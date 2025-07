L’Airbus 350 di Emirates atterra a Bologna

Emirates celebra l’arrivo dell’A350 – l’aeromobile di nuova generazione della compagnia aerea – all’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

“Il volo inaugurale si è tenuto lo scorso 21 giugno con la tradizionale cerimonia del Water Cannon Salute – il saluto con i cannoni d’acqua dei Vigili del Fuoco – e celebrato ieri attraverso un evento istituzionale alla presenza di ospiti di rilievo, rappresentanti delle istituzioni locali, della stampa e della dirigenza Emirates. Bologna diventa così la prima città italiana, e una delle prime 10 al mondo, a dare il benvenuto all’A350 di Emirates, segnando un nuovo capitolo nella storia del collegamento diretto tra la città emiliana e Dubai.

Emirates ha scelto Bologna come uno dei primi scali al mondo in cui far atterrare il nuovo Airbus 350, riconoscendo la posizione strategica dell’aeroporto Marconi, che è un hub regionale chiave e serve un’area che va ben oltre i confini della città, includendo Modena, Parma, Ferrara e Rimini, e apprezzandone l’efficienza delle infrastrutture e il dinamismo del tessuto economico locale. Una scelta che conferma il valore di una partnership decennale e solida, avviata nel 2015 con l’introduzione del volo diretto per Dubai e rafforzata nel tempo grazie a risultati significativi”, afferma Emirates.

“Siamo lieti di trovarci nuovamente qui per celebrare un traguardo cruciale che riafferma il ruolo strategico di questo gateway all’interno della rete globale di Emirates”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager Emirates in Italia. “La nostra collaborazione con Bologna è un percorso di successi consolidato e di crescita condivisa: solo lo scorso anno siamo stati al fianco dell’aeroporto per festeggiare insieme l’importante traguardo di 10 milioni di passeggeri, due anni fa invece il team dell’aeroporto ha celebrato insieme a noi il milionesimo passeggero di Emirates in questo scalo. Oggi siamo qui per segnare un nuovo capitolo, con l’arrivo dell’A350, un vero e proprio simbolo di innovazione e qualità. Siamo fermamente convinti che questo aeromobile di ultima generazione non solo migliorerà l’esperienza di volo dei nostri passeggeri, ma farà anche da catalizzatore per lo sviluppo degli scambi commerciali e culturali, rafforzando ulteriormente i legami tra Bologna, l’Italia e il resto del mondo”.

Ad oggi, Emirates è l’unico vettore a operare un volo diretto tra Bologna e Dubai, l’hub strategico della compagnia che collega cinque continenti e raggiunge oltre 150 destinazioni.

“Siamo felici di essere al fianco di Emirates per festeggiare l’arrivo a Bologna del suo A350”, ha dichiarato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna. “È davvero un onore e un privilegio essere stati scelti da Emirates come primo aeroporto in Italia per l’utilizzo di questo aeromobile, un simbolo di innovazione e massimo livello di qualità del servizio, nel collegamento diretto giornaliero con Dubai. La nostra collaborazione con Emirates compie quest’anno 10 anni ed è davvero una storia di successo, una partnership che ha migliorato la connettività di Bologna e dell’intera Regione verso il Mondo e in particolare verso Medio Oriente ed Estremo Oriente”.

“Oltre al trasporto passeggeri, Emirates svolge un ruolo fondamentale nel collegare il capoluogo emiliano ai principali mercati globali grazie alla sua divisione cargo. Attraverso Emirates SkyCargo, Bologna si è affermata come hub strategico per l’export di beni di alto valore: dalla componentistica tecnologica alle forniture mediche, dai prodotti alimentari ai ricambi industriali, fino al trasporto specializzato di veicoli – soprattutto auto di lusso – verso tutte le destinazioni del network.

La connessione diretta con Dubai, snodo logistico globale dotato di infrastrutture all’avanguardia, garantisce spedizioni rapide, sicure ed efficienti verso Medio Oriente, Asia e Africa, offrendo un supporto concreto alle imprese del territorio e contribuendo alla loro competitività sui mercati internazionali.

L’arrivo dell’A350 segna l’ingresso di un nuovo aeromobile nella flotta Emirates, il primo dopo oltre 15 anni: un traguardo significativo che rafforza l’impegno della compagnia nell’innovazione, nella sostenibilità e nel comfort di viaggio. Configurato in tre classi di cabina, il nuovo Airbus può ospitare fino a 312 passeggeri: 32 poltrone di Business Class di nuova generazione, 21 di Premium Economy e 259 di Economy Class, offrendo ampi spazi ideali per le rotte a medio e lungo raggio.

Silenzioso, tecnologicamente avanzato e progettato per migliorare l’esperienza di volo, l’A350 di Emirates introduce per la prima volta su questa rotta la Premium Economy: una classe di viaggio che coniuga eleganza e accessibilità. Sedili più spaziosi, servizio dedicato e dettagli curati rendono questa classe ideale per chi desidera un viaggio raffinato senza rinunciare alla praticità: un’esperienza che risponde alla crescente domande globale di comfort e qualità. Ogni posto in Premium Economy è pensato per offrire uno standard distintivo e superiore: design elegante, ampio spazio tra i sedili, larghezza generosa per lavorare o rilassarsi, prese di ricarica individuali e un pratico tavolino laterale. L’esperienza è completata da un servizio curato nei minimi dettagli, menù gourmet ispirati alle tradizioni culinarie regionali, una ricca selezione di bevande – tra cui lo Chandon Vintage Brut 2016, esclusiva globale per i passeggeri Emirates Premium Economy – amenity kit dedicati e l’accesso al pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo ice, con oltre 6.500 canali on demand in più di 40 lingue”, prosegue Emirates.

“Oltre a essere disponibile sull’A350 di Emirates, la Premium Economy raggiunge oltre 60 destinazioni nel mondo, grazie al programma di riammodernamento da 5 miliardi di dollari della compagnia aerea che sta inserendo questa classe di volo sulla sua flotta di A380 e B777. Ecco perché è possibile viaggiare in Premium Economy anche da Milano Malpensa, oggi il secondo gateway italiano ad accogliere le nuove cabine Emirates. Un ulteriore passo avanti da parte della compagnia, che continua a investire per ampliare le opzioni premium e per offrire ai viaggiatori esperienze di volo sempre più personalizzate e di alta qualità.

Emirates si conferma un pilastro fondamentale della connettività aerea italiana, operando attraverso quattro gateway strategici che collegano il nostro Paese con il cuore pulsante di Dubai e il vasto network globale della compagnia.

Dall’aeroporto di Bologna, il volo EK094 decolla ogni giorno alle 15.25 per atterrare a Dubai alle 23:30, mentre il volo EK093 parte quotidianamente da Dubai alle 09:20, giungendo a Bologna alle 14:40 (tutti gli orari sono locali). Questo servizio giornaliero da Bologna si integra perfettamente con le altre rotte italiane: i due voli giornalieri da Milano, i tre da Roma e il volo quotidiano da Venezia.

Questa capillare presenza porta il totale a ben 49 voli settimanali che Emirates opera dal nostro Paese verso Dubai, offrendo ai viaggiatori un’ampia scelta e flessibilità. A completare questa offerta, si aggiungono i 7 voli settimanali che Emirates opera da Milano verso New York, consolidando ulteriormente il ruolo dell’Italia come snodo cruciale per i collegamenti intercontinentali”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)