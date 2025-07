Tecnam celebra la consegna del primo P2012 Traveller in Ecuador

Tecnam annuncia la consegna del suo P2012 Traveller demonstrator aircraft a Transair Leasing Inc., a seguito della partecipazione di grande successo a F-AIR Colombia 2025.

“Questo importante traguardo sottolinea l’espansione strategica di Tecnam nella regione e rafforza il suo impegno a supportare le attività di certificazione, vendita e dimostrazione a livello regionale.

Il demonstration aircraft, dotato di due motori Continental GTSIO-520-S da 375 CV, è di stanza a Quito, Ecuador, dove fungerà da regional icon for private, commercial and special mission operations. Questa mossa getta le basi per il prossimo Regional Demo Tour di Tecnam attraverso Panama, Colombia, Ecuador e Perù, che metterà in mostra l’impareggiabile versatilità, l’eccellenza aerodinamica e la maestria artigianale italiana del P2012 Traveller“, afferma Tecnam.

“Il P2012 Traveller è un velivolo all’avanguardia progettato per garantire efficienza, comfort e affidabilità. In qualità di dimostratore, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza del mercato e nel dimostrare le capacità di Tecnam ai potenziali clienti nella regione. La partecipazione del velivolo a fiere aeree ed eventi privati accrescerà l’interesse del mercato e faciliterà gli sforzi di certificazione regionale.

Avere un velivolo dimostrativo dedicato nella regione offre a Tecnam e ai suoi partner una solida piattaforma per interagire con gli stakeholder, dimostrare le prestazioni e accelerare i processi di approvazione in Ecuador, Panama e altri mercati, aprendo la strada a future vendite e applicazioni”, prosegue Tecnam.

“La consegna del primo P2012 Traveller in Ecuador segna un capitolo entusiasmante per Tecnam nella regione andina”, ha dichiarato Francesco Sferra, Tecnam P2012 Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager and Experimental Test Pilot. “Questo aereo esemplifica la nostra incessante ricerca di innovazione, eccellenza aerodinamica e design italiano. Siamo lieti di vederlo diventare una risorsa chiave per costruire la consapevolezza regionale e supportare le iniziative di certificazione. L’impegno di Tecnam è quello di offrire ai nostri clienti in tutto il mondo il velivolo più avanzato, affidabile e versatile”.

Diego Ribadeneira, Director of Transair Leasing, ha dichiarato: “La nostra partecipazione congiunta a F-AIR Colombia 2025 all’inizio di questo mese è stata un successo clamoroso. Abbiamo presentato con orgoglio il Tecnam P2012 nella regione e lanciato ufficialmente la rappresentanza regionale di Transair Leasing. Continuiamo a impegnarci a presentare il P2012 in tutta la regione per aumentare la consapevolezza e stimolare le vendite future”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)