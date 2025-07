News Brevi – 23.07.2025

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL CEO DI AIR ALGERIE – Enac informa: “Oggi, 23 luglio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato, a Roma, il CEO di Air Algérie Hamza Benhamouda. Un incontro cordiale e costruttivo, mirato al potenziamento del network di collegamenti aerei, passeggeri e merci, tra Italia – Algeria, in un percorso che sarà consolidato con una futura visita del Presidente Enac Di Palma nel Paese nordafricano, in un’ottica di cooperazione strategica volta a favorire reciproche opportunità di crescita tra i due Paesi. Ha preso parte all’incontro anche il Direttore Centrale Enac Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Giovanna Laschena”.

BOEING: LANCIATI ALTRI DUE O3b mPOWER SATELLITES PER LA SES CONSTELLATION – Gli ingegneri di Boeing hanno confermato che il nono e il decimo O3b mPOWER satellites, costruiti per SES, azienda leader nelle soluzioni spaziali, sono stati lanciati con successo e stanno trasmettendo segnali dallo spazio dopo il decollo a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Circa due ore dopo il decollo, i satelliti si sono separati dal veicolo di lancio, dando inizio a una serie di controlli completi da parte dei membri del team Boeing a El Segundo, California, sede del centro di controllo missione Boeing e della più grande fabbrica di satelliti al mondo. Sfruttando xenon thrusters ad alta efficienza per manovrare nello spazio, i satelliti proseguiranno il loro viaggio di 130 giorni verso MEO, a circa 8.000 chilometri dalla superficie terrestre. Si uniranno ai primi otto satelliti che attualmente forniscono servizi di connettività ad alte prestazioni agli utenti SES in tutto il mondo. “Abbiamo progettato O3b mPOWER in modo che ogni satellite aggiuntivo oltre ai primi sei aumenti capacità, prestazioni e resilienza”, ha affermato Michelle Parker, vice president, Boeing Space Mission Systems. “Questa capacità deriva dai nostri investimenti in tecnologie all’avanguardia e dalle tecniche di produzione avanzate che abbiamo perfezionato nel corso del programma”. La costellazione O3b mPOWER è entrata in servizio commerciale nell’aprile 2024, offrendo una connettività ad alta velocità e bassa latenza che imita la velocità e l’affidabilità delle connessioni Internet tradizionali, ma con una flessibilità geografica praticamente illimitata. Da MEO, i satelliti forniscono copertura a quasi il 95% della popolazione mondiale. “Sono orgoglioso del nostro team e dei nostri partner SES per aver costantemente ampliato i confini del possibile nello spazio per portare connettività critica dove è più importante. Nell’ultimo anno, i nostri servizi O3b mPOWER hanno trasformato i settori e potenziato i nostri clienti chiave, tra cui operatori di telecomunicazioni, compagnie di crociera, compagnie aeree, la NATO, il governo del Lussemburgo, il governo degli Stati Uniti e molti altri governi alleati”, ha dichiarato Adel Al-Saleh, CEO di SES. “Con questo lancio continuiamo ad aggiungere capacità incrementale alla nostra costellazione O3b mPOWER iniziale, rafforzando il nostro MEO network e fornendo servizi ad alta velocità e prevedibili a bassa latenza su larga scala”. I satelliti sfruttano fasci formati digitalmente per rispondere dinamicamente alle esigenze di comunicazione in continua evoluzione in diverse aree geografiche e basi di clienti. Boeing ha consolidato questa tecnologia per uso militare sui Wideband Global SATCOM (WGS)-11 and WGS-12 and Evolved Strategic SATCOM (ESS) nuclear command and control satellites, che l’azienda sta realizzando per la U.S. Space Force. Questa tecnologia software-defined consente una connettività più sicura e affidabile, resistente a tentativi di jamming, interruzione o intercettazione.

