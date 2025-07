Tecnam annuncia la vendita di due P2012 Traveller a Jags Aviation

Tecnam annuncia la vendita di due velivoli P2012 Traveller a Jags Aviation Inc., un’azienda aeronautica dinamica e in rapida crescita in Guyana, nonché membro stimato del BK Group of Companies.

“I due nuovi P2012 Traveller, ciascuno alimentato da due motori Continental GTSIO-520-S da 375 CV, sono previsti per la consegna all’inizio di agosto 2025. Uno dei velivoli è attualmente in mostra al prestigioso EAA AirVenture Oshkosh, a dimostrazione della leadership di Tecnam nelle soluzioni aeronautiche all’avanguardia.

I due velivoli sono configurati per un duplice ruolo: trasporto e evacuazione medica. La configurazione da trasporto consente le normali operazioni passeggeri, mentre la configurazione evacuazione medica consente il trasporto medico diurno e notturno.

La flotta Tecnam operata da Jags opererà nelle calde e umide condizioni tropicali degli altopiani della Guyana. Il P2012 metterà in mostra la sua robustezza, resistenza e versatilità in condizioni che vanno dal sole cocente alla pioggia battente”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti di collaborare con Jags Aviation Inc. nella loro missione volta a trasformare la connettività aerea regionale in Guyana”, ha dichiarato Tecnam P2012 Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager and Experimental Test Pilot. “Il P2012 Traveller è perfettamente adatto a soddisfare le diverse e complesse esigenze operative della Guyana. Grazie alle sue avanzate funzionalità di sicurezza, alla flessibilità operativa e ai bassi costi operativi, offre una soluzione senza pari per gli operatori che desiderano offrire servizi sia passeggeri che cargo in tutto il Paese”.

Brian Tiwarie, Executive Chairman of Jags Aviation Inc., ha sottolineato: “Tecnam sta portando concetti moderni e aspetti di sicurezza migliorati nel mondo dell’aviazione, in particolare in Guyana, che ha operato a lungo con una capacità molto limitata. L’aggiunta di questi velivoli Tecnam rafforzerà notevolmente la flotta dinamica e moderna di Jags Aviation Inc., consentendoci di migliorare significativamente il settore turistico della Guyana e di fornire collegamenti aerei affidabili. Stiamo valutando l’acquisizione di altri due velivoli nel 2026 per supportare le nostre attività in crescita”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)