News Brevi – 24.07.2025

IL DG ENAC IN VISITA ALLA SEDE CENTRALE DI AIRBUS A TOLOSA – Enac informa: “Visita istituzionale del Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna e del Vice Direttore Generale Fabio Nicolai presso la sede centrale di Airbus a Tolosa, in Francia, dove oggi, 24 luglio, hanno incontrato il management operativo dell’azienda che li hanno a accompagnati attraverso le diverse strutture dello stabilimento. Ad accogliere la delegazione Enac, Valerio Moro, Head of Airbus Italia, e Bertrand de Lacombe, Head of Regulatory & External Engagement. Dopo una visita presso il Safety Promotion Center, a cura del Senior Vice President & Head of Aviation Safety Yannick Malinge, il DG D’Orsogna ha partecipato a un meeting in cui sono state illustrate l’organizzazione e le attività del dipartimento safety. All’incontro sono intervenuti anche Laurent Boisson, Head of External Engagement Worldwide, Vincent Lassus, Head Aviation Safety for Airbus Helicopters e Pascal Combasson, Head of Airworthiness. A seguire, il Deputy Vice-President Commercial Airbus Corporate Jets, Eric Jullien, ha accompagnato il Direttore Generale Enac presso l’Airbus Customer Showroom, mentre il Test Preparation, Realization & Result Analyst Marie Borreau ha organizzato un tour guidato del Test Centre Iron Bird. Il DG D’Orsogna ha rivolto un ringraziamento a Airbus per il gradito invito, all’esito della recente visita dei vertici Enac al Paris AirShow 2025, manifestando il proprio apprezzamento per gli standard di eccellenza dello storico stabilimento francese. Ha elogiato, inoltre, l’impegno dell’azienda – tra i principali attori a livello globale dell’industria aeronautica – a favore della sicurezza, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità del settore: valori fondanti della mission dell’Ente, nel più ampio coordinamento con ICAO e con EASA. La giornata è proseguita con la visita della linea di assemblaggio finale dell’aeromobile A350”.

SWISS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “SWISS riprenderà i voli per Tel Aviv il 29 settembre. È previsto un volo giornaliero operato con un Airbus A330, con numero di volo LX252. A metà giugno SWISS aveva deciso di sospendere la rotta fino alla fine dell’orario estivo, a fine ottobre, per garantire la stabilità operativa e l’affidabilità della pianificazione. Una nuova valutazione della situazione ha dimostrato che una ripresa anticipata è possibile. I voli per Beirut riprenderanno come previsto dal 3 agosto”.

MAGNIX E ROBINSON HELICOPTER COMPANY SVILUPPANO IL BATTERY ELECTRIC R66 HELICOPTER DEMONSTRATOR – Robinson informa: “magniX e Robinson Helicopter Company (Robinson) hanno concordato di sviluppare congiuntamente un battery electric demonstrator basato sulla piattaforma Robinson R66. Le due aziende prevedono che il primo volo di questo dimostratore avrà luogo alla fine del 2026. magniX fornirà il suo fully integrated electric powertrain for helicopters, incluso il primo della sua gamma di lightweight, high speed HeliStorm engines progettati per applicazioni su elicotteri. Condividerà anche le sue batterie Samson, con la più alta densità energetica nel settore aerospaziale e una durata senza pari”. “Siamo entusiasti di collaborare con Robinson per guidare la trasformazione del settore elicotteristico creando la prossima generazione di vertical lift propulsion systems”, afferma Reed Macdonald, CEO of magniX. “Abbiamo già fatto volare due rivoluzionari elicotteri elettrici Robinson e non vedo l’ora di implementare i nostri HeliStorm electric engines e le Samson batteries nell’ambito di questo programma”. Nel 2022, magniX ha alimentato il primo volo di un retrofitted electric Robinson R44 helicopter, seguito nel marzo 2025 dal primo piloted flight di un hydrogen-electric helicopter, un altro R44 retrofittato. “La comprovata esperienza di magniX nella propulsione elettrica e la precedente esperienza con l’R44 la rendono il partner ideale per collaborare a soluzioni di propulsione alternative”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “Questo accordo ci consente di sviluppare soluzioni leader di mercato a zero emissioni, che soddisfano le esigenze di molti tipi di missioni critiche”. “Abbiamo dimostrato gli evidenti vantaggi in termini di costi, rumore e sicurezza dei fully-integrated electric powertrains di magniX”, afferma Riona Armesmith, CTO of magniX. “La tecnologia magniX è perfetta per soddisfare le esigenze del mercato elicotteristico e siamo orgogliosi di collaborare con Robinson, che punta a sviluppare cost-effective electric helicopters con un percorso chiaro verso la certificazione”.

