AI-supported ground processes: Lufthansa, Fraport e zeroG guidano l’innovazione a Frankfurt Airport

Lufthansa e Fraport AG hanno firmato un accordo per ottimizzare ulteriormente la gestione degli aeromobili a Frankfurt Airport. Insieme a zeroG, sussidiaria di Lufthansa, i partner stanno introducendo l’innovativa AI-based camera solution “seer”.

“L’obiettivo è utilizzare dati in tempo reale per rendere il turnaround process, ovvero le procedure di gestione degli aeromobili, più trasparenti, puntuali ed efficienti.

Ogni fase del processo di gestione, dal docking al passenger boarding bridge al carico dei bagagli e al rifornimento di carburante presso le rispettive aircraft positions, viene registrata da una telecamera. L’AI system automaticamente marca i tempi delle rispettive fasi del processo. Ciò aumenta la quantità e la qualità delle informazioni disponibili, che vengono raggruppate in un central data base (“single source of truth”).

Il processo di turnaround supportato dall’intelligenza artificiale è il risultato di un’intensa fase di sviluppo e sperimentazione iniziata nel 2023. Da febbraio a maggio 2024, Lufthansa e Fraport hanno testato il sistema in selected aircraft parking positions presso Frankfurt Airport. Attualmente, “seer” è utilizzato in cinque aircraft parking positions. Si prevede che il numero di posizioni salirà a 20 entro la fine del terzo trimestre di quest’anno. A questo seguirà un’implementazione graduale e completa presso Frankfurt Airport“, afferma Lufthansa.

“Processi di terra trasparenti ci consentono di migliorare ulteriormente la puntualità e la qualità del servizio. Questo va a vantaggio soprattutto dei nostri ospiti”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines. “Per questo motivo stiamo lavorando intensamente alla modernizzazione dei nostri processi operativi con tecnologie innovative come la soluzione “seer” basata sull’intelligenza artificiale. Quando tutti i partner di Frankfurt Airport utilizzano i propri handling data e li scambiano tra loro, possiamo diventare più efficienti e ancora più puntuali insieme”.

“Lufthansa contribuisce al progetto con la sua vasta esperienza operativa, combinandola con l’esperienza aeroportuale di Fraport. zeroG integra le esigenze della compagnia aerea e dell’aeroporto, sviluppa l’intera AI and computer vision intelligence alla base di “seer”, come il technological core, e garantisce così una perfetta integrazione nei processi esistenti. Tutte le compagnie aeree e i system partners presenti in loco trarranno vantaggio da “seer”“, prosegue Lufthansa.

“In Fraport stiamo sviluppando un’ampia gamma di soluzioni di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi nei nostri aeroporti, ridurre il carico di lavoro dei nostri dipendenti e aumentare la soddisfazione di passeggeri e clienti”, afferma Stefan Schulte, CEO di Fraport AG. “Il turnaround supportato dall’intelligenza artificiale ne è un esempio perfetto. La maggiore trasparenza dei dati offre ai nostri dipendenti e partner un quadro più accurato delle singole fasi della gestione degli aeromobili, consentendo loro di adattare di conseguenza le fasi di lavoro successive. Ciò ha un effetto positivo non solo sul rispettivo processo di gestione, ma anche sull’intera operatività aeroportuale”.

“Gli aerei non guadagnano stando a terra, eppure è proprio qui che si svolgono i processi più complessi, sotto una forte pressione temporale. È proprio qui che entra in gioco la nostra soluzione: con il supporto di modelli di intelligenza artificiale basati su telecamere, rendiamo i processi visibili, analizzabili e controllabili, in tempo reale”, spiega Manuel van Esch, Managing Director of zeroG. “Questo non solo garantisce maggiore trasparenza per le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali, ma migliora anche la puntualità e l’utilizzo delle risorse”.

“La stretta collaborazione tra Lufthansa, zeroG e Fraport è un esempio di partnership di successo nel settore dell’aviazione. Insieme, vengono sviluppate e implementate innovazioni che non solo rafforzano Francoforte e il suo aeroporto, ma stabiliscono anche standard internazionali”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)