F-35 INERNATIONAL INTERFLY ALLA TALISMAN SABRE 25 – F-35 informa: “Due U.S. Air Force pilots hanno pilotato con successo un F-35A Lightning II della Royal Australian Air Force in una international interfly training mission durante l’esercitazione Talisman Sabre 25, nel Territorio del Nord, Australia, il 16 luglio 2025. Questa dimostrazione di interoperabilità ha rappresentato la prima volta che i piloti USAF hanno pilotato un velivolo di quinta generazione appartenente a una nazione partner o alleata. La RAAF ha inoltre intensificato i suoi sforzi per normalizzare l’F-35 Interfly training tra gli alleati con la creazione del Lighting-X program: un’iniziativa del 2023 sviluppata per sfruttare i vantaggi reciproci offerti alle F-35 communities dagli Interfly concepts. Talisman Sabre 25 è un’esercitazione militare bilaterale su larga scala tra Australia e Stati Uniti. Quest’anno si svolge l’undicesima edizione dell’esercitazione”.

IBERIA GROUP OPERERA’ 2.557 VOLI DURANTE IL PONTE DEL 25 LUGLIO – Iberia informa: “Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) opererà 2.557 voli tra giovedì 24 e domenica 27 luglio, in concomitanza con il ponte del 25 luglio, giorno festivo in diverse comunità autonome. In questi giorni, si prevede che oltre 342.000 passeggeri effettueranno voli domestici, europei e transoceanici a bordo di aerei Iberia. Delle 2.557 operazioni previste, 2.113 sono basate all’aeroporto di Madrid-Barajas, dove Iberia Group ha il suo hub principale. Oltre al suo programma regolare, Iberia Group ha aggiunto 15 voli charter speciali durante il lungo weekend. Molti di questi servizi sono focalizzati sul supporto logistico alle compagnie di crociera, collegandole con i principali porti del Mediterraneo e dell’Europa. Le destinazioni di questi voli charter includono: Amburgo, Atene, Catania, Bari, Venezia e Skopje. L’elenco delle dieci destinazioni più popolari tra i clienti di Iberia Group per questo lungo weekend di luglio 2025 è guidato da quattro destinazioni nazionali: Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Barcellona e Palma di Maiorca; tre destinazioni europee: Londra, Parigi e Roma; tre destinazioni a lungo raggio: Bogotà, Buenos Aires e Città del Messico”.

L’EUROFIGHTER CEO ACCOGLIE CON FAVORE IL MOU TRA TURCHIA E REGNO UNITO FIRMATO A IDEF 2025 – Eurofighter informa: “Jorge Tamarit-Degenhardt, Chief Executive Officer of Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, ha accolto con favore la firma del Memorandum d’intesa (MoU) tra il Government of the Republic of Türkiye and the Government of the United Kingdom. Yasar Güler, Turkish Minister of National Defence e John Healey, UK Secretary of State for Defence, hanno firmato il Memorandum d’Intesa (MoU) in occasione dell’IDEF defence trade event tenutosi a Istanbul. Il Memorandum d’Intesa è il primo passo verso il potenziale acquisto da parte della Turchia del jet Eurofighter Typhoon”. Jorge Tamarit-Degenhardt ha dichiarato: “L’annuncio del Memorandum d’Intesa è una notizia positiva per tutte le parti coinvolte e non vediamo l’ora di sostenere ulteriori discussioni tra i governi di Turchia e Regno Unito nei prossimi mesi. È chiaro che stiamo vivendo un momento critico per la sicurezza in Europa e nel mondo e, senza dubbio, il jet Typhoon è la risorsa principale per garantire la sicurezza dei nostri cieli. I vantaggi combinati del jet Eurofighter Typhoon, uniti alla profondità del programma, garantiscono ai nostri clienti la completa libertà d’azione e la capacità di fornire essential air power capabilities”.

