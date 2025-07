News Brevi – 22.07.2025

RYANAIR ESTENDE IL PAINT AGREEMENT CON MAAS AVIATION FINO AL 2035 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un’estensione del suo paint agreement con MAAS Aviation. Questa estensione consentirà alla compagnia aerea di effettuare 500 riverniciature di aeromobili presso le MAAS facilities di Maastricht e Kaunas nei prossimi 10 anni, proseguendo nel processo di espansione della flotta fino a 800 aeromobili, incluso l’ordine di 300 Boeing 737 MAX-10, che consentirà alla compagnia di trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034. Questi aeromobili di nuova tecnologia a basso consumo di carburante offrono il 21% di posti in più, consumano il 20% in meno di carburante e sono più silenziosi del 50%”. Il Chief Operating Officer di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’estensione dell’accordo con MAAS Aviation per i prossimi 10 anni. MAAS ha dimostrato standard eccellenti nelle sue strutture all’avanguardia e siamo lieti di estendere la nostra partnership. MAAS ha recentemente completato con successo il 600th Ryanair aircraft repaint e non vediamo l’ora di collaborare con loro per il prossimo decennio di crescita, mentre la nostra flotta raggiungerà gli 800 aeromobili e i 300 milioni di passeggeri”. Danny Hakker, CEO di MAAS, ha dichiarato: “L’estensione del contratto con Ryanair è un riconoscimento alla nostra costanza nella produzione e all’orgoglio che proviamo ogni volta che un loro aereo lascia i nostri painting hangars. È una questione di lavoro di squadra e di un desiderio che va oltre le aspettative. Il nostro rapporto di lunga data con Ryanair è indicativo dell’impegno di entrambe le parti a fare tutto nel modo giusto, nei tempi previsti, ogni volta. MAAS opera secondo i più alti standard in tutte le nostre global painting facilities. Inoltre, investiamo costantemente nelle più recenti painting technologies e nella formazione dei nostri team di esperti, per garantire di operare costantemente secondo i più elevati standard”.

LOCKHEED MARTIN: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2025 – Lockheed Martin Corporation ha annunciato oggi un fatturato di 18,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, rispetto ai 18,1 miliardi di dollari del secondo trimestre 2024. L’utile netto del secondo trimestre 2025 è stato 342 milioni di dollari, ovvero 1,46 dollari ad azione, inclusi 1,6 miliardi di dollari di program losses e 169 milioni di dollari di altri oneri. Questo dato si confronta con 1,6 miliardi di dollari, pari a 6,85 dollari per azione, nel secondo trimestre 2024. Il cash from operations è stato di 201 milioni di dollari nel secondo trimestre 2025, rispetto a 1,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024. Il free cash flow è stato di (150) milioni di dollari, rispetto a 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024. “Nel corso degli ultimi mesi, i sistemi e le piattaforme Lockheed Martin si sono dimostrati ancora una volta altamente efficaci. I nostri F-35, F-22, PAC-3, THAAD, Aegis e molti altri si sono comportati in modo estremamente efficace nelle situazioni più cruciali e difficili”, ha dichiarato Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin. “Sulla base di questo record di performance e della promessa di diverse tecnologie avanzate in fase di sviluppo, i nostri clienti statunitensi e alleati ci chiedono di potenziare e accelerare molti programmi chiave. Ad esempio, diverse nazioni alleate hanno recentemente annunciato ulteriori acquisti di F-35, l’ U.S. Army ha assegnato finora oltre 1 miliardo di dollari in missile-related contracts e la U.S. Space Force sta ordinando ulteriori satelliti GPS IIIF. Allo stesso tempo, il nostro processo di revisione dei programmi in corso ha identificato nuovi sviluppi che ci hanno portato a rivalutare la posizione finanziaria di una serie di importanti programmi legacy. Di conseguenza, stiamo sostenendo una serie di oneri in questo trimestre per far fronte a questi nuovi rischi identificati. Rimaniamo impegnati a fornire queste capacità critiche su cui i nostri clienti contano e siamo pienamente concentrati sulla crescita che prevediamo come risultato dell’aumento di interesse e della domanda per i prodotti e le tecnologie di Lockheed Martin”.

