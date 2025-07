American Airlines pubblica i risultati finanziari del secondo trimestre 2025

American Airlines Group ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2025.

Fatturato trimestrale record di 14,4 miliardi di dollari. GAAP net income per il secondo trimestre pari a 599 milioni di dollari, o 0,91 dollari per diluted share.

Escludendo i net special items, second-quarter net income pari a 628 milioni di dollari, o 0,95 dollari per diluted share.

Second-quarter operating margin pari a circa l’8%

Chiusura del trimestre con 12 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile.

“American ha registrato un fatturato record in un contesto di domanda in continua evoluzione nel secondo trimestre grazie al duro lavoro e alla dedizione del nostro team”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American. “Siamo fiduciosi che le azioni intraprese negli ultimi anni per rinnovare la nostra flotta, gestire i costi e rafforzare il nostro bilancio ci posizionino bene per il futuro. Gli investimenti fatti per raggiungere il nostro potenziale di fatturato, tra cui il rafforzamento della nostra rete, l’esperienza cliente e il programma fedeltà, stanno dando i loro frutti e il team rimane concentrato sulla realizzazione della nostra strategia a lungo termine”.

“American ha registrato un fatturato trimestrale record di 14,4 miliardi di dollari. La compagnia ha continuato a ripristinare i revenue from indirect channels, trainata da una ripresa più rapida del previsto nei canali leisure, consolidando ulteriormente il suo piano di tornare alla quota storica di indirect channel revenue a partire da quest’anno. American ha registrato una continua crescita della domanda riguardo le cabine premium nel secondo trimestre, in particolare per le destinazioni internazionali a lungo raggio. Tutte le entità internazionali hanno registrato una crescita positiva dei ricavi unitari su base annua, con un aumento del 5% degli Atlantic passenger unit revenue. Questi risultati hanno contribuito al miglioramento dei passenger unit revenue year-over-year di American, leader del settore, per il quarto trimestre consecutivo.

American Airlines continua a riscontrare un forte coinvolgimento con il suo AAdvantage® loyalty program, leader del settore, con un aumento del 7% degli accounts attivi su base annua.

La nuova Customer Experience organization di American Airlines continua a compiere progressi significativi nel migliorare l’esperienza di viaggio. Nel secondo trimestre, American Airlines ha introdotto la possibilità per i clienti di utilizzare le miglia come forma di pagamento per upgrade immediati e ha annunciato l’intenzione di aprire una nuova Flagship® lounge e quasi raddoppiare il lounge space a Miami International Airport. American Airlines ha inoltre lanciato la sua nuova Flagship Suite®, un’esperienza di volo premium di livello superiore che si prevede verrà estesa a più destinazioni quest’inverno.

L’operating cash flow di 3,4 miliardi di dollari e la free cash flow generation di 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2025 hanno consentito un ulteriore rafforzamento del suo stato patrimoniale”, afferma American Airlines.

“Sulla base del fatturato attuale, delle aspettative sui futuri trend della domanda e del prezzo del carburante, ed escludendo l’impatto delle voci straordinarie, la compagnia prevede una third-quarter 2025 adjusted loss per diluted share compresa tra ($0,10) e ($0,60). Sulla base dei recenti trend contabili, American prevede una full-year adjusted earnings (loss) per diluted share compresa tra ($0,20) e $0,80, con un valore intermedio di $0,30. La compagnia ritiene che il limite superiore dell’intervallo sia raggiungibile se la domanda nel mercato domestico continua a rafforzarsi e prevede di attestarsi al limite inferiore dell’intervallo solo in caso di debolezze macroeconomiche non osservate oggi”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)