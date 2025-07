Wizz Air celebra il traguardo di 1.000 voli giornalieri

Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia un traguardo più che significativo nel suo percorso volto a rivoluzionare il trasporto aereo: il superamento dei 1.000 voli giornalieri all’interno del proprio network.

Il millesimo volo partirà oggi da Bacau con destinazione Londra Luton, mentre la compagnia continua a espandere la propria connettività regionale e a supportare le comunità locali. Questo storico traguardo colloca Wizz Air tra le principali compagnie aeree in Europa e rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione dell’iniziativa “Customer First”, che quest’anno offre opzioni di viaggio più accessibili e convenienti a 75 milioni di passeggeri.

Wizz Air trasporta ogni giorno oltre 200.000 passeggeri, a conferma della crescente domanda di voli economici e di qualità su una rete in costante espansione. Con la media di un decollo ogni 90 secondi, Wizz Air svolge un ruolo essenziale nel mantenere connessa l’Europa, e non solo.

Con oltre 8.000 piloti e membri dell’equipaggio impegnati ogni giorno nelle operazioni, Wizz Air non solo continua a far crescere il proprio organico interno, ma contribuisce anche alla creazione di posti di lavoro nei settori di aviazione e turismo in tutte le destinazioni servite”.

“La rete della compagnia collega oltre 200 aeroporti in più di 50 Paesi, con oltre 800 rotte che promuovono la crescita economica, la mobilità e lo scambio culturale in Europa, nel Medio Oriente e oltre.

Operando con una delle flotte più giovani e moderne al mondo, Wizz Air punta a far volare esclusivamente aeromobili Airbus A321neo entro il 2028. Questi velivoli di nuova generazione offrono una riduzione del 50% dell’impronta sonora, del 20% del consumo di carburante e del 50% delle emissioni di ossidi di azoto rispetto ai modelli delle generazioni precedenti.

Questo ultimo traguardo si inserisce nell’ambiziosa visione W500 della compagnia, che mira a portare la flotta di Wizz Air a 500 aeromobili, continuando nel contempo a offrire tariffe basse, ridurre le emissioni e ampliare la propria presenza globale. La visione W500 rappresenta l’impegno di Wizz Air a diventare la compagnia aerea più efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale del futuro, trasformando il trasporto aereo e promuovendo il progresso economico nelle aree in cui opera”, prosegue Wizz Air.

József Váradi, CEO di Wizz Air, ha dichiarato: “Superare i 1.000 voli giornalieri non è solo un numero: è il simbolo del nostro impegno a rendere il trasporto aereo più accessibile ed economico, nonché una testimonianza della forza del nostro modello ultra low-cost. Questo traguardo è un omaggio al nostro incredibile team e alla fiducia continua dei nostri fedeli passeggeri, che riconoscono il valore unico di Wizz Air: tariffe basse, servizio affidabile e una rete in costante espansione. Restiamo concentrati su una crescita consapevole, favorendo viaggi che rafforzino le comunità e contribuiscano allo sviluppo economico sostenibile nei territori che serviamo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)