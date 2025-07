Pratt & Whitney celebra un secolo di volo

Pratt & Whitney, un’azienda di RTX, celebra cento anni dalla sua fondazione e dalla rivoluzione dell’aviazione militare e commerciale con il suo motore radiale R-1340 Wasp.

“Un secolo dopo, i prodotti Pratt & Whitney hanno contribuito a plasmare il mondo moderno e l’azienda continua a essere leader globale nella aircraft propulsion technology, con oltre 90.000 motori in servizio, che alimentano tutti i tipi di velivoli ad ala fissa ed elicotteri”, afferma Pratt & Whitney .

“Fin dalla nostra fondazione nel 1925, le persone di Pratt & Whitney hanno progettato, costruito e supportato i motori più sicuri e affidabili nel settore aerospaziale, uniti da un obiettivo comune: connettere le persone, far crescere le economie e difendere la libertà”, ha affermato Shane Eddy, president, Pratt & Whitney. “I nostri 45.000 dipendenti in tutto il mondo lavorano ogni giorno per mantenere viva la nostra tradizione centenaria di sicurezza, innovazione e dependable engines. Le parole ‘dependable engines’ sono letteralmente impresse su ogni motore che produciamo: è una missione che coinvolge tutto il nostro team e un impegno nei confronti dei nostri clienti”.

“Il visionario fondatore di Pratt & Whitney, Frederick B. Rentschler, intuì il potenziale di un motore radiale leggero e raffreddato ad aria per consentire livelli di potenza e affidabilità senza pari per l’aviazione. Nell’ottobre del 1926, il primo motore R-1340 Wasp da 425 cavalli di Pratt & Whitney ottenne l’approvazione della U.S. Navy, che ne ordinò 200 per equipaggiare i suoi primi velivoli imbarcati, aprendo la strada alla rapida crescita dell’azienda. Con lo sviluppo di varianti più potenti, i motori della famiglia Wasp movimentarono centinaia di tipi di aerei dall’inizio alla metà del XX secolo e giocarono un ruolo fondamentale nel consentire la vittoria degli Alleati nei cieli durante la Seconda Guerra Mondiale, quando furono prodotti oltre 363.000 motori durante il conflitto.

Agli albori dell’era dei jet, Pratt & Whitney si distaccò con successo dal suo impegno nello sviluppo di motori radiali, guidando un’altra importante innovazione nella aircraft propulsion technology con uno dei primi twin-spool gas turbine engines al mondo. Il motore J57 e il suo equivalente commerciale, il JT3C, hanno equipaggiato aerei come il Boeing B-52 Stratofortress e gli airliners 707 e DC-8, inaugurando una nuova era nei viaggi aerei commerciali e gettando le basi per i progressi nella gas turbine technology che continuano da allora”, prosegue Pratt & Whitney.

“Oggi, l’azienda fornisce tecnologie di propulsione all’avanguardia nel settore a oltre 17.000 clienti. Il motore Pratt & Whitney GTF™ è il motore più efficiente in termini di consumo di carburante per single-aisle aircraft, equipaggiando le famiglie di jet Airbus A220, A320neo ed Embraer E2 per oltre 85 compagnie aeree in tutto il mondo. Il motore Pratt & Whitney F135 è il fighter engine più sicuro, performante e affidabile, utilizzato per il Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Pratt & Whitney Canada svolge un ruolo di primo piano nella motorizzazione di un’ampia gamma di general, regional and business aviation aircraft, avendo sviluppato e certificato in modo indipendente oltre 200 tipi di motori dall’introduzione del PT6 turboprop engine nel 1963″, continua Pratt & Whitney.

“Dall’introduzione del PW127XT e del GTF Advantage, allo sviluppo dell’F135 Engine Core Upgrade, il nostro team di livello mondiale sta ridefinendo le possibilità per i nostri clienti”, ha proseguito Shane Eddy. “Sfruttando l’ineguagliabile ampiezza e portata di RTX, siamo ben posizionati per plasmare il futuro del volo per i prossimi 100 anni, continuando a consolidare la nostra tradizione di innovazione con investimenti in tecnologie avanzate come hybrid-electric, hydrogen, rotating detonation and adaptive propulsion”.

“Nell’ambito delle celebrazioni del centenario che si svolgeranno durante tutto l’anno, Pratt & Whitney coinvolgerà i suoi dipendenti con una mostra itinerante che visiterà 11 dei suoi stabilimenti in tutto il mondo, accessibile anche online. Un monumento storico sarà inoltre inaugurato nel luogo in cui sorgeva il Pratt & Whitney original headquarters a Hartford, nel Connecticut”, conclude Pratt & Whitney.

