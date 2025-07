Airbus espande la sua presenza in Africa con un nuovo Customer Support Centre in Johannesburg

Airbus ha inaugurato ufficialmente a Johannesburg un nuovo Customer Support Centre dedicato agli aeromobili commerciali, segnando un’importante pietra miliare in quasi cinquant’anni di partnership con il settore aeronautico africano.

“La struttura avvicinerà Airbus ai clienti delle compagnie aeree in tutto il continente, migliorando la vicinanza al cliente e offrendo una gamma completa di servizi per aiutare gli operatori a mantenere flotte sicure, efficienti e affidabili. Il centro fornirà technical assistance, engineering and maintenance solutions, fleet performance analysis, training services, on-site customer support per tutte le Airbus commercial aircraft families, inclusi A220, A320, A330 e A350“, afferma Airbus.

“Il nuovo centro espande la presenza di Airbus in Africa e sottolinea la nostra fiducia nel potenziale della regione, investendo nelle competenze locali, potenziando i nostri clienti, promuovendo la connettività e condividendo il progresso in tutto il continente”, ha dichiarato Gabriel Semelas, President of Airbus in the Middle East and Africa.

“Airbus è presente in Africa dal 1976, anno in cui il primo A300 fu consegnato al continente. Oggi, quasi 40 compagnie aeree operano più di 260 aeromobili Airbus. Secondo il suo Global Services Forecast, Airbus prevede che nei prossimi 20 anni nel continente africano ci sarà bisogno di 14.000 nuovi piloti e 21.000 meccanici e ingegneri per far fronte all’impennata della domanda di viaggi aerei.

L’apertura coincide con i 30 anni di servizio e innovazione di Airbus Helicopters nell’Africa meridionale, dove il Midrand hub fornisce manutenzione, ricambi, supporto logistico e il primo H125 virtual reality simulator for pilot training in Africa.

Airbus Defence and Space continua inoltre a supportare i governi africani con military aircraft, Earth observation services, satellite connectivity solutions.

Con oltre 180 fornitori africani integrati nella sua global supply chain, Airbus continua a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo delle capacità aerospaziali del continente. Da component manufacturing and maintenance services a training partnerships and technology transfer, la presenza industriale di Airbus supporta la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo delle competenze e la crescita economica locale in tutta l’Africa”, conclude Airbus.

