IndiGo sceglie Lufthansa Technik per gli aircraft lease return services

Lufthansa Technik espande la sua presenza in India rafforzando la partnership con uno dei principali attori del settore aeronautico indiano. “IndiGo ha incaricato il provider of technical aircraft services di fornire un comprehensive lease return support nell’ambito di accordi a lungo termine che coprono i maintenance, repair and overhaul (MRO) services. I contratti coprono maintenance and single component maintenance per un numero significativo di aeromobili della famiglia Airbus A320 della compagnia aerea.

Per garantire un supporto completo, un’elevata disponibilità e la massima flessibilità alla compagnia aerea con sede a Gurugram, Lufthansa Technik fornirà i Base Maintenance Services in due sedi del suo global network: presso Lufthansa Technik Sofia e Lufthansa Technik Philippines. Oltre a questi controlli, Lufthansa Technik fornirà un single component maintenance support presso il suo workshop di Amburgo per garantire l’esecuzione fluida e tempestiva delle lease return activities”, afferma Lufthansa Technik.

“La flotta di IndiGo comprende diverse centinaia di A320 e A321 e si prevede una crescita sostanziale nei prossimi anni. La compagnia aerea sta gestendo una delle espansioni di flotta più dinamiche nel settore dell’aviazione globale, con quasi un nuovo aeromobile che si aggiunge alla sua flotta ogni settimana. I wet- and damp-leased aircraft continueranno a svolgere un ruolo cruciale nelle sue operazioni, mentre la wet-lease strategy del vettore sottolinea il suo impegno per la flessibilità e l’ottimizzazione della flotta. A supporto di ciò, IndiGo si affida a Lufthansa Technik, un partner solido e affidabile che da molti anni fornisce con successo servizi efficienti aircraft lease return services a diversi clienti”, prosegue Lufthansa Technik.

Parichay Datta, Senior Vice President Engineering and Maintenance, IndiGo, ha dichiarato: “In tempi di carenza di capacità dovuta alle sfide della supply chain, stiamo puntando molto sugli aeromobili in leasing. Questi leasing si sono dimostrati preziosi per soddisfare la domanda e mantenere la nostra solida posizione sul mercato. In questo contesto, siamo particolarmente entusiasti di espandere ulteriormente la nostra partnership con Lufthansa Technik, sfruttando la loro esperienza in aircraft lease return services”.

Johanna Koch, Vice President Corporate Sales Southeast Asia and Indian Subcontinent, Lufthansa Technik, ha commentato: “La traiettoria di crescita di IndiGo e la gestione attiva della flotta pongono sfide operative uniche. Siamo lieti di supportare la compagnia aerea indiana con le nostre capacità globali, la nostra profonda competenza tecnica e le nostre affidabili turnaround performance. Questi contratti rafforzano ulteriormente la nostra partnership di lunga data e riflettono la fiducia che IndiGo ripone in Lufthansa Technik come affidabile MRO provider”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)