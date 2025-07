Avolon ordina 15 Airbus A330neo e 75 A321neo

Avolon, leading global aviation finance company, ha ordinato 90 aeromobili Airbus, di cui 15 A330neo e 75 A321neo. Questo ordine incrementale porta il totale di Avolon a 79 A330neo e 264 A321neo.

Andy Cronin, CEO di Avolon, ha commentato: “Questo ordine dimostra la nostra forte fiducia nella domanda a lungo termine di nuovi aeromobili. Le nostre dimensioni e il nostro bilancio ci consentono di supportare le esigenze di espansione e sostituzione dei nostri clienti nel prossimo decennio. Sia l’A321neo che l’A330neo sono molto richiesti e prevediamo che questa tendenza continuerà, data la traiettoria di crescita a lungo termine del settore dell’aviazione. Siamo lieti di espandere ed estendere la nostra partnership a lungo termine con Airbus con questo ordine”.

“I lessor sono ottimi indicatori del mercato aeronautico e siamo grati ad Avolon per aver ampliato il suo impegno per la famiglia A320 e l’A330neo, a così breve distanza da un precedente ordine di due anni fa. Questa approvazione dimostra la forte attrattività di questi due aeromobili, i più efficienti della loro categoria, dotati delle più recenti tecnologie integrate e in grado di coprire un’ampia gamma di rotte, dalle domestiche alle regionali fino al lungo raggio. Apprezziamo questa partnership che ha contribuito ad aprire nuovi mercati e ad ampliare la base clienti per entrambi i tipi di aeromobile”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 ha un’autonomia di 7.200 nm / 13.300 km non-stop e riduce il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e i costi operativi del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un’esperienza unica, un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Tra queste, maggiore spazio individuale, vani portaoggetti più ampi, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.

L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family, la più venduta di Airbus, e offre autonomia e performance senza pari. Grazie all’integrazione di motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di emissioni di CO2 di oltre il 20% rispetto ai single-aisle aircraft della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia in volo”, afferma Airbus.

“Come tutti gli aeromobili in produzione, l’A330neo e l’A321neo sono in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%, con l’obiettivo di raggiungere la capacità per 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)