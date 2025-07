Airbus lancia la H160M flight test campaign

Airbus Helicopters ha avviato i flight test dell’H160M Guépard.

“Questa versione militarizzata dell’H160 è in fase di sviluppo per le French Armed Forces nell’ambito del Joint Light Helicopter programme. Il flight test crew era composto da Samuel Chartier, H160M flight test pilot, e dai flight test engineers Nicolas Certain, Laurent Maruejols e Alban Corpron. Il volo inaugurale dell’H160M è stato celebrato durante una cerimonia ufficiale presso la sede centrale dell’azienda in Francia.

L‘H160M è stato scelto dalla Francia come piattaforma unica per equipaggiare tutte e tre le forze armate: Army, Navy, Air and Space Force. Il French Ministry of Armed Forces prevede di ordinare 169 H160M per sostituire cinque tipi di elicotteri attualmente in servizio presso le French Armed Forces o recentemente ritirati dal servizio.

L’H160M si basa sulla piattaforma civile H160, in servizio da oltre tre anni. Denominato “Guépard” dalle French Armed Forces, l’H160M presenta sviluppi significativi che lo rendono uno degli aeromobili militari più moderni al mondo. Airbus ha deciso di produrre tre prototipi per accelerare lo sviluppo dell’H160M. Un secondo prototipo è attualmente in fase di assemblaggio finale. Il primo prototipo verrà utilizzato principalmente per convalidare le flight performance dell’H160M e condurrà firing campaigns nel 2026. Il secondo prototipo verrà utilizzato, tra gli altri test, per hot and cold weather campaigns”, afferma Airbus.

“L’inizio della flight test campaign rappresenta una pietra miliare importante per il programma H160M. Abbiamo ricevuto un feedback eccellente dalla French Navy sulle performance dei loro sei H160, che hanno dimostrato un elevato tasso di disponibilità. Impiegati per oltre due anni in missioni di ricerca e soccorso in mare, questi velivoli hanno dimostrato livelli di prestazioni e affidabilità eccezionali in un ambiente impegnativo”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H160M è un velivolo pensato su misura per le operazioni militari di domani: affidabile, agile, altamente connesso e dotato di sensori e armamenti di ultima generazione. Soprattutto, è altamente scalabile e in grado di adattarsi a contesti operativi in continua evoluzione.”

“L’H160 è un 6-tonne class aircraft equipaggiato con motori Safran Arrano. Ha beneficiato di 68 brevetti volti ad aumentarne l’efficienza e la sicurezza, a ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare la manutenzione e i costi operativi rispetto ai velivoli della generazione precedente. La versione militare, l’H160M, destinata alle French Armed Forces, è equipaggiata con l’avionica FlytX di Thales e un esclusivo mission system sviluppato da Airbus. Questi sistemi consentono all’equipaggio di svolgere missioni complesse in ambienti degradati con una perfetta tactical situational awareness.

Numerosi sistemi di comunicazione consentono all’H160M di essere pienamente integrato in air, naval and land-air operations. L’H160M è il primo elicottero della gamma Airbus ad essere nativamente equipaggiato con un drone cooperation system. L’H160M beneficia inoltre di sensori di nuova generazione come il Safran Euroflir 410 electro-optical system e il Thales AirMaster C radar. Il self-protection system è progettato per operare sull’intero spettro elettromagnetico e ottico con automatic threat decoy capabilities.

L’HForce weapon system di Airbus consente l’integrazione di un’ampia gamma di effectors. L’H160M sarà in grado di trasportare mitragliatrici da 12,7 mm in pods e guided rockets. L’H160M può anche essere equipaggiato con mitragliatrici da 7,62 mm in un supporto a perno o su un braccio articolato per un tiratore di precisione.

La consegna alle French Armed Forces inizierà alla fine del 2028. Airbus fornirà manutenzione e supporto operativo per l’H160M per un periodo iniziale di dieci anni”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Jerome Deulin/ Airbus Helicopters)