DELTA PRESENTA ‘BEYOND THE SUMMER’ – Delta informa: “Quest’estate Delta celebra 100 anni di viaggi con un summer retail event pensato per continuare le avventure estive, che si tratti di volare, guidare, viaggiare in crociera o fare shopping da casa. In programma dal 22 luglio per i Medallion Members and Delta SkyMiles® American Express Cardholders, e dal 23 luglio per tutti i clienti, l’evento ‘Beyond the Summer’riunisce offerte a tempo limitato su voli, auto, noleggio hotel, pacchetti vacanza, crociere e acquisti quotidiani, offrendo ai membri SkyMiles e ai clienti Delta più modi che mai per accumulare miglia e prolungare lo spirito dell’estate fino all’autunno e oltre. Inoltre, una nuova partnership con il marchio di autonoleggio premium SIXT offre ancora più modi per accumulare miglia ovunque. Per maggiori informazioni: delta.com/summer”.

ETIHAD GUEST LANCIA UNA LOYALTY PARTNERSHIP CON REVOLUT – Etihad informa: “Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha stretto una partnership con la multinational neobank Revolut per offrire ai loyalty members di tutto il mondo più modi per accumulare miglia Etihad Guest a livello internazionale. Milioni di clienti Revolut in tutto il mondo possono trasferire i RevPoints guadagnati con le spese quotidiane alle Etihad Guest Miles tramite l’app mobile Revolut. I RevPoints possono essere trasferiti alle Etihad Guest Miles con un rapporto uno a uno, senza importo minimo di trasferimento, rendendo i premi più accessibili e consentendo ai membri di sbloccare i vantaggi Etihad Guest con un semplice tocco. I membri Etihad Guest possono utilizzare i RevPoints per aumentare il saldo delle loro Etihad Guest Miles e riscattare le miglia per voli verso oltre 100 destinazioni all’interno della rete globale in espansione di Etihad, upgrade, soggiorni e vacanze in hotel in tutto il mondo e una vasta gamma di articoli dell’Etihad Guest Reward Shop. Con 27 nuove destinazioni che si uniscono al network Etihad quest’anno, come Phnom Penh, Sumatra e Hong Kong, i membri possono utilizzare le loro spese per guadagnare un biglietto per scoprire il mondo”. Mark Potter, Managing Director, Etihad Guest, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire ai membri, nuovi ed esistenti, ancora più opportunità di accumulare Etihad Guest Miles a livello internazionale grazie a questa partnership con Revolut, aprendo un mondo di premi e vantaggi tra cui i membri potranno scegliere e godere. Questa collaborazione darà slancio alle ambizioni di viaggio della base clienti di Revolut, rendendo più facile per loro esplorare il mondo e massimizzare i loro premi. Mentre la rete Etihad continua a espandersi rapidamente, aggiungendo 27 nuove rotte solo quest’anno e ampliando la nostra presenza in Nord America, Europa, Africa e Asia, siamo determinati a offrire ai nostri ospiti di più dalla loro iscrizione a Etihad Guest e a premiare le spese quotidiane per rendere i viaggi più accessibili ai membri in tutto il mondo”. Christopher Guttridge, General Manager (Loyalty), Revolut, ha commentato: “Dal lancio dei RevPoints lo scorso anno, abbiamo constatato che le Airline Miles sono state il metodo più utilizzato dai nostri clienti per riscattare i propri punti. Per questo motivo siamo onorati di collaborare con Etihad Guest per aiutarci ad accedere a più destinazioni di volo per i clienti RevPoints e offrire più modi per usufruire dei punti accumulati con le spese quotidiane. I clienti possono utilizzare i loro RevPoints per prenotare voli e ottenere upgrade di posto sull’ampia rete globale di Etihad in continua espansione. La nostra partnership con Etihad rafforza inoltre la nostra gamma di prodotti Travel, che va oltre le Airline Miles e include eSIM, lounge, soggiorni ed esperienze”.

