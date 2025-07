Condor annuncia il Summer 2026 flight schedule

Condor informa: “Più voli e nuove destinazioni: per l’estate 2026, Condor si concentra sulle destinazioni turistiche più gettonate e aumenterà le frequenze su cinque rotte a lungo raggio ad alta richiesta. Il collegamento per Bangkok (BKK) sarà quindi offerto tutti i giorni dell’anno. Las Vegas (LAS) sarà servita cinque volte a settimana, mentre Johannesburg (JNB) e Mauritius (MRU) saranno operate quattro volte a settimana ciascuna. I voli per Panama City (PTY) decolleranno tre volte a settimana. Tutti i voli saranno operati con il moderno Airbus A330neo, offrendo agli ospiti il massimo comfort”.

“Oltre ai numerosi voli giornalieri già introdotti per la stagione invernale, il city network di Condor vedrà un’ulteriore crescita con l’aggiunta di tre nuovi voli giornalieri per Barcellona (BCN), Budapest (BUD) e Venezia (VCE) a partire dall’inizio del summer schedule. Continueranno a essere servite anche le destinazioni lanciate all’inizio di quest’anno, tra cui Berlino (BER), Amburgo, Monaco, Milano (MXP), Roma (FCO), Parigi (CDG), Praga, Vienna e Zurigo. Questo offre agli ospiti numerose opzioni di viaggio e di collegamento in Europa“, prosegue Condor.

“Con il summer 2026 schedule,, rispondiamo alle esigenze e alle richieste dei nostri ospiti”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor. “Espandendo il nostro city network, perseguiamo costantemente il nostro modello di business e offriamo nuove destinazioni e connessioni al Condor long-haul network per leisure and business travelers”.

“Con un’attenzione particolare ai mercati in forte crescita, Condor continua lo sviluppo strategico del suo long-haul portfolio. Già con il summer 2025 schedule, le capacità sono state riallocate specificamente a Bangkok, Mauritius e Johannesburg, con un aumento delle frequenze verso queste destinazioni. Con un totale di 13 nuove city destinations nel Condor route network, le opzioni di collegamento da e per le principali città in Germania e in Europa vengono notevolmente ampliate, offrendo un’esperienza di viaggio senza interruzioni su tutto il prodotto Condor.

I voli per l’estate 2026 possono essere prenotati online su www.condor.com o tramite qualsiasi agenzia di viaggi”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)