L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MUSCAT NOMINATO 5° MIGLIOR AEROPORTO AL MONDO – L’Ufficio del Turismo Sultanato dell’Oman in un comunicato informa: “L’Aeroporto Internazionale di Muscat, principale punto di arrivo nel Sultanato dell’Oman, ha conquistato un traguardo eccezionale affermandosi come il quinto miglior aeroporto al mondo e il terzo della Penisola Arabica, secondo l’AirHelp Score Report 2025. L’aeroporto ha raggiunto questa posizione grazie alle sue eccellenti prestazioni in termini di puntualità, opinioni dei clienti e qualità dei servizi di ristorazione e shopping, ottenendo un punteggio di 8.47 su 10. Il rapporto AirHelp Score 2025 ha analizzato 250 aeroporti in 68 paesi, basando le sue classifiche su questi tre fattori chiave. L’Aeroporto di Muscat è facilmente raggiungibile in sole sei ore di volo diretto dall’Italia grazie a Oman Air, la compagnia di bandiera del Sultanato: cinque voli settimanali da Milano a Muscat e quattro voli a settimana da Roma garantiscono un accesso diretto e comodo per partire alla scoperta del Sultanato”.

RTX: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2025 – RTX comunica i risutlati del secondo trimestre 2025. RTX second quarter reported and adjusted sales pari a 21,6 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. GAAP EPS di 1,22 dollari, adjusted EPS di 1,56 dollari, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. La società ha registrato un net income attribuibile agli azionisti ordinari nel secondo trimestre di 1,7 miliardi di dollari. Adjusted net income pari a 2,1 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, trainato dalla crescita dell’adjusted segment operating profit. Operating cash flow pari a 0,5 miliardi di dollari, risentendo delle quattro settimane di interruzione del lavoro verificatesi presso Pratt & Whitney nel trimestre. Le spese in conto capitale sono state di 0,5 miliardi di dollari, con un conseguente free cash outflow di 0,1 miliardi di dollari. Company backlog di 236 miliardi di dollari, inclusi 144 miliardi in commercial e 92 miliardi di dollari in defense. Restituzione di 0,9 miliardi di dollari di capitale agli azionisti e aumento del dividendo trimestrale dell’8%. “Abbiamo continuato il nostro slancio positivo nel secondo trimestre, con una crescita organica delle vendite e degli utili in tutti e tre i segmenti, inclusa una crescita del 16% nell’aftermarket commerciale”, ha dichiarato Chris Calio, Presidente e CEO di RTX. “Il nostro portafoglio ordini è cresciuto fino a 236 miliardi di dollari, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, e nel trimestre ci siamo aggiudicati importanti commesse per i nostri geared turbofan engines e le nostre integrated air and missile defense capabilities. Il nostro updated outlook riflette la solida performance operativa nel primo semestre e incorpora la nostra attuale valutazione dell’impatto dei dazi. Ci concentriamo sul conseguimento della forte crescita nei nostri commercial and defense end markets e rimaniamo ben posizionati per guidare una crescita redditizia a lungo termine”. L’outlook for full year 2025 riflette la solida performance operativa del primo semestre e incorpora l’impatto previsto delle tariffe e delle modifiche associate alla legislazione fiscale recentemente emanata: adjusted sales $84,75 – $85,5 miliardi, adjusted EPS $5.80 – $5.95.

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2025 – Pratt & Whitney ha counicato i risultati del secondo trimestre 2025. Second quarter reported and adjusted sales pari a 7,631 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente. La crescita delle vendite è stata trainata da un aumento del 19% in commercial aftermarket e da un aumento del 15% in commercial OE. L’aumento in commercial aftermarket è stato trainato da un maggiore volume in Large Commercial Engines e da un mix favorevole in Pratt Canada, mentre la crescita nel commercial OE è stata trainata da un mix favorevole in Large Commercial Engines e da un maggiore volume in Pratt Canada. Le military sales sono rimaste stabili a causa del minor volume di F135, incluso l’impatto delle tempistiche di aggiudicazione del contratto. Pratt & Whitney ha riportato un operating profit di 492 milioni di dollari, in calo del 9% rispetto all’anno precedente. Su adjusted basis, operating profit pari a 608 milioni di dollari, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente. L’aumento è stato trainato da un favorevole commercial OE mix.