L’EASA FINALIZZA I MEANS OF COMPLIANCE FOR SAIL III UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) – L’EASA informa: “L’EASA, con il supporto dell’Airworthiness Task Force of the UAS Technical Body (TeB), ha pubblicato una completa airworthiness guidance for unmanned aircraft systems (UAS) che non sono tenuti a essere certificati in conformità al Regolamento (UE) 748/2012 (Parte 21). I nuovi means of compliance, attualmente in fase di consultazione, completano il technical framework necessario per consentire l’esercizio dei droni in un declarative framework (quelli classificati come specific assurance and integrity level (SAIL) III sotto lo specific operation risk assessment – SORA). Questi means of compliance riguardano organisational aspects, flight manual, structures and configuration control, con particolare attenzione al management delle design changes. Le parti interessate sono invitate a presentare commenti fino al 12 settembre 2025. Per SAIL IV, i progettisti di UAS sono tenuti a ricevere un design verification report (DVR) per il loro prodotto. A supporto di questo processo, l’EASA ha pubblicato una tabella di riferimento per assistere i DVR applicants nella proposta di means of compliance to Special Condition Light UAS. La tabella illustra le modalità con cui i richiedenti possono soddisfare ciascun requisito delle Special Conditions, utilizzando i means of compliance pubblicati dall’EASA e gli standard riconosciuti. La tabella, che fornisce anche informazioni sulle attività in corso in questo campo, è un documento in continuo aggiornamento e verrà aggiornata dall’EASA ogni volta che saranno disponibili nuovi materiali significativi”.

ICAO: LA COLOMBIA AVANZA COME LEADER NEI SAF – La recente missione in Colombia dell’International Civil Aviation Organization’s (ICAO) Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha segnato traguardi significativi nell’ascesa del Paese come leader nel settore dei SAF in America Latina, in rapida crescita. Durante la sua visita a Medellín dal 9 all’11 luglio, il Segretario Generale ha inaugurato l’F-AIR Colombia 2025 academic agenda. Ha guidato una tavola rotonda regionale incentrata sulla promozione dei SAF in tutte le Americhe, riunendo autorità dell’aviazione civile, produttori di carburante, associazioni aeronautiche e istituzioni finanziarie multilaterali. Il suo discorso di apertura alla F-AIR academic agenda ha offerto un’ulteriore opportunità per sottolineare l’urgenza di accelerare la transizione climatica dell’aviazione, in particolare attraverso la ricerca e l’innovazione. La visita del Segretario Generale avviene mentre gli Stati membri dell’ICAO si preparano per la 42ª Assemblea dell’organizzazione, durante la quale si prevede che rinnovino il loro impegno verso il “collective long-term global aspirational goal to achieve net-zero carbon emissions from international aviation by 2050”. “Siamo già a tre anni nel net-zero journey e il lavoro tecnico di supporto completato dall’ICAO dimostra che raggiungere questo obiettivo richiederà un’ampia transizione energetica nell’intero ecosistema dell’aviazione”, ha dichiarato Salazar. Ha sottolineato che i SAF “dovrebbero contribuire di gran lunga alla quota maggiore di riduzione delle emissioni” per il raggiungimento dell’obiettivo del 2050, sottolineando al contempo la visione globale collettiva di ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto aereo internazionale del 5% entro il 2030 attraverso l’utilizzo di SAF, lower carbon aviation fuels e altre energie più pulite per l’aviazione. La missione si è conclusa con l’adesione formale della Colombia all’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) Programme, un’iniziativa globale volta ad accelerare l’adozione di carburanti sostenibili per l’aviazione attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento delle capacità. Durante gli incontri con i rappresentanti delle compagnie aeree Avianca e LATAM, il Segretario Generale ha esplorato le opportunità di partecipazione delle compagnie aeree alle iniziative regionali SAF e ha discusso le sfide che i vettori devono affrontare nell’adozione di carburanti sostenibili. Il Segretario Generale è stato accompagnato durante i suoi impegni in Colombia dall’ICAO Director of the Air Transport Bureau, Mr. Mohamed Rahma, dal Regional Director for South America, Mr. Fabio Rabbani e dal Regional Director for North America, Central America and the Caribbean, Mr. Christopher Barks.

