ITA Airways Official Airline Carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia

ITA Airways è Official Airline Carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, uno dei più importanti appuntamenti cinematografici internazionali, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre al Lido di Venezia.

“La partecipazione di ITA Airways alla Biennale Cinema 2025 conferma il ruolo della Compagnia quale ambasciatrice delle eccellenze del nostro Paese e del suo patrimonio culturale nel mondo nonché vettore italiano di riferimento. Sostenere il cinema, l’arte e la cultura nazionale rappresenta inoltre una scelta coerente e strettamente integrata nell’identità aziendale di ITA Airways.

Grazie a questa partnership, la Compagnia sarà Official Airline Carrier della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia per tre anni consecutivi fino al 2027″, afferma ITA Airways.

“Essere Official Airline Carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia rappresenta per noi molto più di una semplice partnership, è un onore ed un vero e proprio omaggio ad uno degli eventi più iconici a livello mondiale in una città, Venezia, che racchiude tutti gli elementi per cui il nostro Paese è unico al mondo, ovvero storia, eccellenza, creatività e stile”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Essere al fianco di questo evento così prestigioso conferma il ruolo centrale di ITA Airways non solo come vettore di collegamento tra l’Italia e il resto del mondo, ma anche come ambasciatrice del Made in Italy. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, vetrina globale dell’arte e della cultura, riflette i valori di innovazione, stile e cultura che da sempre caratterizzano il nostro Paese e che ITA Airways si impegna a promuovere quotidianamente”.

“ITA Airways sarà presente al Lido di Venezia con un’installazione immersiva. Ideata come invito a volare nell’immaginario collettivo del cinema italiano, fatta di contaminazioni tra parole, immagini e suoni. Il volo e il cinema condividono infatti il medesimo spirito di esplorazione di orizzonti emozionanti, conosciuti e sconosciuti, mentali e fisici, lontani e vicini, da raggiungere con la Compagnia e da sognare col cinema italiano e con uno stesso desiderio: raggiungere la destinazione stando in poltrona.

ITA Airways continua a investire nell’innovazione e nell’eccellenza del servizio, offrendo un’esperienza di viaggio personalizzata e indimenticabile, nel segno della qualità e della tradizione italiana. Questo impegno si riflette nelle partnership con marchi iconici: Brunello Cucinelli dalla cui consulenza stilistica sono nate le uniformi dell’equipaggio e del personale a terra, Walter de Silva che ha curato gli interni dei nuovi aeromobili, e noti stellati chef italiani che ad ogni stagione curano la proposta gastronomica a bordo. Dal 21 giugno è a bordo della Business class sui voli intercontinentali in uscita dall’Italia il nuovo menù estivo disegnato dallo chef Moreno Cedroni”, conclude ITA Airways.