KAMPOS APRE UNA NUOVA BOUTIQUE ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA – L’Aeroporto di Bologna e Kampos informano: “KAMPOS, brand di luxury beachwear Made in Italy che rivoluziona il concetto di lusso sostenibile, annuncia l’apertura di una nuova boutique all’interno dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (BLQ). Il taglio del nastro ufficiale è avvenuto oggi, alla presenza dell’Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola. Con questo ulteriore ingresso all’interno dei principali aeroporti italiani, KAMPOS rafforza ulteriormente la sua presenza nel canale travel retail, dove è già presente in scali strategici come Milano Malpensa, Milano Linate, Olbia Costa Smeralda e Genova, oltre che in prestigiose località balneari in Italia e all’estero”. “Bologna rappresenta un crocevia dinamico e cosmopolita, perfettamente in linea con il nostro pubblico globale. Questa apertura consolida il nostro impegno nel presidiare i principali aeroporti italiani, offrendo prodotti sostenibili anche in viaggio”, dichiara Alessandro Vergano, CEO & Founder di KAMPOS. Situato nell’area imbarchi, il nuovo spazio KAMPOS riflette appieno l’identità del brand. “Siamo felici di accogliere KAMPOS all’interno del nostro aeroporto, un brand che coniuga perfettamente sostenibilità, eccellenza italiana e innovazione. Il nuovo punto vendita rappresenta un passo significativo nel percorso di rafforzamento qualitativo dell’offerta commerciale del nostro scalo, grazie a un format fresco e ricercato, pensato per un pubblico sempre più attento e consapevole. KAMPOS si inserisce in modo armonioso nella nuova visione dell’Aeroporto di Bologna, che punta su identità, cura dell’esperienza e valorizzazione delle eccellenze”, afferma Stefano Gardini, Direttore Business Non-Aviation dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna.