JETBLUE RAFFORZA LA SUA PRESENZA A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi una crescita presso il Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), rafforzando il suo impegno a offrire una delle migliori esperienze clienti nel Sud della Florida con nuove rotte, più voli sulle rotte esistenti e una maggiore disponibilità della sua esperienza premium Mint®, il tutto prenotabile ora. Nei prossimi mesi, JetBlue lancerà un servizio diretto tutto l’anno da Fort Lauderdale ad Atlanta (ATL), Austin (AUS), Norfolk (ORF) e Tampa (TPA), ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri del Sud della Florida per raggiungere destinazioni popolari e attirando al contempo un maggior numero di visitatori desiderosi di esplorare la soleggiata Florida del Sud o le splendide destinazioni caraibiche con possibilità di scalo. Oltre alle destinazioni aggiunte, la compagnia aerea aggiungerà un volo giornaliero alle rotte esistenti da Fort Lauderdale a Las Vegas (LAS), Los Angeles (LAX), Phoenix (PHX), Raleigh-Durham (RDU) e Richmond (RIC), per soddisfare la crescente domanda”.

AMERICAN AIRLINES E’ LA PRIMA COMPAGNIA A SPERIMENTARE L’ONE STOP SECURITI NEGLI U.S. – American Airlines informa: “American Airlines sta rivoluzionando l’esperienza di viaggio internazionale diventando la prima compagnia aerea degli Stati Uniti a offrire coincidenze senza interruzioni per i passeggeri e i loro bagagli da stiva. In collaborazione con U.S. Transportation Security Administration (TSA), U.S. Customs and Border Protection (CBP) e U.K. Department for Transport (DfT), la nuova procedura consente ai clienti in partenza dall’aeroporto di London Heathrow (LHR) e in coincidenza tramite il più grande hub della compagnia aerea, il Dallas Fort Worth International Airport (DFW), di espletare le formalità doganali statunitensi direttamente al gate di arrivo. I clienti possono quindi procedere direttamente al volo in coincidenza senza dover ritirare e riconsegnare il bagaglio da stiva o passare i controlli di sicurezza TSA. I bagagli da stiva vengono trasferiti automaticamente al volo in coincidenza, semplificando l’esperienza e mantenendo i più elevati standard di sicurezza. Questo programma, unico nel suo genere, noto come One Stop Security (OSS), dovrebbe ridurre di oltre la metà i tempi di coincidenza, che in genere includono lo sdoganamento alla dogana statunitense, il ritiro dei bagagli da stiva, il nuovo check-in e il passaggio dei controlli di sicurezza TSA, migliorando notevolmente il percorso del cliente. Sfruttando tecnologie avanzate e collaborando con i partner BagCheck e Brock Solutions, American sta ulteriormente migliorando la sicurezza, la protezione e l’efficienza operativa in tutto il processo”. “One Stop Security è uno dei miglioramenti più lungimiranti che possiamo apportare ai viaggi internazionali, e soprattutto ai nostri clienti, in quanto offre un livello di comodità e risparmio di tempo mai offerto prima ai clienti in coincidenza da voli internazionali”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “Con questo programma rivoluzionario e grazie ai nostri partner federali CBP e TSA, insieme a DFW Airport, i nostri clienti trascorreranno molto meno tempo a preoccuparsi di un oneroso processo di coincidenza e più tempo a godersi il loro viaggio”. “La compagnia aerea prevede di valutare in futuro la possibilità di estendere l’OSS ad altri voli e aeroporti degli Stati Uniti, rafforzando il proprio impegno verso l’innovazione e offrendo un’esperienza di viaggio globale più efficiente e orientata al cliente”, conclude American.