AIR CANADA CARGO LANCIA UNA ESPERIENZA EBOOKING RIPROGETTATA – Air Canada and Air Canada Cargo hanno annunciato oggi l’introduzione della piattaforma di ebooking riprogettata, fornendo un’esperienza di prenotazione ottimizzata per i clienti e nuovi strumenti per le spedizioni. “Siamo entusiasti di rivelare la nostra esperienza di e-booking aggiornata, che fornisce un’interfaccia più user-friendly e un’esperienza più fluida per i nostri clienti che prenotano il loro cargo online. Con la possibilità di ottenere feedback e validazione in tempo reale, creare facilmente prenotazioni batch, E-AWB, inviare lettere di rilascio e altro ancora, questa nuova piattaforma di Air Canada trasformerà l’esperienza del cliente e fa parte della digitalizzazione in corso di Air Canada Cargo”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director – Commercial, at Air Canada Cargo.

F-35: LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI E LA CONDIVISIONE SONO FONDAMENTALI – Lockheed Martin F-35 informa: “Oltre 3.000 piloti dell’F-35, e il numero continua a crescere, stanno proteggendo i cieli con una flotta globale in crescita di oltre 1.200 stealth jets. Dotati della suite di sensori più avanzata di qualsiasi fighter nella storia, i piloti dell’F-35 raccolgono e condividono informazioni sul battlespace”. “L’F-35 è davvero come un sensore gigante”, ha affermato l’ U.S. Air Force Lt. Col. Hunter Grunden. “Assorbe moltissime informazioni, sia a infrarossi che elettroniche, quindi più F-35 operano insieme, migliore sarà il quadro generale che potrà fornire a noi piloti a bordo”. “Venti nazioni, e il numero è in aumento, utilizzeranno gli F-35. F-35, uncrewed aircraft, artificial intelligence e altro ancora sono necessari per garantire il dominio nei cieli. I piloted fighter jets come l’F-35 rimangono essenziali per mantenere la superiorità aerea, condividendo informazioni e collegando risorse in scenari complessi. Gli F-35 hanno dimostrato di potersi integrare con droni e altri sistemi, utilizzando l’intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate”, conclude Lockheed Martin F-35.

EASYJET LANCIA LA BIG SEAT RELEASE IN UK – easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi il Big Seat per l’estate 2026 con 29,1 milioni di posti disponibili su 161.000 voli easyJet tra il 15 giugno 2026 e il 13 settembre 2026. I viaggiatori possono scegliere tra oltre 87.000 voli da e per il Regno Unito e prenotare in anticipo per approfittare delle migliori tariffe per la prossima estate. Con voli verso oltre 130 destinazioni tra cui scegliere in Europa, Nord Africa e oltre da 22 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta senza pari quando desiderano prenotare la loro prossima vacanza estiva, che si tratti di un soggiorno culturale in città o di una rilassante vacanza al mare. Il tour operator easyJet holidays offre ancora più pacchetti vacanza e posti gratuiti per bambini per l’estate 2026. Con oltre 8.000 hotel tra cui scegliere, tutti i pacchetti includono voli, alloggio, bagaglio da 23 kg e trasferimenti per tutte le vacanze al mare”. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare oggi milioni di posti per l’estate 2026, consentendo ai clienti di tutto il Regno Unito di prenotare in anticipo e di assicurarsi tariffe convenienti per le nostre destinazioni turistiche più popolari in Europa, Nord Africa e oltre. Tra queste, entusiasmanti rotte più lontane come Capo Verde e Georgia, oltre a destinazioni preferite per le vacanze come Faro, Palma, Parigi, Alicante e Nizza. La nostra ampia rete di voli a corto raggio, che si estende su centinaia di rotte da 22 aeroporti del Regno Unito, offre una scelta senza pari per chi pianifica le proprie vacanze per il prossimo anno. Non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto a bordo”.