TEXTRON ANNUNCIA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2025 – Textron Inc. ha annunciato un second quarter 2025 income from continuing operations di 1,35 dollari per azione, in linea con il secondo trimestre 2024. L’adjusted income from continuing operations è stato di 1,55 dollari per azione per il secondo trimestre 2025, rispetto a 1,54 dollari per azione nel secondo trimestre 2024. Revenues pari a 3,7 miliardi di dollari, in crescita del 5,4%. “Nel trimestre abbiamo registrato una crescita del fatturato in entrambi i nostri commercial aircraft and helicopter business, nonché nel FLRAA program di Bell, ora noto come MV-75”, ha dichiarato Scott C. Donnelly, Presidente e CEO di Textron. “In Textron Aviation le operazioni hanno continuato a migliorare con l’aumento della produzione”. Il net cash dalle operating activities del gruppo per il secondo trimestre è stato di 395 milioni di dollari, rispetto ai 383 milioni di dollari dell’anno scorso. Manufacturing cash flow before pension contributions pari a 336 milioni di dollari, rispetto ai 320 milioni di dollari dell’anno scorso. Nel trimestre, Textron ha restituito 214 milioni di dollari agli azionisti tramite riacquisto di azioni proprie. Da inizio anno Textron ha restituito 429 milioni di dollari agli azionisti tramite riacquisto di azioni proprie. Textron ha ribadito le sue aspettative per un full-year 2025 GAAP earnings per share from continuing operation compreso tra 5,19 e 5,39 dollari, o tra 6,00 e 6,20 dollari su adjusted basis. I ricavi di Textron Aviation sono stati di 1,5 miliardi di dollari, in aumento di 42 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre dell’anno scorso, riflettendo maggiori ricavi derivanti dalla vendita di aeromobili per 35 milioni di dollari e maggiori ricavi derivanti dalla vendita di ricambi e servizi aftermarket per 7 milioni di dollari. Textron Aviation ha consegnato 49 jet nel trimestre, in aumento rispetto ai 42 del secondo trimestre 2024, e 34 commercial turboprop, in calo rispetto ai 44 del secondo trimestre dell’anno precedente. L’utile del segmento è stato di 180 milioni di dollari nel secondo trimestre, in calo di 15 milioni di dollari rispetto all’anno precedente, principalmente a causa del mix di velivoli venduti e dei maggiori costi, parzialmente compensati dall’impatto favorevole delle efficienze produttive e dei prezzi più elevati, al netto dell’inflazione. Il backlog di Textron Aviation alla fine del secondo trimestre era di 7,85 miliardi di dollari. I ricavi di Bell sono stati pari a 1 miliardo di dollari, in aumento di 222 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2024. L’aumento dei ricavi nel trimestre è stato trainato da maggiori military revenues per 149 milioni di dollari, principalmente dovuti all’aumento dei volumi del programma MV-75 dell’esercito statunitense, e da maggiori commercial revenues per 73 milioni di dollari, principalmente dovuti al mix di velivoli venduti. Bell ha consegnato 32 elicotteri commerciali nel trimestre, in linea con i 32 del secondo trimestre dell’anno scorso. L’utile del segmento, pari a 80 milioni di dollari, è diminuito di 2 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre dell’anno scorso, principalmente a causa dei maggiori costi di ricerca e sviluppo, parzialmente compensati da volumi e mix più elevati. Il backlog di Bell alla fine del secondo trimestre era di 6,9 miliardi di dollari.

ICAO E CAAS ORGANIZZANO IL PRIMO ASIA-PACIFIC REGIONAL TRAINING SYMPOSIUM – l’ICAO informa: “La grave carenza di competenze aeronautiche nella regione Asia-Pacifico sta minacciando la crescita sostenibile del mercato aeronautico in più rapida crescita al mondo, spingendo l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) a lanciare una risposta regionale coordinata attraverso il primo ICAO Asia-Pacific Regional Training Symposium. Il simposio, della durata di due giorni, è stato inaugurato ufficialmente il 16 luglio 2025 a Singapore da Sun Xueling, Singapore Senior Minister of State for Transport and National Development e da Mr. Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General”. “La partnership di Singapore con l’ICAO per l’organizzazione di questo simposio ci ha permesso di riunire la comunità aeronautica dell’Asia-Pacifico per affrontare sfide e opportunità formative comuni”, ha dichiarato Mr. Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Attraverso una cooperazione regionale rafforzata e iniziative innovative di capacity building come il nostro programma di borse di studio per la prossima generazione di professionisti dell’aviazione, stiamo formando la forza lavoro qualificata di cui l’aviazione ha bisogno per il suo futuro sostenibile. L’impegno dimostrato oggi da tutti gli stakeholder qui presenti mi dà grande fiducia nel nostro successo”. “Singapore crede fermamente nell’investimento nella prossima generazione di professionisti dell’aviazione e nella promozione dei giovani talenti”, ha dichiarato Mr. Han Kok Juan, Director-General of CAAS. “Siamo onorati di collaborare con l’ICAO per ospitare il primo regional training symposium in assoluto. Stiamo coinvolgendo giovani provenienti da tutta la regione in questa High-Level Aviation Week con leader governativi e del settore”. “Il Simposio è un’iniziativa chiave nell’ambito dell’ICAO Asia-Pacific Regional Training Cooperation Framework (RTCF), istituito nel 2024 per rafforzare la cooperazione tra le autorità dell’aviazione civile, le accademie di formazione per l’aviazione civile e l’industria nella regione Asia-Pacifico. Il simposio funge da piattaforma strategica per le parti interessate per riunirsi, promuovere partnership ed esplorare approcci innovativi alla formazione aeronautica, colmando una lacuna di lunga data nella collaborazione tra le parti interessate a livello regionale. Nel corso delle due giornate, esperti del settore e stakeholder, tra cui leader del settore aeronautico, accademici, esperti di formazione, professionisti delle risorse umane, partner del settore e giovani, si sono riuniti per allineare i programmi di formazione alle esigenze emergenti del settore, rafforzare le politiche per supportare al meglio la forza lavoro aeronautica e implementare soluzioni mirate per colmare il divario di competenze regionale. Il simposio ha inoltre presentato innovazioni all’avanguardia nella formazione aeronautica, tra cui l’adozione di intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata e tecnologie di simulazione avanzate per migliorare la formazione operativa e l’efficacia della formazione”, conclude l’ICAO.