TEXTRON AVIATION: LA GENERAL AVATION COMMUNITY SI UNISCE PER IL 2026 SPECIAL OLYMPIC AIRLIFT – Textron Aviation informa: “Durante l’iconico evento AirVenture dell’Experimental Aircraft Association (EAA) del settore a Oshkosh, Wisconsin, le principali organizzazioni dell’aviazione generale, tra cui EAA e General Aviation Manufacturers Association (GAMA), hanno annunciato il loro sostegno e la loro approvazione collettivi per l’evento Special Olympics Airlift 2026. Il ponte aereo Special Olympics, organizzato da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., mobilita centinaia di piloti e velivoli volontari di Cessna, Beechcraft e Hawker per creare il più grande ponte aereo al mondo in tempo di pace e offrire un’esperienza irripetibile agli atleti di Special Olympics. Questo evento monumentale trasporterà centinaia di atleti e allenatori in tutto il paese per i Giochi Special Olympics USA 2026 nelle Twin Cities del Minnesota”. “Il supporto di EAA, GAMA e dei nostri clienti in tutta la comunità dell’aviazione generale è una potente testimonianza dello spirito dell’aviazione e della sua capacità di cambiare vite”, ha dichiarato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “Insieme, stiamo creando esperienze indimenticabili per questi atleti e dimostrando il vero cuore del nostro settore”. “Il settore invita i proprietari e gli operatori di aeromobili Cessna, Beechcraft e Hawker a riunirsi venerdì 19 giugno 2026 e sabato 27 giugno 2026 per consentire ai campioni provenienti da ogni angolo della nazione di viaggiare da e per la città ospitante, indipendentemente da difficoltà finanziarie o logistiche. I proprietari e gli operatori di aeromobili Cessna Citation, Beechcraft King Air e Hawker possono partecipare offrendo volontariamente i propri aeromobili, l’equipaggio, il carburante e il tempo”, conclude Textron Aviation.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA REPUBBLICA CECA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per la sua Mobile Air Defence (MSHORAD) solution dal Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic. L’ordine ha un valore di 1,8 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel periodo 2028-2030. L’ordine include le Saab mobile firing units basate sul RBS 70 NG short range missile system e i suoi Bolide missiles. Saab integrerà la MSHORAD solution sul MARS S-330 vehicle, prodotto dall’azienda ceca SVOS. La MSHORAD solution includerà un command-and-control system fornito da un partner ceco insieme a Saab, nonché una third-party radar solution già in uso presso le Czech Armed Forces”.

HUB ITALIA E FORLI’ AIRPORT INSIEME PER UN SERVIZIO A MISURA DI PASSEGGERO – L’Aeroporto di Forlì informa: “Il sistema di parcheggio intelligente progettato da HUB Italia risponde a tutte le esigenze dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”. L’impianto è strutturato in 4 aree di parcheggio e 2 varchi di servizio aggiuntivi, per un totale di 12 dispositivi in corsia. Ogni area prevede tariffe differenti, dando la possibilità agli utenti di scegliere la soluzione più adatta e conveniente. L’accesso alle aree di sosta avviene con ticket, QR code, o tramite sistemi di telepedaggio come Telepass, UnipolMove e ParkingMyCar. Le diverse modalità di pagamento includono contanti, mobile, carte e pay-by-plate, che in caso di smarrimento del ticket o ingresso tramite LPR, consente agli utenti di cercare la propria targa e pagare la sosta alla cassa automatica. All’inizio di quest’anno il sistema ha implementato due soluzioni digitali per facilitare il processo di prenotazione e acquisto del posto. La prima è l’integrazione del sito web al sistema JMS: è possibile prenotare e pagare anticipatamente il proprio posto auto. Il secondo servizio digitale consiste nella piattaforma di convalida web J4M, tramite cui l’aeroporto permette ai sub concessionari (autonoleggi, bar e ristoranti) di omaggiare totalmente o in parte il parcheggio ai loro clienti, con diversi livelli di sconto”.