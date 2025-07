Tecnam rafforza la partnership con la Guyana Defence Force

Tecnam annuncia la consegna dell’innovativo velivolo Tecnam P2012 STOL (Short Takeoff and Landing) alla Guyana Defence Force (GDF).

“Questo rappresenta una pietra miliare significativa nell’impegno costante di Tecnam nel supportare le operazioni militari e civili in ambienti difficili in tutto il mondo.

Il velivolo, con registrazione 8R-MAB, è stato acquisito a seguito di un accordo di accettazione firmato a maggio. Operato dalla GDF Air Corps, è destinato a migliorare la connettività e le capacità operative del Paese nelle regioni remote. Il design versatile del P2012 STOL faciliterà cargo transport, medical evacuation, surveillance and rapid deployment, tutti compiti cruciali nel fitto paesaggio della foresta pluviale della Guyana.

Il Guyana President, Mohamed Irfaan Ali, era presente alla cerimonia di ricevimento e ha spiegato che il velivolo Tecnam P2012 verrà utilizzato per rifornire avamposti remoti, evacuare la popolazione e rispondere alle emergenze. Ne ha sottolineato le performance, la versatilità e la capacità di operare nelle jungle areas del Paese”, afferma Tecnam.

“Il Tecnam P2012 è un twin-engine multirole aircraft adatto per cargo, medical evacuation, surveillance e altre missioni. La variante STOL eccelle nell’operare su piste corte e non preparate, il che lo rende ideale per la geografia complessa della Guyana. Può ospitare fino a nove passeggeri e due piloti, offrendo un’eccezionale versatilità sia per le operazioni militari che civili”, prosegue Tecnam.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager and Experimental Test Pilot, ha commentato la consegna: “Il Tecnam P2012 STOL esemplifica il nostro impegno nel fornire un velivolo versatile, multiruolo e affidabile, in grado di portare a termine la missione assegnata negli ambienti operativi più impegnativi ed estremi. Siamo orgogliosi di supportare la Guyana Defence Force nel rafforzamento delle sue capacità operative e nel supporto alla sua missione di servizio e protezione della nazione”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)