation systems. La combinazione delle eccellenti capacità di Collins nelle hydraulic and mechanical actuation capabilities con il solido know-how di Safran in electro-mechanical actuation and electronics consentirà al Gruppo di affrontare questa sfida.

Questa acquisizione offre inoltre una maggiore complementarietà per Safran nella helicopter and nacelle actuation, dove il Gruppo è già tra i leader globali. Nel segmento della difesa, Safran sta potenziando la sua offerta di actuation and flight control solutions for military aircraft and missiles, rafforzando la crescita delle sue attività.

I principali vantaggi strategici di questa acquisizione per Safran includono:

– Un’offerta di prodotti altamente complementare, che posiziona Safran come leader di settore con un expanded portfolio in flight control and actuation systems.

– Un’esposizione ben bilanciata nei commercial, military and helicopter segments, con posizioni di rilievo sia su piattaforme mature che in crescita.

– Competenze complementari in hydraulic and electromechanical actuation, che rafforzano la capacità di Safran di supportare i velivoli di nuova generazione.

– Un interessante recurring revenue potential from service activities, che rappresentano circa il 40% del fatturato.

– Una forte creazione di valore, supportata da potenziali sinergie di costo a breve-medio termine, con ulteriore potenziale di crescita derivante dalle sinergie commerciali”, prosegue Safran.

“Il valore d’impresa dell’attività acquisita ammonta a 1,8 miliardi di dollari, con un impatto positivo sull’utile per azione di Safran a partire dal primo anno. Si prevede che l’operazione genererà circa 50 milioni di annual pre-tax run-rate cost synergies entro il 2028.

Al fine di rispettare i requisiti normativi, Safran ha contestualmente completato la cessione della sua North American electro-mechanical actuation business, con un fatturato di circa 65 milioni di dollari nel 2024, a Woodward, Inc.”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)