SIKORSKY, HELI-ONE E MILESTONE CREANO UN S-92 CENTER OF EXCELLENCE IN BRASILE – Lockheed Martin informa: “Sikorsky, una società di Lockheed Martin, Heli-One, una divisione di CHC Helicopter Group, e Milestone Aviation (“Milestone”) hanno annunciato un’iniziativa per la creazione di un Center of Excellence for S-92® helicopter fleets in Brasile. In un’importante mossa per rafforzare l’industria elicotteristica sudamericana, questa iniziativa dimostra l’impegno condiviso delle aziende nel fornire servizi eccezionali per l’S-92 nella regione, con particolare attenzione al supporto alle operazioni di soccorso e recupero. L’S-92 Center of Excellence, che avrà sede a Rio de Janeiro e sarà guidato da Heli-One, la divisione MRO di CHC Helicopter Group, intende sfruttare le competenze congiunte delle due aziende per fornire ai clienti servizi di supporto completi e capacità di manutenzione integrate. Il suo obiettivo è migliorare ulteriormente lo stato di prontezza operativa e la disponibilità della flotta di elicotteri S-92 in Brasile e in altri paesi sudamericani”. “Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti capacità rigorose e affidabili che garantiscano il successo continuo dell’elicottero S-92”, ha dichiarato Leon Silva, vice president of Global Commercial and Military Systems at Sikorsky. “Questa iniziativa combina le migliori competenze, esperienze e tecnologie del settore per consentire ai clienti di mantenere i loro elicotteri S-92 in servizio più a lungo e massimizzarne la prontezza operativa”. “È giunto il momento di istituire un S-92 Center of Excellence in Brasile, dato che sempre più clienti scelgono questo velivolo per le loro operazioni, anche per il soccorso e il recupero”, ha dichiarato Tom Burke, president and chief executive officer at CHC Helicopter Group. “Utilizzando le competenze della nostra divisione Heli-One e collaborando con Sikorsky e Milestone, saremo in grado di offrire servizi di supporto integrati ed efficienti e massimizzare la disponibilità per la crescente flotta di S-92 nella regione”. “Questa iniziativa testimonia il nostro impegno a sostenere la crescita del mercato dell’aviazione commerciale in Brasile”, ha dichiarato Pat Sheedy, president and chief executive officer at Milestone. “Combinando la nostra esperienza con quella di Sikorsky e Heli-One, saremo in grado di fornire un servizio più solido e affidabile ai nostri clienti, migliorando in definitiva la disponibilità e l’efficienza delle loro operazioni”.