ITA Airways: le novità del programma Volare per l’estate 2025

ITA Airways informa: “L’estate 2025 è ricca di novità e vantaggi per i soci Volare, il programma fedeltà di ITA Airways, che continua ad ampliare la propria offerta con nuove promozioni e collaborazioni esclusive.

La sezione Executive Reserved – riservata ai nostri soci elite – si arricchisce con una nuova collaborazione d’eccellenza nel panorama dell’hospitality: Armani Hotel di Milano. Questa prestigiosa struttura offrirà ai soci Executive un’accoglienza esclusiva e vantaggi dedicati, pensati per rendere ogni soggiorno un’esperienza ancora più raffinata e memorabile.

Volare annuncia inoltre l’ingresso di tre nuovi partner italiani: Leone 1857, storica azienda dolciaria, celebre per le sue irresistibili Pastiglie; ParkinGO, network di parcheggi in prossimità degli aeroporti serviti da ITA Airways; e Buddyfit, piattaforma digitale dedicata al fitness e al benessere. Queste collaborazioni strategiche ampliano le opportunità di accumulo e impiego dei punti, rafforzando ulteriormente il valore del Programma.

Volare Avventura, il programma dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 2 ai 16 anni di età non compiuti e le loro famiglie, propone una promozione speciale: i piccoli viaggiatori che acquisteranno un biglietto per volare entro il 31 agosto avranno in regalo un bonus di 3.000 punti non qualificanti. Inoltre, a partire dall’inizio di agosto, i giovani viaggiatori diretti verso una destinazione intercontinentale con ITA Airways riceveranno a bordo un piccolo regalo, firmato Volare Avventura, pensato per rendere il volo ancora più speciale”.

“Siamo particolarmente orgogliosi delle nuove promozioni e collaborazioni del programma Volare che lanciamo oggi”, dichiara Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. “Il programma continua a registrare una crescita costante, testimoniata non solo dal superamento dei 3,5 milioni di soci, ma anche dall’ampliamento della rete di partner, sia nella fase di accumulo che in quella di utilizzo dei punti. Un’evoluzione che ci consente di rafforzare ulteriormente il valore offerto, attraverso un programma solido, dinamico e flessibile, concepito per accompagnare i nostri soci non solo nei momenti di viaggio, ma anche nella quotidianità, con soluzioni in grado di anticiparne le esigenze”.

“Le promozioni non finiscono qui: tutti i soci Volare che sceglieranno di acquistare un biglietto entro il 31 luglio per volare ad agosto verso gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, l’India o la Thailandia, avranno l’opportunità di accumulare doppi punti. Un modo concreto per premiare chi sceglie di scoprire mete lontane e affascinanti con ITA Airways.

Tra le iniziative di questa stagione anche il Cashback Award Ticket: i soci che richiederanno un biglietto premio fino al 10 agosto per viaggiare entro il 31 agosto, recupereranno una parte dei punti spesi”, conclude ITA Airways.

