Dassault Aviation: i risultati del primo semestre 2025

Il Board of Directors di Dassault Aviation, riunitosi oggi sotto la presidenza di Éric Trappier, ha approvato il bilancio semestrale 2025.

Éric Trappier ha dichiarato: “Il successo commerciale del Rafale è stato rafforzato dalla firma e dall’entrata in vigore, nel primo semestre, del contratto di acquisizione da parte dell’India di 26 Rafale Marine destinati ad equipaggiare la Marina indiana. L’India sarà il primo utente al di fuori della Francia del Rafale Marine. Dall’inizio del programma, sono stati ordinati 533 Rafale, di cui 323 destinati all’export.

Il backlog ha raggiunto un nuovo record al 30 giugno 2025, attestandosi a 48,3 miliardi di euro (di cui 314 velivoli: 186 Rafale Export, 53 Rafale France e 75 Falcon).

Net sales per il primo semestre 2025 di 2,8 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al primo semestre 2024. Sono stati consegnati 7 Rafale (4 Rafale Export e 3 Rafale France) e 12 Falcon.

Operating income in aumento del 6% rispetto al nel primo semestre 2024, a 180 milioni di euro. Net income di 386 milioni di euro, in calo di 56 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024.

Il contesto militare e di bilancio crea incertezza per l’attività e i risultati aziendali. Per quanto riguarda le tariffe, Dassault Aviation è in attesa dell’esito finale dei negoziati tra Stati Uniti ed Europa, il cui esito potrebbe avere un impatto sulla nostra Falcon activity”.

“Il 55° Paris Air Show ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di unire il settore aerospaziale, con un tasso di partecipazione record (oltre 300.000 visitatori). È stata un’occasione per incontri e dibattiti con istituzioni, delegazioni straniere, clienti e partner Falcon. La popolarità dei nostri velivoli è stata dimostrata dal successo delle dimostrazioni di volo del Rafale e del Falcon 6X.

Il Rafale e l’UCAS sono stati i protagonisti delle esposizioni statiche, arricchite dalla presentazione del Battle Lab sulle future sfide del collaborative combat. Anche lo Space Hub è stato sotto i riflettori, con la presentazione del VORTEX space aircraft. “L’Avion des Métiers” è stato molto attivo, consentendo ai visitatori di conoscere diverse posti di lavoro e formazione nei settori aerospaziale e della difesa.

La guidance 2025 rimane invariata: incremento delle 2025 net sales rispetto al 2024, nel range di 6,5 miliardi di euro (inclusa la consegna di 40 Falcon e 25 Rafale). Le previsioni per il 2025 non tengono conto dei dazi statunitensi e delle potenziali contromisure europee”, conclude Éric Trappier .

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)